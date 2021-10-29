Страны — союзники Соединенных Штатов должны снять ограничения на поставки вооружений на Украину, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Прежде всего, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера», — сказала она.

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Заявление Купер обсудили на YouTube-канале «Наш», а также в телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие указали на то, что США — подстрекатели и в случае военных действий пострадает Украина.

«Летальное оружие оборонного характера», — обожаю такие формулировки! Что только люди (маркетологи от производителей оружия) не придумают, чтобы продать побольше своего товара, даже туда, где действуют ограничения и запреты. Но бизнес есть бизнес. А бизнес на крови всегда самый доходный…» — написал Александр Б.

«Югославия 2.0. Таким решением России развяжут руки. Техника и оружие будут поставлены на Донбасс. Венгры и поляки не упустят распила пирога. Печальная судьба ожидает Украину», — считает Дмитрий К.

«Ну и вы хотите ещё поспорить, что Украина не западная колония?» — спросил «МихаВсемТихо».

«Начало конца. Сделают Югославию, там до сих пор толком мира нет», — добавил Виталя Д.

«США вместо того, чтобы помочь решить вопрос на Донбассе, хотят, наоборот, побольше летального оружия дать Украине. Мол, перебейте себя тут сами полностью», — пишет Fun Games.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Стреляйте друг в друга, уничтожайте друг друга. Оставляйте за собой разруху и пепелище. Только так вы станете свободными и независимыми. И мы для этого дадим вам любое оружие. Война должна продолжаться. Мира вам и добра! Ваши заокеанские друзья», — с сарказмом отреагировал Мистик Аскет.

«Ну все. И так-то были обезьяной с гранатой, а теперь вообще будут ракеты пускать без ограничений. Когда холодно и голод, но «выход» — активизировать военные действия. Война все спишет», — написала Iris L.

«Не забываем про «Северный поток — 2», — хотят конфликт, чтобы [его] не запустили», — отметил Dmitry G.

«Террористы хотят поставлять оружие террористам!» — пишет Вова К.

«Финальная стадия распила территории остатков Украины началась», — отреагировал Александр С.

«Не удивлюсь, если снова придётся освобождать и присоединять Киев и остальную окраину», — написал ГБ.

«Подстрекатели, блин! Что-то мне подсказывает, что не все согласятся состязаться с Россией по-взрослому!» — отметил Александра К.

(сс) U.S. Secretary of Defense Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин

«Давайте, снимайте ограничения! Как упоротые не поймут, что США и Запад хотят избавиться от Украины, вот и толкают на войну с Россией, при этом они четко знают, что при войне с Россией Украине придет финиш, и американцы и Европа… [не] будут за нее воевать. Вот такой план у Джо [Байдена], — напрямую отказаться от Украины не может, а вот таким нехитрым способом — вполне. Они дают оружие, деньги, но для американцев это мелочи. Пример — Афганистан. Там оружия осталось на миллиарды, пережили, вот так и с Украиной…» — пишет Доктор Ноу.

«Это и есть прямое подстрекательство к войне…» — добавил Василич.

«Самое интересное, что упоротые бандеровцы будут скакать и радоваться этому. Вот ни*рена не понимают, пока в котлы не попадут», — подытожила Ирина.

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