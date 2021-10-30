Заявление главы Росрыболовства Ильи Шестакова о том, что объём вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

klimkin Красная икра

"Какая радостная новость! Не знала, чем свой стол на новогодние праздники накрыть. Теперь-то гости будут довольны. Не икрой, конечно же, у нас в семье таких денег нет на эти деликатесы, но пельменям с майонезом будут рады все», — указывает Марина В.

Многие пользователи отреагировали на данную новость с нескрываемым сарказмом, отмечая, что не часто накрывают свой праздничный стол блюдами из икры.

«Очень хорошо, а то я переживал о том, как же это я без икры буду Новый год встречать. Даже подумывал отменить встречу 2022-го, но теперь-то всё — раз икра есть, можно жить без горя», — пишет Николай Х.

(сс) Marco Verch Красная икра

Некоторые комментаторы отмечают, что в нынешнее время переживать о нехватке красной икры — странное занятие, потому что финансовое положение большинства населения России оставляет желать лучшего.

«Денег хватит только на белковую икру. Раньше к Новому году готовились, мы его ждали. Сейчас приближение Нового года означает лишь очередное значительное повышение цен, но не зарплат и пенсий», — отмечает Виктория В.

Часть людей отмечает, что под Новый год цена на красную икру взлетает вверх, а значит, покупать этот продукт в такой период — нерационально.

«Меня всегда удивляло, что красную икру в России едят исключительно в Новый год и по сумасшедшим по случаю дикого спроса ценам! Она присутствует на прилавках магазинов в течение всего года и не пользуется в эти дни особым вниманием», — написал Юрий Д.

«Дефицита не будет? Даже не знаю, как реагировать! Дифицита никогда и не было. Просто весь год её как-то не очень заметно в магазинах. Но к Новому году икра заполняет все прилавки магазинов. И вот тут *блюдочные коммерсанты взвинчивают цены на всё, и на икру в том числе. Желаю всем нашим коммерсантам, перекупам, они же посредники, скорейшего разорения, полнейшего банкротства с глубочайшими долгами и конфискацией всего имущества и долгих лет в нахождения в лагерях, не пионерских, конечно же!» — возмущается Дмитрий М.

Наталья Диева ИА REGNUM Бутерброды с красной икрой

Ряд пользователей указывает на то, что магазинная икра зачастую находится в крайне неудовлетворительном состоянии, причём это наблюдается среди банок с икрой под совершенно разными ценниками.

«На прошлый Новой год взял эту долбанную баночку «икры» и чуть не проблевался. Качество этой икры на самом дне. Но зато этой весной пришла посылка от родственников из Владивостока с бадьёй прекрасной свежей правильно засоленной икры, которую кушать — одно удовольствие. Я бы на месте наших граждан не покупал несъедобный мусор за бешеные деньги, а нашёл бы себе знакомых в Приморье с возможностью доставить «свежачок», — написал Арсений А.

Напомним, 30 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости в кулуарах Евразийского экономического форума о том, что объём вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет.