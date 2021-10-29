Видео с задержанием первого секретаря Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина в Саратовской области, который, предположительно, находился за рулём автомобиля с тушей лося в багажнике, стало поводом для бурной дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Карл Фридрих Шульц. Браконьеры (фрагмент). 1832

»Это он после оглушительного «успеха» на выборах решил себя любимого тушей оленя порадовать? Ну, поздравляю. От лица человека, который голосовал за него, говорю большое спасибо, что олень не краснокнижный оказался, а обычный», — написал Валерий А.

Многие пользователи совершенно не удивлены тому, что подобным видом нелегальной деятельности мог заниматься депутат Государственной думы. Люди отмечают, что именно право неприкосновенности развращает представителей власти и заставляет их вступать на преступную дорожку.

«Вот оно — реальное лицо типичного депутата Госдумы. Увы, но других оппозиционеров у меня для вас нет. Имеем дело с такими вот», — поделился своим мнением Вячеслав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что среди представителей практически всех партий, представленных в России, почему-то много тех, кто увлекается охотой, в том числе нелегальной.

«Смешно. Что, другие депутаты разве не охотятся незаконно на животных, краснокнижных в том числе? Пол-Сибири ходит на лося. Не одобряю, но почему именно его поймали? Заказ? Политика — грязное дело, как известно», — считает Александр Г.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин

Часть людей считает, что для человека, борющегося за голоса избирателей, лучше вовсе не появляться вне дома в алкогольном опьянении и не охотиться на животных.

«Убийство животных ради забавы — дело мерзкое. Другое дело, когда это средство пропитания. А этот явно не с голодухи этим занимался», — отмечает Игорь А.

Ряд пользователей указывает, что данным случаем обязательно воспользуются конкуренты Рашкина на политическом поле.

«Если сотня представителей партии власти, значит, закон нарушила (как на взятках ловились, так и крупных делах) — так ничего, с кем не бывает, а как только поймали крупного деятеля КПРФ, так сразу налетели. Не оправдываю, конечно, но не находите что как-то несправедливо спускать всех собак именно на представителя оппозиции?» — задаётся вопросом Роман В.

Лось

Нашлись и те, кто убежден, что настоящий оппозиционер, мечтающий взять власть в стране, должен быть кристально чист перед законом и не попадать в такие некрасивые истории.

«Если ловят представителя власти с поличным, то это воспринимается как норма, мол, преступление — наказание, но если оппозиционера ловят на том же, то с него спроса больше, ведь конкретно он должен быть честнее, справедливее и умнее своих оппонентов, ему ведь люди голоса доверяют. Позор! Других слов у меня в этом случае приличных не находится», — пишет Алексей У.

Напомним, 29 октября телеграм-канал Mash опубликовал видео с задержанием первого секретаря Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина в Саратовской области, который, предположительно, находился за рулём автомобиля с тушей лося в багажнике. Депутат решил якобы пояснить, что труп животного он и его спутник нашли, но сдать не успели, а правоохранители заподозрили Рашкина в употреблении алкоголя за рулём.