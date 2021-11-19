Напряженность в отношениях между Францией и Великобританией нарастает после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Британия нарушает свои обещания по постбрекситовской сделке. Маркон добавил, что такое поведение не вызывает много доверия.

No10 Downing Street Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

Заявление было сделано в связи с конфликтом, который начался ещё в сентябре, когда Великобритания отказалась выдать лицензии на рыболовство десяткам французских лодок.

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Некоторые пользователи объяснили поведение Джонсона тем, что он делает всё в интересах Великобритании и пытается возместить поражение в конфликте с Норвегией.

«Джонсон хочет так компенсировать рыболовный скандал с Норвегией, который он проиграл ранее в этом году», — написал @petekitching.

Эммануэль Макрон также сказал, что поведение Великобритании в этом скандале является тестом на мировое доверие к державе. Многие пользователи уверены, что с правительством Джонсона тест завален.

«Тест не пройден», — считает @Auntie_CarolG.

«Доверие к Великобритании равно нулю!» — прокомментировал @Euroit01.

«Доверие? Доверие? Не знаю такого, надо в Google посмотреть», — прокомментировал @DavidofNotting1.

Ряд пользователей считает, что после выхода из состава Европейского союза уважения к Великобритании совсем не осталось, и доверие ушло вместе в ним.

Британский и французский флаги

«Мы можем вызвать какое-то доверие после Brexit? Я сомневаюсь», — ответил @davidbaxter 1 .

«Вестминстер не вызывает никакого доверия после того, как они подписали соглашение по Brexit», — считает @welder1373.

Часть комментаторов считает, что соглашение нарушается обеими сторонами, и Великобританией, и странами Европейского союза, поэтому либо не должно быть претензий, либо нужно соблюдать договор.

«Соглашения должны соблюдаться всеми сторонами», — отметил @DarrenDarker.

«Это тест для двух сторон на то, как хорошо они умеют читать договоры», — добавил @civette17.

«Великобритания следует правилам, определенным договором ЕС о правах на вылов рыбы. Французам это не нравится, поэтому они незаконно пытаются пробраться, несмотря на соглашение. Так чей же престиж на грани? Стороны, которая следует правилам, или стороны, которая пытается их обойти?» — поинтересовался @MalcW387.

Некоторые пользователи уверены, что нарушения происходят с французской стороны.

«Это тест на доверие к Франции и на их неспособность разобраться с бумажной работой, как договаривались», — считает @Stuart_scotty.

«Честно говоря, мне кажется, что это тест на то, сколько доверия вызывает Макрон», — отметил @Gasperoni27.

«Или учитывая, что Макрон идет против ЕС, это тест на стабильность союза. Кажется, что Макрон пытается усидеть на двух стульях», — добавил @apoliticaleye.

No10 Downing Street Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

В комментариях напомнили, что в 2022 году во Франции пройдут президентские выборы, и сейчас Макрон пытается показаться сильным лидером, чтобы пойти на второй срок.

«Вот это всё кончится, когда закончатся президентские выборы?» — поинтересовался @huxleya.

«У Эммануэля Макрона скоро перевыборы. Это все уловка, чтобы выглядеть сильным в глазах электората», — объяснил @MrCommonSense01.

Некоторые комментаторы считают, что из небольшого рыболовного конфликта раздувают скандал, как из мухи слона. На самом деле, по мнению пользователей, вся ситуация подстроена властями Европейского союза, чтобы показать Великобритании, как плохо в одиночестве.

«Это бесполезно обсуждается уже на протяжении нескольких недель и воспринимается всё как дальнейшее доказательство того, что мы заключили договор недобросовестно. Это может казаться бурей в чайной чашке, но терпение в отношении Великобритании заканчивается», — написал @OldMargeTalking.