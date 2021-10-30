



Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Визит президента США Джо Байдена с супругой в Ватикан, аудиенция у папы Римского Франциска и последовавшие затем переговоры с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером стали знаковыми во многих смыслах. Итальянцев и туристов потряс кортеж американской делегации из 85 автомобилей, ведь Байден привез в Ватикан очень внушительную команду. А ряд экспертов обратили внимание на то, что разговор президента и папы продлился 75 минут, что значительно превышает общение понтифика с Дональдом Трампом в 2017 году (30 минут) и Бараком Обамой в 2014 году (50 минут).

Нет сомнений в том, что Байден и Франциск не просто нашли общий язык, но и договорились о стратегической поддержке друг друга. Что касается папы, то он прикрыл президента от давления со стороны консервативного большинства Конференции католического епископата США (USCCB), которое критикует Белый дом за гендерную политику и содействие абортам. В середине ноября епископы намерены собраться на ежегодную встречу и принять разработанное недавно ими учение о евхаристии. Ранее сообщалось, что в нем может появиться пункт, обязывающий отлучать от причастия политиков-католиков, которые выступают за аборты, что напрямую угрожало бы Байдену и спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Но тут свой шаг сделал Франциск. Отвечая на вопросы журналистов по итогам общения с понтификом, президент заявил: «Папа сказал мне, что я хороший католик и должен продолжать причащаться». Это прямое указание USCCB на то, что ей нужно отступить. Более того, Франциск может сделать и еще кое-что: причастить Байдена из своих рук на мессе.

Взамен, как можно судить, президент готов выступать союзником Святого престола по ряду важных направлений. В пресс-релизах Белого дома указывается, что Байден высоко оценил усилия понтифика «в борьбе с климатическим кризисом» и пандемией коронавируса. Аналогичных благодарностей удостоился и кардинал Паролин, причем ему высказана признательность за «поощрение климатической нейтральности сотен христианских организаций по всему миру», а также президент обсудил с ним «усилия по мобилизации глобальной поддержки вакцинации развивающихся стран». Все эти темы напрямую затрагивают и Россию. Ведь вакцинация ставит вопрос о том, какие вакцины будут закупаться в массовом порядке. На сегодня здесь хватает не только технологических, логистических и финансовых проблем, но и политических. Например, Европейский союз сознательно затягивает сертификацию российских препаратов, есть и взаимное непризнание вакцин. Может ли Ватикан оказать содействие Москве по этим направлениям? Это первое.

Twitter президента США Джо Байдена Байден и Франциск

Второе связано с поддержкой Святым престолом и католическими группами климатической нейтральности. Это системная политика Ватикана, которая приводит к тому, что католические организации, а вместе с ними и другие, представляющие различные конфессии, выводят свои активы и перестают вкладываться в акции концернов, занимающихся производством ископаемого топлива, то есть из нефти и газа. В энциклике Laudato si', представленной Франциском в мае 2015 года, содержится рекомендация католикам заниматься поддержкой возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В мае сего года американский католический портал National Catholic Reporter отмечал, что «на данный момент около 250 католических организаций публично заявили о своем отказе от инвестиций в сектор ископаемого топлива». А глава комиссии епископских конференций ЕС кардинал Жан-Клод Холлерих заявлял, что для остановки глобального потепления самое простое, что могут сделать люди, это отказаться от ископаемого топлива. Конечно, тогда ВИЭ выглядели перспективно. Чего не скажешь о них сейчас.

Накрывший Европу энергетический кризис показывает, что ставка на возобновляемые источники энергии пока не срабатывает. Более того, Евросоюз пытается найти для себя дополнительные объемы газа. В сложившейся ситуации и Вашингтон, как передает ТАСС, намерен на открывшейся встрече G20 в Риме обсудить с государствами-потребителями и поставщиками энергоресурсов вопрос баланса спроса и предложения на мировых энергетических рынках. «Спрос на глобальных энергетических рынках практически вернулся к уровням, которые были до пандемии, а глобальное предложение не вернулось, — заявляют в Белом доме. — Мы хотели бы поднять вопрос и подчеркнуть важность того, чтобы найти больше баланса и стабильности как на рынках нефти, так и на газовых рынках». Но стабильность предусматривает долгосрочные контракты, под обеспечение которых только и можно инвестировать. Станет ли это серьезным поводом для Святого престола и папы Франциска еще раз задуматься о ватиканской климатической стратегии и, возможно, переоценке ее?

Поскольку ни Ватикан, ни администрация Байдена не разглашают подробности разговора папы и президента, невозможно точно сказать, что они думают об этих проблемах. Между тем, как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, 9 ноября в Москве состоится встреча между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и архиепископом Галлахером. Это плановый визит, который должен был пройти еще в прошлом году, но из-за пандемической обстановки он был перенесен. Так получается, что сейчас секретарь по отношениям с государствами прибудет спустя полторы недели после общения Франциска и Байдена. Не исключено, что тогда Москва узнает больше подробностей о том, какие шаги папа и президент намерены принять для разрешения глобальных проблем, затрагивающих и Россию.