В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что поляки на Украине подвергаются дискриминации по вероисповеданию, доступу к образованию на родном языке и свободе слова. Об этом, как сообщает dziennik. pl, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Шимон Шинковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Новость обсудили читатели украинского телегерам-канала «Наглый» (автор — журналист Максим Назаров). Многие высказались об отношении поляков к гражданам Украины, которое, по их мнению, не самое лучшее. Другие возразили им, отметив, что поляки нормально относятся к украинским гражданам. Иные также указали на то, что подобные заявления от польской (и не только) стороны, возможно, стоит понимать как своего рода сигналы…

«МИД Польши заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова. Вот те на. И это при том, что полякам мы искренне неприятны (мягко сказано). И это при том, что периодически на украинцев в Польше нападают именно на фоне национальной принадлежности. Мы для них быдло, это они и демонстрируют регулярно по отношению к нашим гастарбайтерам, занижая зарплатную ставку… Но дело здесь в другом. Здесь дело в тех «ценностях и свободах», которые Украина перенимает последние годы именно у Польши и остальной Европы. Вот та терпимость, толерантность и свобода мысли… Вот и смотрите, господа европейцы, не жалуйтесь», — написал в своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Польша

«Так на Украине и украинцы этому подвергаются, и ничего», — отреагировал один из комментирующих.

«Надо больше памятников [лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану] Бандере. Причём прямо на границе с Польшей…» — добавил Тима Ш.

«Сколько школ на польском на Украине и сколько на украинском в Польше? Петя [Порошенко] хорошую мину заложил с мовным законом, а хриплое (Зеленский. — О. П.)… продолжило политику нацизма», — пишет «Мышкин».

"Польша постепенно психологически готовит население Восточных кресов (польское название территорий нынешних западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши. — О. П.) к скорому возвращению в «родную гавань», где их никто уже не будет «обижать», — написал Игорь Г.

Выселение украинцев из Польши. 1946

«Польша чуть ли не самая консервативная страна в ЕС, а мы, попадая в Европу в основном через Польшу, с*ать хотели на их национальные ценности. Они — католики, пострадали от Бандеры, а мы им гейпарады и «героям слава» (бандеровское приветствие. — О. П.), они на нас смотрят [как] на предателей собственного народа и правильно делают!» — добавил Baykal6.

«Мне до глубины души обидно за то, как нас Европа воспринимает: скот, батраки за три копейки. А с другой стороны — за что боролись…» — отметила Оксана М.

«Неоднократно бывал в Польше, ни разу не встречал национальной дискриминации», — поделился Artyom.

«Отчего ж тогда многие, кто работает в Польше, пытаются там остаться, если есть возможность. Правда, те случаи, что я знаю, — это русскоязычные граждане Украины. Возможно с украиномовными у поляков другие отношения», — пишет Лизанька.

«Как к быдлу к украинцам относятся скорее на Украине. Я работаю в Польше, и относятся ко мне так же, как и к полякам. Если ты работаешь…, то к тебе будут относиться нормально», — написал Влад.

«Необходимо понимать сигнал правильно. Дело идёт к дележу Украины. То венгры, то румыны, теперь вот поляки. Суетятся пшеки за своей долей, их понять можно», — подытожил Ares P.