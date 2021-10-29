«Это только начало» — в Южной Корее обсудили судьбу эвакуированных афганцев
Жители Южной Кореи обсудили переброс «особых людей» из Афганистана на новое место.
По сообщениям южнокорейских СМИ, 27 октября афганцы, которых ранее правительство Южной Кореи эвакуировало из Афганистана, переехали в Йосу в провинции Чолла-Намдо после двухмесячного пребывания в Институте управления развитием человеческих ресурсов в Чинчхоне.
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После двух недель карантина они прошли в институте образовательные программы, которые должны помочь им привыкнуть к жизни в Южной Корее.
До февраля они будут жить в Академии береговой охраны Южной Кореи в Йосу.
После прохождения дальнейшего курса адаптации министерство юстиции страны планирует выдать беженцам визы F-2 (длительное пребывание), по которым они смогут дальше проживать, работать и учиться в Южной Корее.
«Если они не смогут отказаться от ислама, не нужно оставлять их в стране. Если найдется хоть одна страна, в которой ситуация улучшилась после прибытия мусульман, — сообщите», — пишет cmyo***.
«Не думаю, что им стоит выдавать ПМЖ. Лучше отправьте их в третью страну, чтобы они не жили иллюзиями, будто внесли большой вклад в нашу страну», — призывает eun5***.
«Помогла ли Южной Корее работа этих людей в больнице или другом учреждении, где размещались в основном американские военные? При таком раскладе можно сказать, что каждый, кто работал в иностранной компании, внес свой вклад в нашу страну», — негодует sara***.
«Внесли вклад, работая и получая заработную плату? Отправьте их обратно в Афганистан или в Китай!» — предлагает fel0***.
«Какова вероятность, что из-за них в стране не возникнет религиозных конфликтов?» — интересуется lkj2***.
«Если вы собираетесь выдать визы афганцам, то тогда заодно выдайте визы молодым вьетнамцам, тайцам и филиппинцам, работающим в сельской местности», — призывает dmad***.
«Судя по всему, им хорошо живется. Однако не стоит забывать, что их страна — Афганистан. У людей, что забывают родину, нет будущего», — отмечает nsh0***.
«Почему беженцам уделяют такое особое внимание? Это отвратительно!» — пишет eun5***.
«Лучше позаботьтесь о гражданах своей страны! Куда вы тратите налоги?» — вопрошает dune***.
«Как можно скорее отправьте их обратно. Если вы сознательно поселите их в стране с низким уровнем рождаемости, то они просто поглотят Южную Корею. У мусульман по двадцать детей на семью, в будущем их станет ещё больше, и в конечном счете их будет больше, чем корейцев», — негодует kyh***.
«К беженцам относятся лучше, чем к собственным гражданам», — отмечает hae1***.
«А вы не думаете, что в последствии они могут захватить нашу страну?» — интересуется 4sys***.
«Когда в Афганистане воцарит стабильная обстановка, пожалуйста, вернитесь на родину! Если вы хотите остаться у нас в стране, соблюдайте корейские обычаи и законы!» — призывает smys***.
«Это только начало. Взгляните на Европу, столкнувшуюся с проблемой беженцев…» — пишет wldm***.
«Когда вы отправите их в Афганистан?» — интересуется su99***.