Жители Южной Кореи обсудили переброс «особых людей» из Афганистана на новое место.

Hashoo Foundation USA Афганские дети в лагере беженцев

По сообщениям южнокорейских СМИ, 27 октября афганцы, которых ранее правительство Южной Кореи эвакуировало из Афганистана, переехали в Йосу в провинции Чолла-Намдо после двухмесячного пребывания в Институте управления развитием человеческих ресурсов в Чинчхоне.

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После двух недель карантина они прошли в институте образовательные программы, которые должны помочь им привыкнуть к жизни в Южной Корее.

До февраля они будут жить в Академии береговой охраны Южной Кореи в Йосу.

После прохождения дальнейшего курса адаптации министерство юстиции страны планирует выдать беженцам визы F-2 (длительное пребывание), по которым они смогут дальше проживать, работать и учиться в Южной Корее.

Kenny J Lee Южная Корея

«Если они не смогут отказаться от ислама, не нужно оставлять их в стране. Если найдется хоть одна страна, в которой ситуация улучшилась после прибытия мусульман, — сообщите», — пишет cmyo***.

«Не думаю, что им стоит выдавать ПМЖ. Лучше отправьте их в третью страну, чтобы они не жили иллюзиями, будто внесли большой вклад в нашу страну», — призывает eun5***.

«Помогла ли Южной Корее работа этих людей в больнице или другом учреждении, где размещались в основном американские военные? При таком раскладе можно сказать, что каждый, кто работал в иностранной компании, внес свой вклад в нашу страну», — негодует sara***.

«Внесли вклад, работая и получая заработную плату? Отправьте их обратно в Афганистан или в Китай!» — предлагает fel0***.

«Какова вероятность, что из-за них в стране не возникнет религиозных конфликтов?» — интересуется lkj2***.

«Если вы собираетесь выдать визы афганцам, то тогда заодно выдайте визы молодым вьетнамцам, тайцам и филиппинцам, работающим в сельской местности», — призывает dmad***.

«Судя по всему, им хорошо живется. Однако не стоит забывать, что их страна — Афганистан. У людей, что забывают родину, нет будущего», — отмечает nsh0***.

(сс) U.S. Central Command Афганские беженцы

«Почему беженцам уделяют такое особое внимание? Это отвратительно!» — пишет eun5***.

«Лучше позаботьтесь о гражданах своей страны! Куда вы тратите налоги?» — вопрошает dune***.

«Как можно скорее отправьте их обратно. Если вы сознательно поселите их в стране с низким уровнем рождаемости, то они просто поглотят Южную Корею. У мусульман по двадцать детей на семью, в будущем их станет ещё больше, и в конечном счете их будет больше, чем корейцев», — негодует kyh***.

«К беженцам относятся лучше, чем к собственным гражданам», — отмечает hae1***.

«А вы не думаете, что в последствии они могут захватить нашу страну?» — интересуется 4sys***.

«Когда в Афганистане воцарит стабильная обстановка, пожалуйста, вернитесь на родину! Если вы хотите остаться у нас в стране, соблюдайте корейские обычаи и законы!» — призывает smys***.

«Это только начало. Взгляните на Европу, столкнувшуюся с проблемой беженцев…» — пишет wldm***.

«Когда вы отправите их в Афганистан?» — интересуется su99***.