



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В четверг, 28 октября, нефтяные котировки показали волатильную сессию, но к концу торговна рынкеперевесил оптимизм, и цены на нефть смогли отыграть большую часть просадки. Учитывая быстрый выкуп нефтяных контрактов послекоррекции, у инвесторов, очевидно, сохраняется позитивный настройв отношенииперспективнефтяного рынка, а значит,цены на нефть вновь имеют все шансы обновить 7-летние максимумы.

Основными факторами, вызвавшими распродажи в первой половине торгового дняв четверг, стала публикация накануне слабой статистикиотEIA, а также сокращение большого объема длинных спекулятивных позиций, которые могли бытьоткрытыв период коррекции цен к уровням $84−86,5 на прошлой неделе, и сформировавшим по сутинакопленную перекупленность.

Дополнительным поводом давления на рынок нефти моглистатьновости в отношении ядерной сделки между Ираном и США. Согласнозаявлениюдолжностныхлиц Тегерана, переговоры по сделке могут возобновитьсяв концеближайшегоноября. Напомним, что в случае, если переговоры пройдут успешнои в отношении нефтегазового экспорта Ирана будут сняты санкции, Тегеранможет увеличить добычу нефтивплоть до 1 млн баррелей в сутки.

В то же время, яполагаю, что история ядерной сделки США и Иранавсееще далека отсвоейразвязки, и новостио переговорахстоит рассматриватьне в негативном свете, а скорее в положительном ключе. Учитывая позицию действующей власти в Иране, едва ли ход переговоров будет легким, и будет полностью зависеть от политических настроений в стране. Кроме того, неизвестно, в каком состоянии на данный момент находятся добывающие мощности Ирана. Поэтому не исключено, что даже в случае успешного проведения переговоров — на восстановление добычи в стране может уйти не один месяц, что может сгладить потенциальный негатив от появления на рынке дополнительных объемов предложения.

randomix Добыча нефти

Позитив, в свою очередь, заключается в том, что у членовОПЕК+ появился дополнительный аргумент за то, чтобы сохранить действующий статус-кво наближайшемзаседаниикартеляине прибегать к болееактивному увеличениюнефтедобычи, о чем уже заговорил ряд представителей ОПЕК+. Вчастности, как заявил 28 октября глава минэнерго Алжира, учитывая неопределенность на рынке и высокие риски, ОПЕК+ не стоит прибегать к повышению нефтедобычи сверхзапланированных ранее 0,4 млн баррелей в сутки, тем самым, очевидно, высказав позицию большинства стран — членов альянса.

Замечу, что котировки фьючерсовнанефть маркиBrentпо итогамторгов 28 октябрянарисовали награфике перевернутый «доджи»— это свечас узким телом и длинным хвостом, направленным вниз, является традиционным «бычьим» сигналом. 29 октябряс утра покупатели действуют с осторожностью, и нефтяныефьючерсы прибавляютнемногим более 0,2%, в то время какфондовые индексырастут, а негативныхновостейдля рынков сырьяпока нет. В случаесохраненияблагоприятного фона цены на нефть могут продолжить свой рост.