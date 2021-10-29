Информация о том, что крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент к «немедленным действиям», чтобы добиться дополнительных прав на полёты в воздушном пространстве России, без которых будет происходить потеря времени на перелёты, лишние технические остановки и избыточные выбросы углекислого газа, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 29 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейс

«А Россия тут при чём. А как договариваться с вами, если вы уже сами забыли, на что наложили свои санкции. Так что как-нибудь потихоньку сами со своими проблемами справляйтесь, без нас. Вы же всех нагнули, вот и попробуйте без России. Вдруг, может быть, что-нибудь да осознаете, извинитесь», — надеется Николай Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Российская Федерация, в общем-то, не против, чтобы её воздушным пространством пользовались западные страны, включая США, но из-за русофобских действий Вашингтона и его деструктивной внешней политики, наша страна просто не может такого позволить.

«А что кого-то просить?! С Россией надо договариваться! Дипломаты могут договориться. А то только всё силой американцы собираются решить. Так не пойдёт. Сила действия, как известно, равна силе противодействия», — отмечает Polina S.

Некоторые комментаторы отмечают, что авиакомпании США должны просить свой Госдеп, чтобы Америка сначала сняла свои санкции с России. Только в этом случае наши власти увидят возможность для выстраивания диалога с Вашингтоном.

«Хотеть не вредно. Почему же эти американские авиаперевозчики не призывают Госдеп к отмене антироссийских санкций? Чтобы решать такие вопросы в рабочем порядке, как принято между цивилизованными странами, необходимо хотя бы снять очевидные ограничения», — поделился своим мнением Акдаулет С.

David Spinks Авиаперелёты

Часть людей считает, что избыточные выбросы углекислого газа — это самый нелепый предлог для крупнейших компаний, занимающихся авиаперевозками, чтобы получить доступ к российскому воздушному пространству.

«Да-да, сокращение выбросов CO2 — это главная причина необходимости полётов над Россией. Смешные. Неужто нельзя просто сказать о том, что невыгодно им летать не через Россию, да и из воздушного пространства Российской Федерации хотелось бы им шпионить за нашей страной», — подозревает Станислав З.

Ряд пользователей указывает на то, что США сами обрушили все мосты с Россией, в результате чего и получили запрет на использование неба над Российской Федерацией.

«Пока США не вернулись в договор по открытому небу, над территорией России странам НАТО и самим Штатам летать должно быть запрещено. Если Вашингтон не прекратит свою деструктивную внешнюю политику, то Россия не собирается уступать и будет давать адекватный ответ», — указывает Игорь М.

Нашлись и те, кто отмечают, что США постоянно ведут себя самым крайним хамским образом. Поэтому люди даже не надеются, что Вашингтону удастся уговорить Москву открыть для американских авиаперевозчиков российское воздушное пространство.

«Госдеп теперь что, хозяин Российской Федерации? Вроде не было такого, а ведёт себя, словно барин. То им газ для Европы подавай, то воздушное наше пространство потребовалось для использования. Было бы смешно, если не было бы так грустно. Почему-то такое отношение им сходит с рук», — считает Наталия К.

Напомним, 29 октября агентство Reuters опубликовало информацию о том, что крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент к «немедленным действиям», чтобы добиться дополнительных прав на полёты в воздушном пространстве России, без которых будет происходить потеря времени на перелёты, лишние технические остановки и избыточные выбросы углекислого газа.