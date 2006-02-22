Новосибирская область, 22 февраля, 2006, 08:21 — ИА Регнум. Сотрудникам милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Новосибирской области и лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств областного бюджета, на 15 % повышено денежное довольствие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Новосибирской области.

Денежное довольствие выплачивают областное государственное учреждение "Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области" и Главное управление внутренних дел Новосибирской области.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области рекомендовано также повысить с 1 января 2006 года в 1,15 раза установленные на 31 декабря 2005 года размеры окладов по штатным должностям и окладов по специальным званиям сотрудникам милиции общественной безопасности ГУВД Новосибирской области, содержащимся за счет бюджетов муниципальных образований.