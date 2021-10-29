Известие о том, что власти Алтайского края после статьи ИА REGNUM заявили о приостановке оптимизации в региональном онкологическом диспансере, где собирались сократить четверых высокопрофессиональных докторов, социальные сети встретили с воодушевлением. Но и опасения в комментариях встречаются. Люди не исключают варианта, что, как только скандал уляжется, два торакальных отделения будут реорганизованы, а набравшиеся смелости рассказать о происходящем доктора будут подвергнуты репрессиям.

Zdravalt.ru Алтайские онкологи

«Приостановить, чтобы гнев народный прошёл. А потом втихушку выкинуть врачей на улицу», — считает участник сообщества «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Макс Безумный.

«Если пошли на конфликт с администрацией, всё равно потом сделают так, что сами врачи уволятся», — отмечает читатель ИА «Амител».

"Один грамотный врач уже выступил, не помните, чем закончилось? Его же идиотом и выставили. Дескать, он юридически неграмотен и читать не умеет. А диагностический помните? Если Попов (алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов — прим. С.Ш.) не постеснялся заявить, что петицию о его отставке не жители Алтайского края подписывали, а иноагенты, о чем тут говорить? Кто соберется-то?» — приводит довод в этой же группе в «Одноклассниках» Марья Рихтер.

«Это как было с Новоалтайским роддомом. P. S. До сих пор лежат на флешке скриншоты опровержений минздрава Алтайского края о закрытии роддома, где подобные новости называли слухами. Как говорится, настоящие бандиты сидят в кабинетах министерств», — поддерживает Роман Арцибашев.

Zdravalt.ru Министр здравоохранения Алтайского края Попов Дмитрий Владимирович

«Пустил лису в курятник… Медицину в крае уже оптимизировал… Долго еще захлебываться будет», — написал Кирилл Харьковский (вероятно, его слова про Дмитрия Попова адресованы алтайскому губернатору Виктору Томенко — прим. С.Ш.).

«Оптимизация — ликвидация, так вот в чем смысл всех «оптимизаций», — напоминает Никита Кравченко.

«Попова выгнали с одного места, так нет сюда приехал, роддома закрыли, при этом во многих районах сделан ремонт, лицензии не дают, за то ДАР (Алтайский перинатальный центр, федеральный проект — прим. С.Ш.) процветает, медицину развалили полностью, ну, езжай ты домой уже, хватит, наруководил больше некуда», — считает Наталья Головинова.

«Оптимизировать Попова и таких, как он», — предлагает Игорь Гриценко.

«Чиновников пора оптимизировать», — соглашается Игорь Измайлов.

«Вы что, с ума сошли, чинуши. В нашем крае с каждым годом растёт число людей с онкологическими заболеваниями. И так лечения не получают в полном объёме из-за всей ситуации в стране и у нас в крае. А еще и сократить решили. Попова в отставку!» — призывает Александра Крюкова.

«Предлагаю объединить министерство здравоохранения и комитет по благоустройству, а министра перевести в дворники. Мне кажется, для медицины будет больше пользы», — предлагает Александр Щиголев.

«Оптимизация? Увольняют лучших врачей, уникального хирурга. Единственного за Уралом специалиста такого уровня — это называется оптимизация? При таком уровне онкозаболеваний в крае вот так мы оптимизируем медицину. И вы говорите, не хватает врачей? Последние уедут. Вы думаете, они не найдут достойной работы за пределами края? Забота о жителях прям зашкаливает… из каждой новости прям прёт уверенность в этом. Что же вы делаете-то…» — недоумевает Гость на страницах ИА «Амител».

"Заботятся о населении, в бумагах так написано», — поддерживает разговор другой читатель.

Zdravalt.ru Региональный онкологический диспансер. Барнаул

«Виктор Петрович, вот и разберитесь, пожалуйста, не в нашем крае проводить вот такую оптимизацию, край далеко не благополучный по онкозаболеваниям, да у нас, наоборот, нужно укреплять, расширять и как можно больше укрупнять эту отрасль здравоохранения, с каждым годом все больше увеличивается заболевших, я уже не говорю о людях пенсионного возраста, давно омолодился возраст пациентов с онкозаболеваниями, а у нас куда-то катится все в яму, зачем такие неразумные решения, как будто специально делают естественный отбор! Помогите, разберитесь, не бросайте народ в такое сложное время!» — призывает Татьяна губернатора.

«Думаете ему есть дело до нашего мнения?» — спрашивает Яна.

«Действия минздрава абсурдны», — считает читатель ИД «Алтапресс».

"На место «кластеризации» пришла «оптимизация», а итог — «хотели как лучше, а получили как всегда"(с)» — иронизирует Шариков.

«Под сокращение попадают три кандидата наук! Сегодня они занимаются химиотерапией и являются носителями знаний, а завтра, надо будет операцию провести — ты ее делать будешь? Или кандидаты наук на каждом углу валяются? Это мышление современных оптимизастов — «легко разгоним, легко соберем». Нет, не соберете. Ломать — не строить», — заметил БП.

«Спасибо губернатору: вмешался. Хотя бы будет разбор, в чем дело», — отмечает участница группы «Барнаул22» Елена Доронина.

«Спасибо, REGNUM, — читал полную статью, разнесли муравейник наш. Посмотрим теперь — может, и вправду все пошумят и под нерабочую неделю все провернут, как хотели», — отметил «Вчерашний Генерал» на страницах ИД «Алтапресс».

"Огласка — действенная мера», — соглашается Сергей Савунов.

Напомним, ранее редакция ИА REGNUM опубликовала статью, в которой рассказала, что в Алтайском крае, где смертность от онкологических заболеваний превышает среднероссийские показатели, чей губернатор на встрече с президентом заявляет: «некому лечить, некому учить», запросто разбрасываются высококлассными специалистами.

skeeze Операция

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В результате реорганизации двух отделений торакальной хирургии в Алтайском краевом онкологическом диспансере под сокращение попали четверо высококлассных оперирующих хирургов, обладающих огромным опытом. Им руководство медучреждения предложило вакансии не по профилю, где были даже уборщики. В руководстве онкодиспансера посчитали, что «это даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов». История получила широкий общественный резонанс.

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Сегодня, 29 октября, поступило известие из стен краевого правительства. Алтайский губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера, предоставив всю необходимую информацию, касающуюся ситуации.

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