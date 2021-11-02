«Школы превратились в рассадники греха, восхваляющие низменную природу человечества.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

В социальных сетях распространилось видео, где директор американской школы в Кентукки принял участие в «мужском конкурсе», во время которого одетые в платья ученицы исполняли танцы на коленях сотрудников школы, а переодетый в женщину старшеклассник ползал по полу под песню Мадонны «Like A Virgin». На видео, опубликованном журналистом Нейтом Брайаном, видно, что директор средней школы подзадоривает ученика в платье, который в какой-то момент начинает к нему понарошку приставать.

Позже в интернет появилось больше фотографий со школьного вечера, на которых старшеклассники выступают перед учителями и родителями в женских чулках и нижнем белье.

Отметим, что подобное выступление отражает тенденцию многих демократических школ приучать детей быть открытыми к культуре ЛГБТ-сообществ. Ранее в интернете распространилась новость о том, что член школьного совета отвел группу учеников начальной школы во Флориде на экскурсию в гей-бар.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию с танцами учеников.

«Не удивительно, почему школы сбиваются с пути — у директоров нет принципов. У руководителей нет морали. Нет руководства наверху, нет подотчетности в середине и нет ответственности внизу. Поэтому у преподавателей есть свобода действий в отношении преподавания, внеклассных мероприятий и т. д.» — указывает whynothink.

«Не менее тревожным является вопрос о том, как эти люди получили работу и почему они продолжают работать», — отвечает dan205.

«Мои учителя не проповедовали мораль, они жили ею. Это было замечательно», — вспоминает iyq2.

«Как учитель средней школы я уверена, что мальчики просто пытались быть смешными. Старшеклассники такие странные. Я очень сомневаюсь, что у них был какой-то злой умысел, но именно здесь администрация должна вмешаться и установить некоторые границы», — пишет @didi11.

«Что же происходит с Америкой?» — недоумевает @SoonerMagic1031.

«Мне даже не разрешали носить шляпу в старших классах в учебное время, что это такое?» — спрашивает @BlueHorseshoe15.

«Я благодарю Бога за хороших школьных учителей в моей жизни, которые научили меня читать, писать, математике и естественным наукам. Это дало мне возможность оплачивать жизнь моей семьи в течение десятилетий. Я использую все эти навыки ежедневно и надеюсь, что когда-нибудь государственное образование вернется к основам, то есть к тому, чему оно должно учить», — комментирует loveofthecommonman.

«Это происходило в течение многих лет. Я знаю, что часто учителя говорят с учениками о неподобающих вещах за закрытыми дверьми. Постоянный флирт с учениками, неуместные вещи. Я не утверждаю, что все школы такие, но мне очень помогло то, что я рассказала своей дочери, чего можно ожидать, и это помогло ей что-то сказать, когда те же учителя начали свои высказывания. Я остановила их. Родители, держитесь за своих детей и учите их хорошо», — советует 7roundtripstothemoon.

«Учителя постоянно встречаются со своими старшеклассниками. Мой учитель психологии женился на старшекласснице, с которой встречался, через 3 месяца после окончания школы», — отвечает woodrowmagnus628.

«У этих «взрослых» есть серьезные проблемы. Я не понимаю, как это выступление может быть забавным или интересным. Как педагог я считаю это прискорбным. Я ошеломлен тем, что кто-то не остановил это немедленно», — возмущается ashehousewares.

Цитата из к/ф «Замена». Реж. Роберта Мэндела. 1996. США Американские школьники

«Проблема заключается в том, что в этой школе нет ответственных взрослых», — указывает thetruthisoutthere759.

«Подумать только, меня выгнали с собрания перед футбольной игрой, потому что я кричал «сделайте колесо» чирлидершам. Это был 1964 год», — вспоминает islandvoyager428.

«Мы с подружкой всегда сидели высоко на трибунах в спортзале. Наш директор увидел, что мы держимся за руки. Поход в кабинет директора после собрания, три выговора для меня и один для моей девушки. 1965», — поддерживает my2cents378.

«Это было до либерализма… до темных времен», — отвечает DJRoukan235.

«Я так рада, что выросла в 80-е годы без социальных сетей! Мы обречены!» — восклицает USAallthewaytoday.

«Я с вами согласен, я до сих пор не пользуюсь ничем из этого. У меня был аккаунт в Twitter около месяца, и я от него избавился. Нам действительно повезло, что мы росли в годы Рейгана», — отвечает whenthebelltolls.

«Позор директору. Позор школьной системе. Позор ученикам. Позор родителям, которые позволили своим детям участвовать в этой безнравственности. И позор тем, кто думает, что это просто забава и игры. Как мы можем позволить себе такое поведение, когда Америка сталкивается с таким количеством проблем? Это часть проблемы», — осуждает loridibiase.

Цитата из к/ф. «Дрянные девчонки». Реж. Марк Уотерс. 2004. США В американской школе

«Позор тем, кто не арестовывает и не привлекает к ответственности этих так называемых взрослых и тех, кто их нанимает и допускает их отвратительное поведение», — поддерживает eerised22.

«Школы США превратились в рассадники греха, восхваляющие низменную природу человечества. Мальчикам больше не дают образцов самодисциплины и характера. Девочкам больше не прививают скромность, добродетель и сдержанность. Результатом этого является грубость в жизни, ведущая к окончательному разрушению», — пишет Riverharley54.

Как сообщало ИА REGNUM, школьный совет американского штата Северная Вирджиния утвердил новую политику, расширяющую права учащихся-транссексуалов, проголосовав со счетом 7 против 2. Итоги голосования были восприняты как победа сторонников ЛГБТ-сообщества.

Отныне учителя будут обязаны использовать предпочитаемые учениками местоимения, а трансгендеры смогут участвовать в спортивных и других мероприятиях. Учащимся-трансгендерам также будут открыт доступ в школьные учреждения, например, в туалеты и раздевалки, которые соответствуют их «последовательно утверждаемой гендерной идентичности».

Напомним, что голосование прошло через несколько месяцев после громкого заявления учителя физкультуры Таннера Кросса, осудившего ЛГБТ-реформы в школах. Он отказался принимать, что «биологический мальчик может быть девочкой и наоборот, потому что это противоречит моей религии. Это ложь ребенку, это насилие над ребенком и это грех против нашего Бога».