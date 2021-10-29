В журнале Forbes 27 октября 2021 года появилась статья под названием «Бомбардировщики ВВС США отрабатывают свою новую главную миссию — топить российские корабли». Автор публикации Дэвид Экс (David Axe) заявляет, что американские бомбардировщики В-1В Lancer, оснащённые новыми крылатыми противокорабельными ракетами LRASM, будут крайне эффективны против российских Балтийского и Черноморского флотов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Дэвид Экс делает следующее утверждение: «Пара B-1В может выпустить 48 ракет LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, достаточно, чтобы потопить весь флот за один проход и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе». При этом автор подчёркивает, что бомбардировщикам не придётся входить в воздушное пространство России с учётом большой дальности поражения ракет LRASM.

Разберём этот тезис по порядку. Начнём с носителя — бомбардировщика В-1В Lancer. Данный самолёт принят на вооружение ВВС США в июле 1985 года. Изначально создавался как стратегический бомбардировщик и носитель ядерного оружия. В середине 1990-х годов он был выведен из состава стратегических ядерных сил и со временем переоборудован под оснащение неядерным оружием.

Согласно планам ВВС США, намечено оставить в строю 45 боевых машин этой марки. Срок эксплуатации бомбардировщиков В-1В Lancer истекает в 2036 году, их модернизация для продления срока службы проводиться не будет.

Ракета LRASM. Полное название — AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile). Это малозаметная крылатая дозвуковая противокорабельная ракета большой дальности. Масса осколочно-фугасной боевой части ракеты составляет 450 кг. Дальность полёта — до 930 км. Принята на вооружение в 2018 году. Возможно применение с воздушных платформ В-1В Lancer, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II, Boeing P-8 Poseidon, а также с надводных кораблей с использованием корабельных установок вертикального пуска Mk 41.

Robert Sullivan B-1B Lancers

С декабря 2018 года эта ракета была интегрирована на бомбардировщик B-1B, достигнув первоначального оперативного потенциала. Одна боевая машина может нести 24 крылатые ракеты AGM-158C LRASM.

В принципе, носители в лице бомбардировщиков В-1В Lancer и их средства поражения в виде ракет LRASM обладают необходимыми лётно-техническими характеристиками, позволяющими нанести удар и по кораблям Балтийского флота, и по кораблям Черноморского флота России. Но только в том случае, если представить данные корабли просто мишенями. Однако война — это противоборство сторон.

По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, организовать противодействие атакам американских крылатых ракет силы Балтийского и Черноморского флотов могут путём создания помех для головок самонаведения, а также средствами электронной борьбы, которые меняют сигнатуры целей. В данном случае ракета не способна опознать цель и вынуждена атаковать первый попавшийся объект или вообще ничего не поражает.

Кроме того, все российские корабли оснащены огневыми средства поражения малых скоростных низколетящих целей, а LRASM — это ракета, летящая с дозвуковой скоростью. По мнению Константина Сивкова, «также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую».

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморский флот

Добавим, что по результатам ракетного удара США и их союзников по Сирии 14 апреля 2018 года сирийскими военными были переданы России две упавшие на землю и неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, в том числе новейшая крылатая ракета Tomahawk Block IV. А ракета LRASM — это усовершенствованная версия Tomahawk. Так что у российских конструкторов было время их изучить и получить информацию для обеспечения точного перехвата нашими системами РЭБ и ПВО.

Есть у российских Вооружённых сил и возможность сбивать американские бомбардировщики ещё до того, как они произведут запуск ракет, что, безусловно, лучше с точки зрения боевой эффективности. Для этого будут задействованы истребители и истребители-перехватчики.

Всё выглядит логично, если рассматривать данный вопрос чисто теоретически как некую разовую атаку бомбардировщиков B-1B на российские корабли на Балтике и на Чёрном море. В реальной войне никто не будет посылать несколько бомбардировщиков с крылатыми ракетами для атаки сил ВМФ РФ, чтобы просто привести в ярость русского медведя.

Это будет применение всех сил и средств нападения США и их союзников по НАТО — воздушных, морских, сухопутных, а возможно, и космических. Расчёт будет строиться на обезоруживающий удар. Тотальная война, которая при применении НАТО даже неядерных средств нападения приведёт к российскому ответно-встречному ядерному удару, в том числе и по континентальной территории США.

(сс) DARPA Сброс ракеты LRASM с B-1 Lancer

Данный подход прописан в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Условиями перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, в частности, являются «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил», а также «агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

С ядерным щитом нашей Родины всё в порядке. По состоянию на июль 2021 года уровень современности вооружения и боевой техники в стратегических ядерных силах достиг 83%. При этом США по вопросу модернизации своей сухопутной компоненты СЯС отстают от России на 8−12 лет, а морской компоненты — на 15 лет.

Таким образом, в статье журнала Forbes от 27 октября 2021 года описана ситуация, которой в реальной жизни просто никогда не будет. Это непрофессиональное теоретизирование. Никакая война обычными средствами между Россией и США невозможна. Единственный вариант — это крупномасштабная ядерная война с гарантированным взаимным уничтожением обеих сторон.

Mil.ru Корабли Балтийского флота

Однако США начинать её не готовы с учётом катастрофических последствий и поддержания стратегического ядерного паритета между нашими странами. Америка не готова рискнуть и на ядерный конфликт с Китаем, который пока обладает значительно меньшим потенциалом стратегических наступательных вооружений. Да что говорить про Россию и Китай, Соединённые Штаты не способны гарантированно нейтрализовать даже ядерный арсенал Северной Кореи.