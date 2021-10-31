В Грузии состоялся второй тур выборов в органы местного самоуправления. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Явка на голосование составила 49,9%. Свою позицию на избирательных участках выразили 1 025 406 избирателей. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, по итогам второго тура везде лидируют кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», кроме муниципалитета Цаленджиха на северо-западе страны. Как заявил председатель правящей партии Ираклия Кобахидзе, «вопрос о возвращении к власти в Грузии «Единого национального движения» (оппозиционная партия Михаила Саакашвили. — С. Т.) окончательно снят с повестки дня». По словам Кобахидзе, «с завтрашнего дня мы начинаем говорить о том, что нужно сделать для нашей страны». Он отметил, что в следующий раз избиратели Грузии выйдут на выборы через три года — в 2024 году на парламентские, но «Нацдвижение» закончится раньше».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Борьба в Грузии шла ожесточенная. Как говорит руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, «противостояние между «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением» напоминало не противостояние между политическими партиями, а борьбу между двумя религиями». Главный удар оппозиция готовилась нанести в Тбилиси, намереваясь провести в мэры кандидата от «Нацдвижения» Нику Мелия. В случае победы он должен был выдвинуть требование провести досрочные парламентские выборы. Но ЦИК Грузии после обработки почти 100% бюллетеней в столице подтвердил победу действующего мэра Тбилиси, в прошлом — известного футболиста Кахи Каладзе, который набрал 55,6% голосов. У кандидата от «Нацдвижения» — 44,4%. Разрыв составил 51,7 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии.

Сейчас наступает время для экспертной оценки складывающейся ситуации, чтобы спрогнозировать, как будут дальше развиваться события в Грузии. На наш взгляд, главной особенностью грузинской политики остается ее сильная персонифицированность: Саакашвили протии основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Как ни крути, но пребывание бывшего президента в тюрьме приковывает повышенное внимание, прежде всего за рубежом, к тому, что происходит в Грузии, а в самой стране фигура Саакашвили стала мобилизующим фактором для электората «Нацдвижения». Кстати, эта партия во втором туре получила большую поддержку избирателей, чем показывало большинство соцопросов. Поэтому суть предстоящей интриги заключается в том, как ведущая оппозиционная сила будет дальше использовать накопленный политический капитал.

Berdo Maghularia Парламент Грузии

Следующая особенность. Оппозиция на многопартийной основе создавала, правда, только в Тбилиси, теневое «коалиционное правительство», чтобы «покончить с однопартийной системой, неизбежно ведущей к авторитарному режиму «Грузинской мечты». Это старая тактика. Ее в свое время использовало правительство Саакашвили и сама «Грузинская мечта» в 2012 году. Но мнение грузинских экспертов относительно перспектив такого «теневого правительства» расходится. Одни считают, что оно, как бывало и раньше, развалится. Другие предлагают оценивать коалицию шире, считая, что «Мечта» и «Нацдвижение» ведут «совместную игру, а в будущем могут сформировать коалиционное правительство, но без Саакашвили». Как пишет в этой связи грузинское издание «Квирис палитра», если «допустить, что такого рода элементы действительно присутствуют, то надо признать, «Мечта» ввязалась в очень рискованную игру и дальше всё может обернуться неконтролируемым развитием ситуации в целом».

И финиш ли это? Заметная часть грузинского общества недовольна правлением «Мечты», но еще более негативно настроена к партии Саакашвили. Его появление в Грузии активизировало не только сторонников бывшего президента. При этом вопрос, что делать дальше, актуален не только для оппозиции, но и для власти, которая начинает сталкиваться с так называемой третьей силой. Речь идет не только о партии экс-премьера Георгия Гахарии и появившейся недавно политической платформы «Третья сила» Георгия Вашадзе, призванной «разорвать заколдованный круг двуполярности», а о чем-то ином, принципиально новом. Политическая панорама в Грузии начинает играть новыми красками и оттенками. Страна живет в условиях политического кризиса уже не один месяц, и вряд ли ситуация после завершения местных выборов улучшится.

Всё будет зависеть как от дальнейшего хода событий, так и от того, насколько новые силы смогут утвердиться на политическом поле. Грузия, как всегда, стоит на пороге выбора.