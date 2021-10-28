Резонансное дело депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ), которого поймали под Саратовом с трупом лося в машине, буквально взорвало российский сегмент Telegram. Но многочисленные мемы, жестоко высмеивающие парламентария, не самая серьезная для него проблема. Сообщается, что видео с народным избранником и тушей животного привело к возбуждению уголовного дела по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Дмитриев Дмитрий Павлович. Лось в зимнем лесу. 1960-е

Расчлененное тело лося создало проблемы не только Рашкину, но и всей КПРФ, в которой депутат играет значимую роль, занимая должность первого секретаря московского горкома. Степень тяжести и уровень возможного падения рейтинга компартии на фоне разразившегося скандала как раз и стали предметом бурного обсуждения телеграм-каналов.

«В Саратовской области задержали депутата Валерия Рашкина — за рулём, очень нетрезвого с виду и с мёртвым лосем в багажнике. Страх и ненависть в Саратове — это теперь так», — сообщил о произошедшем инциденте телеграм-канал Mash, дополнив свой пост видео с задержанием народного избранника.

По данным ТГ-канала, депутата и его спутника Александра Гношева остановили для проверки в охотничьем угодье Лысогорского района на автомобиле, оформленном на саратовское отделение КПРФ.

«Рашкин был за рулём, на вопросы отвечал смущённо: мол, лося с другом нашли уже убитым, решили его тут же разделать и забрать себе на котлетки. О том, что всё это незаконно, Рашкин в курсе. Дышать в трубочку не захотел, сдавать анализы в больнице — тоже. Участковый и сотрудник Комитета охотничьего хозяйства составили акт об отказе от медосвидетельствования, сейчас МВД проводит проверку и собирает улики», — раскрыл подробности инцидента Mash.

Сама по себе ситуация странная и вызывает множество вопросов. Почему Рашкин не воспользовался депутатской неприкосновенностью и просто не отказался открывать машину, ведь никаких полномочий его задерживать у сотрудников полиции не было, задается вопросом телеграм-канал «Кремлевский шептун».

"К административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования Валерия Рашкина не привлечь, пока на это не даст согласие Госдума. В то же время к уголовной ответственности по статье «Незаконная охота» с причинением крупного ущерба привлечь депутата можно, если доказать, что он сам застрелил животное или участвовал при этом. В этом случае прокуратура направляет представление в Государственную думу и просит привлечь его к уголовной ответственности. Наказание за такое преступление предполагает до двух лет лишения свободы, отмечают юристы», — отметил автор публикации.

Василий Иванов Валерий Рашкин на митинге 23 февраля

Расчлененный лось в багажнике депутата, рискует стать «чёрным лебедем» для всей КПРФ, убежден телеграм-канал «paradox _friends». И дело здесь не только в высокой вероятности потерять одного из самых оппозиционно настроенных думских коммунистов. После опубликованного видео для КПРФ становится неуместным что-либо заявлять по поводу «зелёной» повестки.

«А ведь как раз на днях Дума начала рассматривать проект бюджета на 2022−2024 годы, который коммунисты традиционно раскритиковали и в котором Минфин заложил дополнительные резервы для минимизации рисков, связанных с энергопереходом. Силуановская «заначка» формируется в том числе за счёт сокращения расходов ПФР», — написал ТГ-канал.

Эти финансовые механизмы, как полагают эксперты МГУ, могут вынудить правительство инициировать новое повышение пенсионного возраста. Решение это могло бы существенно повысить рейтинги КПРФ, но, увы, инцидент с трупом животного может свести на нет такую возможность, предполагает автор поста.

«По идее, здесь та самая болевая точка, ударяя в которую коммунисты получали возможность зарабатывать дополнительные электоральные очки и увеличивать пространство для торга с Кремлём. Но дорогу Зюганову и его соратникам перебежал рашкинский лось», — считает «paradox _friends».

После первой волны публикаций видео с трупом лося и серии комментариев к нему отдельные соратники Рашкина из числа коммунистов и представителей других политических сил попытались организовать своему товарищу информационную поддержку в Telegram. Например, популярный блогер, избранный в Госдуму по спискам КПРФ, Николай Бондаренко ретранслировал первоначальную позицию своего однопартийца и заявил, что труп животного Рашкин обнаружил, возвращаясь с отдыха в лесу.

Однако «гнуть» такую линию защиты вскоре стало затруднительно. В телеграм-каналах появилась информация, что неподалеку от места задержания депутата был обнаружен его охотничий билет и зарегистрированный на него же карабин с прицелом ночного видения.

«Карабин с прицелом ночного видения, тренога и патроны аккуратно лежали под деревом в двух разных чехлах. Там же были разрешение на весь этот нехитрый арсенал и охотничий билет на имя депутата», — написал телеграм-канал «SHOT», в доказательство приложив к посту снимки обнаруженных предметов.

Все эти обстоятельства, уже поставили крест на политической карьере Рашкина, убеждает своих читателей телеграм-канал «Бойлерная». Причем случилось это вовсе не потому, что он может быть заподозрен избирателями в браконьерстве, а в том, что население сочтет его заявления попытками оправдаться.

«Для этой публики и их целевого электората преступление — это во многих случаях совершенно приемлемо. А вот подобное трусливое юление — нет, никогда. Вождь или даже кандидат в вожди так себя вести не должен, не имеет права, для него это самоубийственно. Не в прямом смысле, конечно, а в политическом», — обратился к своим подписчикам автор поста.

В целом ситуация для КПРФ сложилась патовая, убежден телеграм-канал «Мейстер». Этот цугцванг он объясняет тем, что любое решение компартии в части их отношения к оскандалившемуся однопартийцу приведет к потере политических позиций.

«Любое решение коммунистов в случае раскрутки ситуации пойдет им в минус. Они либо «сдадут» товарища и потеряют большую часть влияния в той же Саратовской области (Бондаренко не более, чем шоумен, и не имеет веса в регионе), либо отпугнут молодого избирателя, ориентированного на экологию, прежде всего в прогрессивной Москве», — отмечает «Мейстер».

К выводу о том, что КПРФ встала перед непростым выбором — поддержать Рашкина или отказаться от него, — пришел и телеграм-канал «Незыгарь».

"Текущая ситуация ставит КПРФ перед выбором: отречься от дискредитировавшего себя функционера либо покрывать его и впитывать его токсичность, проецируя рост антирейтингов партии. Браконьерский кейс Рашкина с отчетливым запахом банальной пьянки усиливает стадию разложения КПРФ как структуры и актуализирует внутрипартийный передел сфер влияния в ней», — написал ТГ-канал.

При этом падением такой влиятельной в КПРФ фигуры, как Рашкин, могут воспользоваться другие центры силы внутри партии, в том числе и депутат Госдумы Юрий Афонин, отмечает автор поста.