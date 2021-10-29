Заявление замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова о том, что после решения суда в Амстердаме о передаче скифского золота на Украину следует организовать проверку и возбудить уголовное дело, а крымские музеи, потерявшие ценную коллекцию, признать потерпевшими, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Российским властям пора перестать церемониться с окружающим миром и настойчиво требовать, чтобы интересы нашей страны учитывались как минимум не меньше, чем у других стран. А то распоясались в округе все в край», — пишет Игорь К.

Многие пользователи пришли к выводу, что без тщательного расследования с выявлением виновников сложившейся ситуации нет никакой гарантии, что история со скифским золотом не повторится с какими-нибудь другими культурными ценностями, находящиеся в распоряжении нашей страны.

«Необходимо провести проверку, выяснить, кто выносил решение, кто проводил экспертизу и кому в итоге передали. Всех их занести в чёрный список, прекратить любые экономические взаимодействия. Кроме того, следует обратить внимание на тех, кто это золото отправил в Европу, и на тех, кто плохо поработал на международном уровне, из-за чего крымское скифское золото попало в украинские руки», — написал Василий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина, по сути, похитила крымскую коллекцию драгоценностей, а суд Амстердама поспособствовал этой краже.

«Это откровенное воровство. Золото должно вернуться в тот музей, откуда привезли на выставку, политика тут не должна вмешивается, это дела музейные», — считает Юрий П.

Zamunu45 Золото скифов

Часть людей считает, что никакое уголовное дело уже не даст России возможность вернуть себе эту золотую коллекцию.

«Против кого они дело возбуждать собрались? Против Амстердама или против правительства Украины? Всё, золото уже не вернуть. Пора смириться с этим и перестать уже махать кулаками после драки», — поделился своим мнением Тарас Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что иного решения европейского суда и ждать-то не стоило, потому что никогда ещё Нидерланды не выступали на стороне Российской Федерации.

«Ни разу европейский суд не выносил решения в пользу Российской Федерации. Это всё, что нужно знать о самом справедливом суде в мире», — указывает Анна М.

Cédric Puisney Европейский суд

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти сами виноваты в сложившейся ситуации, потому что окружающие страны совсем перестали бояться последствий за свои агрессивные действия по отношения к нашей стране.

«Против СССР бы точно не попёрли, а против России — да без проблем. Это же для всего мира сырьевая держава, где за бабки всё продадут и отдадут. Никакого к нам уважения. Всё растеряли. Потому эти все суды отдают крымское золото Украине, а не Российской Федерации», — отмечает Алексей Ш.

Напомним, 29 октября замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости о том, что после решения суда в Амстердаме о передаче скифского золота на Украину следует организовать проверку и возбудить уголовное дело, а крымские музеи, потерявшие ценную коллекцию, признать потерпевшими.