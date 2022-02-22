Возможное предоставление Южной Корее ядерного оружия стало одной из горячих тем в политических и стратегических дебатах в Сеуле и Вашингтоне. Продолжающееся расширение Северной Кореей своего ядерного потенциала, а также безуспешные попытки США заставить Пхеньян пойти на разоружение убедили очень многих в Южной Корее, что обретение страной этого оружия массового уничтожения является предпочтительным развитием событий, пишетДэниел Ларисон в статье, вышедшей 29 октября в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Как показало проведенное недавно исследование Института политических исследований Асана, 69% южнокорейских граждан поддерживают идею того, чтобы Сеул получил ядерное оружие. Этот показатель значительно выше, чем в 2010 году, когда за обретение республикой подобного потенциала выступало 55% ее жителей. Члены консервативной партии «Сила народа» не преминули воспользоваться подобной возможностью. Так, претендент на то, чтобы возглавить страну, Юн Сок-Юл призвал США вновь развернуть ядерное оружие на полуострове.

Со своей стороны, другой возможный кандидат на высший пост Ю Сынмин пообещал, что он в случае своего избрания заключит с Вашингтоном соглашение, по которому он поделится с Сеулом этим потенциалом. Придерживаться такого же курса обещает и Хон Джунпхё, который не только выступил в поддержку идеи привлечения ядерного оружия в республику, но и указал на возможную разработку Южной Корее собственного.

«Отпор ядерному оружию можно дать исключительно с помощью ядерного оружия», — подчеркнул он в интервью американскому агентству Bloomberg.

Такой подход находит отклик и в США. В частности, Дженнифер Линд и Даррил Пресс недавно привели доводы в пользу того, что наилучшим способом укрепления альянса США и Южной Кореи является поддержка того, чтобы Сеул получил этот потенциал.

(сс) U.S. Army США и Южная Корея

Если учесть, что как бы ни стали развиваться события, вероятность ядерного разоружения КНДР крайне невелика, то и сама идея того, чтобы у Южной Кореи был собственный инструмент сдерживания, также не лишена смысла. Тем не менее существует целый ряд рисков, из-за которых Вашингтону и Сеулу следовало поумерить оптимизм относительно дальнейшего ядерного распространения.

Предоставление Южной Корее ядерного оружия станет сигналом другим государствам о том, что США больше не относятся к режиму нераспространения ядерного оружия серьезно. Кроме того, Вашингтон докажет, что он против появления этого потенциала лишь у его противников, но никак не союзников. Такой подход почти наверняка подтолкнет партнеров США к тому, чтобы начать развивать собственный ядерный потенциал. Даже если другие не последуют примеру Южной Кореи сразу, появление ядерного оружия у Сеула лишь в еще большей степени подстегнет гонку вооружений в Восточной Азии, приведет к обострению напряженности как с Китаем, так и с КНДР. Наконец, из-за появления ядерного оружия по меньшей мере еще у одного государства в регионе любой кризис здесь будет сопряжен с гораздо большей опасностью.

Хотя заинтересованность Южной Кореи в том, чтобы обзавестись собственным потенциалом сдерживания, понятна, способствовать дальнейшему ядерному распространению — это не ответ на угрозу, которую представляет собой ядерный потенциал КНДР. Как отметил эксперт по контролю за вооружениями Джеффри Льюис изданию Foreign Policy в сентябре, ядерное оружие мало чем может поспособствовать безопасности Южной Кореи.

Kogl.or.kr Председатель КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Лорен Сукин и Тоби Далтон ответили на аргументы Линда и Пресса, заявив, что «приобретение Южной Кореей ядерного оружия было бы контрпродуктивным и опасным шагом, в результате чего пострадали бы альянс Сеула и США и безопасность Южной Кореи». По их словам, американо-южнокорейский союз достаточно прочен, чтобы обойтись без предоставления республике ядерного оружия. Они также отметили, что южнокорейская программа создания ядерного оружия может вызвать более агрессивное поведение Китая в форме экономического бойкота и демонстрации военной силы. Если Китай сурово наказал Южную Корею за размещение системы противоракетной обороны, насколько хуже будет реакция Пекина на южнокорейское ядерное оружие?

Если появление у Сеула ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для безопасности Южной Кореи, то в части глобального режима ядерного нераспространения урон может оказаться еще более значительным. Почти все государства мира либо подписали, либо иным образом соблюдают Договор о нераспространении ядерного оружия, благодаря которому удалось не допустить расползания этого инструмента массового уничтожения.

Выйди из него Южная Корея и получи она благословление США на создание собственного ядерного потенциала, это в значительной мере подорвало бы договор, а также подтолкнуло бы других последовать примеру Сеула. И первым государством, которое с высокой долей вероятности пошло бы на этот шаг, станет Япония, но на ней процесс не закончится. И такое развитие событий не будет подарком для региональной безопасности, как полагают многие.

(сс) Navy.mil ВМС США и Японии

«В лучшем случае это дорогая химера, в худшем — нанесет удар по основам мира», —заметил несколько лет назад Юан Грэм.

Выйти из сложившейся ситуации можно также с помощью альтернативного пути, который заключается в попытке заключить с Пхеньяном договор о контроле за вооружениями, устанавливающий лимиты на размер и размещение его ядерного арсенала. Шансов на проведение таких переговоров останется гораздо меньше, если Южная Корея обзаведется собственным потенциалом. Мало что с такой же вероятностью обострит неуверенность КНДР, как появление у Сеула ядерного оружия. Поскольку Пхеньян склонен по-своему отвечать на оказываемое на него давление, Южной Корее, после того как она обзаведется ядерным оружием, скорее всего, придется столкнуться с еще большей агрессивностью со стороны соседа, а не наоборот.

Согласие с появлением у Сеула ядерного оружия или активное подталкивание его к этому шагу не в интересах США, оно сослужит недобрую услугу их стратегии в Азии. В своей недавней статье, опубликованной Foreign Affairs, Вэн Джексон отметил, что Вашингтон уже допустил ошибку, когда сделал военную составляющую первоочередной в своем подходе к Азии. Если же теперь дать свое добро на появление у Южной Кореи ядерного оружия, это лишь обострит ошибку. США и так уже подстегивают милитаризацию региона.

Партнерство AUKUS, о котором было объявлено ранее, уже вызвало серьезные опасения в Юго-Восточной Азии по поводу дестабилизирующих последствий усиления соперничества. Представьте, насколько более тревожным может показаться появление нового государства, обладающего ядерным оружием, для других стран региона.

(сс) U.S. Army Южнокорейская армия

Ответственное поддержание альянсов иногда означает противодействие опасному курсу действий, который желает предпринять союзник. Это может создать кратковременную напряженность в отношениях, но может помешать союзнику совершить дорогостоящую ошибку. Если альянс с Южной Кореей нуждается в укреплении, есть другие и лучшие способы убедить их в приверженности США, чем дать зеленый свет на приобретение ядерного оружия.

Прежде всего, США могли бы отказаться от санкций, которые блокировали экономическое сотрудничество с Северной Кореей. Это то, чего хочет нынешнее правительство Южной Кореи, и это также поможет снизить напряженность на полуострове. Как сказал бывший командующий вооруженными силами США в Корее Винсент Брукс, ядерное оружие не дает Южной Корее преимущества. На самом деле, предупредил он, они могут оказаться обузой, если без надобности спровоцируют нагнетание напряженности в отношениях с Северной Кореей. Лучший аргумент против применения ядерного оружия в Южной Корее состоит в том, что Южной Корее не нужно иметь ядерное оружие, чтобы оставаться в безопасности, и приобретение этого оружия принесет новые риски и расходы, которых можно было бы избежать.