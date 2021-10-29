Японию, похоже, охватила настоящая тревога по поводу якобы угрожающей всему Восточно-Азиатскому региону «китайской военной опасности». Хотя опасность эта надуманная, ибо КНР вовсе не готовит нападение на кого-то и уж, конечно, не намерена «захватывать Японию». Шумиха, поднятая правящими кругами Страны восходящего солнца и их мощными СМИ, направлена на «обоснование» перехода к новому этапу воссоздания Японии в качестве «великой военной державы». Японскому населению, как и 30−40-е годы прошлого столетия, усиленно вбивают в головы мысль о том, что «Японию окружают, и для выживания она должна сражаться с врагами».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В подтверждение этих выдумок распространяются слухи о якобы готовящемся вооруженном захвате континентальным Китаем Тайваня, а затем и якобы исконно японских Окинавы со всем архипелагом Рюкю. Среди японских пользователей интернета распространена и байка о коварных замыслах России оккупировать… остров Хоккайдо! Правда, ничего вразумительного по поводу целей такой безрассудной «агрессии Москвы» создатели этих страшилок сказать не могут. Да этого и не нужно. Достаточно в их «подтверждение» регулярно заполнять СМИ сообщениями о наращивании военного присутствия на сопредельных Хоккайдо Курильских островах, размещении на них «нацеленных на Японию» ракет, самолетов, танков, дальнобойной артиллерии, десантных частей и подразделений. А тут еще зримое подтверждение «нарастающей угрозы», когда объединенная российско-китайская эскадра военных кораблей проходит через японские проливы Цугару и Осуми, демонстрируя готовность совместно противостоять рассматривающим Россию и Китай потенциальными противниками и врагами США и Японии. И не важно, что корабли РФ И КНР в ходе совместных учений законно воспользовались нейтральными водами для выхода из Японского моря в Тихий океан, что позволяет Конвенция ООН по морскому праву. Главное прокричать: «Враг на пороге, готовься к войне!»

Нагнетание напряженности и враждебности к русским и китайцам, не говоря уже о северокорейцах, необходимо для согласия японцев с планами резкого усиления военной мощи Японии, обретения страной новейших видов не только оборонительного, но и наступательного вооружения, чему до последнего времени в известной степени препятствовали все еще помнящие Перл-Харбор американцы. Сейчас же они требуют от своих младших союзников наращивать военные мышцы, не очень противодействуют разговорам о том, что Вашингтон и Пентагон могут уклониться от прямой помощи Японии, случись какой-либо конфликт с соседними державами. Тем самым дается понять, дескать, японцы сами должны заботиться о своей обороне.

Defense.gov Японский истребитель «зеро». Нападение на Перл-Харбор. 1941

Результат такой политики и пропаганды налицо — претендовавшая на пост премьер-министра женщина-политик с экстремистскими наклонностями Санаэ Такаити в своей программе требует увеличения вдвое и без того весьма крупных по мировым меркам бюджетных ассигнований на наращивание занимающих по различным расчетам 6—7-е место в мире вооруженных сил Японии. При этом предложенная на высший пост в стране «ястребом» от политики Синдзо Абэ кандидат в лидеры страны Такаити ратует за размещение в Японии американских ракет средней дальности, способных нести ядерные заряды. И политик с такими наклонностями, хотя пока не вошла в состав кабинета министров, возглавила при вновь избранном премьере Кисиде важный в правящей партии ЛДП Политсовет, призванный выстраивать политическую стратегию партии и правительства. Не таких ли, как Такаити и Абэ, предупредил недавно президент РФ Владимир Путин во время Восточноазиатского саммита:

«С прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений».

Но в Токио, похоже, не принимают всерьез подобные предупреждения соседей. Широкий резонанс вызвало заявление представляющего в парламенте многострадальную Хиросиму премьера Кисиды о разработке и принятии новой военной доктрины, предусматривающей, в частности, право японских вооруженных сил наносить превентивные удары по военным базам и объектам сопредельных стран. Такие немыслимые еще не так давно кардинальные изменения военной политики и стратегии Японии вызваны, по словам заместителя генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихико Исодзаки, серьезной озабоченностью продолжающимся усилением военного потенциала КНР. Реагируя на просьбу прокомментировать высказывания председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли об испытаниях КНР гиперзвукового оружия, он заявил:

«Мы видим, что для создания наступательных сил, способных преодолеть противоракетную оборону, Китай активно развивает технологии гиперзвукового и ядерного вооружения. Весь регион, включая нашу страну и международное сообщество, испытывает серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне стремительного укрепления Китаем своего военного потенциала и расширения военной активности».

Army.mil Солдаты 22-го пехотного полка японских сил самообороны

И хотя официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а облетевший планету космический аппарат, в Вашингтоне и Токио переполошились. Генерал Милли в интервью агентству Bloomberg признал, что испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Президент США Джо Байден ранее говорил, что обеспокоен испытаниями Китаем гиперзвуковых ракет.

Согласно информации ТАСС, 16 октября газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Пропаганда «военной опасности» заставляет японского обывателя с большей готовностью соглашаться с политикой «пушки (теперь ракеты) вместо масла», требовать крепить армию и флот, дабы «давать отпор врагам Японии». В ответ на информацию о законном проходе российских и китайских кораблей по проливам близ берегов Японии комментаторы призвали японские власти отменить специально введенные для прохода иностранных судов и кораблей нейтральные зоны проливов, перекрыть их 12-мильными территориальными водами. Раздаются и призывы заминировать проливы, а при появлении в них кораблей России и Китая открывать по ним огонь.

Вот как отреагировали на новость о проходе российско-китайской эскадры через пролив Цугару (Сангарский), что между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, читатели ведущей газеты Японии «Асахи»:

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», — выразил мнение hag.

Mil.ru Российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021»

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», — поддержал предыдущего комментатора ffn.

«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», — заявил MLB.

«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю Северную Японию в момент!» — выразил опасения jo.

«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», — резюмировал Nasaoperwrx.

Перечень подобных высказываний вновь возомнивших себя «непобедимыми самураями» японцев можно продолжить. И пополнить их призывами прекратить переговоры с Москвой о «северных территориях» и готовиться отбивать Курильские острова силой. И хотя кто-то может назвать это глупой бравадой, размахиванием катаной перед танком, а ныне перед гиперзвуковой ракетой, не следует забывать не столь уж далекий опыт, когда Япония ввязывалась в, казалось бы, безрассудные войны с мощнейшими державами мира — Россией и США и одерживала в них победы. Правда, тогда был расчет на превосходство духа и выносливости японцев над европейцами. Сейчас же избалованные комфортом и потребительством японцы уже не такие, а потому размахивать виртуальной катаной могут лишь под анонимными никами в интернете…