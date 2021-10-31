Информация о том, что Кишинёв и Газпром на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию по данному вопросу 31 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

«А что значит «провести аудит» долга? Списать что ли? А можно списать долги по ЖКХ российским пенсионерам? А то у нас только иностранцам долги прощают», — заметил Евгений М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Газпром резко сменил жёсткий тон и перестал немедленно требовать от Молдавии вернуть долги. Такое поведение не вызывает ничего, кроме большого сожаления о том, что с российским бизнесом можно договориться о чём угодно, не взирая на мораль и нравственность.

«Ранее были поставлены жёсткие условия: погашение долга, а потом новый контракт. Балаболы! Потому все нам на голову садятся, что у российского руководства нет характера. Всё можно купить, всё можно продать», — указывает Ал Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Кишинёва явно были свои тузы в рукаве, поэтому Газпрому ничего не оставалось, как уступить.

«И правильно. Если бы Россия отказалась продавать газ по молдавским условиям, то Приднестровье осталось бы без голубого топлива. Это бы сильно понизило рейтинг России в Тирасполе. Поэтому наши власти и дали задний ход свои требованиям по возврату долга», — предполагает Vasyl S.

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Часть людей считает, что продление контракта оставит Молдавию ещё на пять лет в сфере влияния Российской Федерации, не позволяя Кишинёву отдаться в объятия Европейскому союзу.

«Это хорошая новость. Лучше, чтобы Россия поставляла свой газ Молдавии, чем европейцы поставляли Молдавии российский же газ. Молдавия нам не чужая страна, рано или поздно все испытания закончатся, и мы опять будем вместе», — считает Алексей А.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия остаётся верной себе, прощая своим «братьям» все их прегрешения.

«Молдавия должна покупать газ у американцев, как закупает военную технику на миллионы евро. Как всегда, Россия слишком добрая. Нам пришлось оказать им услугу. Кроме того, так они наконец-то узнали, кто такие эти их европейские друзья и чем они на самом деле могут помочь», — поделился своим мнением Eugy B.

Нашлись и те, кто убежден, что в таком решении нет ничего удивительного, потому что российский бизнес крепко зафиксировался в молдавской экономике, падение которой приведёт к большим убыткам для обеих сторон.

«А я тем временем напомню, что крупнейшим акционером «Молдовагаза» является Газпром (50%), а правительство Молдавии в лице департамента по приватизации и управлению госимуществом владеет лишь 35,33%. Администрация Приднестровья в лице комитета по управлению имуществом имеет долю 13,44%», — пишет Evghenii M.