Применение в Донбассе вооруженными силами Украины беспилотника Bayraktar соответствует договорённостям о режиме прекращения огня. Об этом 29 октября заявил в ходе визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс окраина

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договорённостям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина. Что касается БПЛ и другого оружия, я считаю, что в Украине оно именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает. И дальше будет действовать именно по этому принципу», — сказал он.

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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-каналов Klymenko Time, «Инсайдер UA», а также в социальной сети Facebook на страницах издания «Страна.ua», канала «112 Украина». Многие указали на то, что Зеленский не собирается, как обещал, прекращать войну в Донбассе.

«Главное, чтобы их не начали сбивать с ПЗРК…» — написал Игорь.

«Так мира не будет», — добавил Konstantin.

«Украина будет бомбить Донбасс. Так можно расценивать заявление о применении наступательного вооружения…» — отметил Telema.

«Провоцируют Россию, зная, что России сейчас это невыгодно — обострять ситуацию, поскольку «Северный поток — 2» ещё не запущен», — считает Сергей С.

«Я так понял, что это был фейковый якобы удар с беспилотника для того, чтобы пробить реакцию партнёров и расширить грани возможностей окна Овертона… Видать, министр обороны США подсказал…» — написал napo1eon.

«Очередной гарант мира переходит в глашатаи гаранта войны. Был уже такой (Петр Порошенко. — О. П.), улетел пролётом на последних выборах. А также я помню, как Зеленский на США наезжал, а теперь зализывает опалу… Оно там, сверху, можно и о войне порассуждать, не ему воевать. И да, так почему же Владимир Зеленский не был призван в армию (АТО)???» — не понимает Анджела.

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

«Ага, в Крыму чувство защиты пропало, когда русская армия зашла, и до сих пор это чувство «освобождать свой» Крым не появилось», — смеется Денис.

«С 1 ноября прекращаются поставки угля, еще один вылет беспилотника, думаю, прекратится поставка электроэнергии, ну и по нарастающей», — отметил Виктор К.

«Походу, войнушку хочет развязать», — пишет «Вильгельм Ван Бобель».

«Таким способом, к сожалению, мира никогда не добиться! А он в предвыборной агитации заявлял, что вернёт мир, и ему многие поверили!» — напомнил Aleksii B.

«Германии и Франции не понять, что Зеля такими провокациями пытается поднять себе рейтинг», — отметил Avtor.

«Америка приказала — надо исполнять…» — добавил Анатолий Г.

«И это то чмо, которое стало президентом только благодаря одному обещанию «закончить войну». А оказался последователем убийц», — отреагировала Ольга П.

«Спасибо «за обещанный мир», — с сарказмом написала Валентина П.

«А от кого они «защищают», от таких же украинцев, которые живут на тех территориях? Где мир, зелёный лягушонок?» — спросил Alex L.

«Дело идёт к большой войне, опять котлы, сопли, но Минска, которого и так нет, уже и не будет! Даже Европа своей озабоченностью предупреждает власти Украины от глупых действий, ведущих к развалу страны!» — подытожила Маргарита П.

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