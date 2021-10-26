«Сказки туманной луны после дождя» — фильм японского режиссера Кэндзи Мидзогути, снятый в 1953 году. Работы Мидзогути интересны не только сами по себе, но еще и потому, что он со своим подходом к киноискусству противопоставляется «излишне западному», по мнению многих, другому японскому кинорежиссеру — знаменитому Акире Куросаве. Что же отличает ленты Кэндзи Мидзогути? Если посмотреть на список наград и хвалебных отзывов, полученных фильмом Мидзогути в высокостатусных кинематографических сферах, то впечатление, что «Сказки туманной луны после дождя» являются выдающимся произведением киноискусства в мировом масштабе, кажется неоспоримым. Но способна ли специфическая эстетика японской культуры достучаться до сердца и ума современного российского зрителя? С одной стороны, необычность визуального ряда фильма, опирающегося на старинные японские свитки и сказания, дает возможность посмотреть на сюжет совершенно непривычным образом. С другой стороны, и сам сюжет, относящийся к событиям, происходившим в Японии конца XVI века, предполагает погружение в непривычную для европейца картину японской старины. И то и другое усиливают необычность происходящего и завораживают зрителя. Кстати, о точности воспроизведения исторических реалий Мидзогути позаботился особо, с исключительной тщательностью выстраивая детали эпохи в костюмах героев и окружающих их предметах.

Цитата из к/ф «Сказки туманной луны после дождя». реж Кэндзи Мидзогути. 1953. Япония Гэндзюро и госпожа Вакаса

Итак, двое соседей-крестьян хотят использовать разгоревшуюся войну для того, чтобы добиться успеха, но один из них, талантливый гончар Гэндзюро, мечтает стать крупным торговцем, тогда как его друг Тобэи хочет раздобыть денег, чтобы купить оружие и доспехи, стать самураем и прославиться. Для этого Гэндзюро и Тобэи плывут на лодке из своей деревни в соседний город, доставляя туда большую партию посуды. Удача на их стороне, воинственный Тобэи на вырученные деньги покупает копье и латы и нанимается в войско. А вот с гончаром Гэндзюро закручивается таинственная история. На базаре к нему подходит знатная дама с пожилой служанкой и, накупив посуды, предлагает гончару доставить заказ «в поместье за городом». Оказавшись в богатом поместье, Гэндзюро ошарашен тем, что хозяйка дворца, госпожа Вакаса, ценит его посуду как произведения искусства. Она предлагает гончару жениться на ней, и тот соглашается. Но в городе, куда Гэндзюро отлучается за свадебным подарком, те, кто узнают о его женитьбе на благородной даме, реагируют испуганно, а объяснять что-либо отказываются. В конце концов, тайну приоткрывает буддийский священник, который рассказывает гончару о том, что все, кого он встречает в поместье, уже несколько лет мертвы, казнены по приказу могущественного князя Оды Нобунаги. Гэндзюро удается спастись благодаря буддийским молитвам, которыми расписывает его тело священник. Гончар спешит домой, еще не зная, что его там ждет. Вернувшись поздним вечером, он видит, что дом его разорен, но его встречает его жена, а в комнате спит их сын. Гэндзюро счастлив, только с утра он узнает, что его жена погибла в его отсутствие, а о маленьком сыне заботился деревенский староста. Его встречал призрак жены, которую он потерял, погнавшись за своей мечтой о богатстве. В то же время, как происходит роман Гэндзюро с дамой-призраком, его другу Тобэи везет на поле боя. Он захватывает голову вражеского генерала, сделавшего харакири, и выдает ее за трофей, добытый им в честном бою. Тобэи дают коня, богатое снаряжение и отряд вассалов. Новоиспеченный военачальник счастлив, но вечером встречает в публичном доме свою жену, которой пришлось торговать собой, пока Тобэи совершал свои подвиги. С этого момента Тобэи становится ненавистна мечта о воинской славе, он выбрасывает доспехи и оружие и с женой возвращается в родную деревню.

Цитата из к/ф «Сказки туманной луны после дождя». реж Кэндзи Мидзогути. 1953. Япония В публичном доме

Чтобы вполне насладиться кинорассказом Мидзогути, нужно, пожалуй, иметь базовые знания в японской культуре. Сама же суть рассказа о том, как не надо гнаться за удачей, бросая беззащитных женщин, могла бы уместиться и в повесть покороче. В чем же волшебство «Сказок туманной луны после дождя»? Оно в том, как именно рассказаны истории двух друзей. Не соглашаясь с принципами подачи материала, которые стали стандартом западного кинематографа, Мидзогути вводит свои «правила игры», стремясь воплотить в кино идеи и нормы, выработанные японской культурой за многие века. Зрелище становится довольно непривычным для европейца, но тот же прием помогает выявить красоту, скрытую в ситуации как в картине. Поэтому фильм так интересно смотреть, а его образы и характеры вызвали во время обсуждения самые разнообразные оценки. Красота призрачного соблазна становится не абстрактной мечтой героя, а прекрасной явью перед его глазами, лучшим из всего, что с ним происходило в жизни. Так о чем же фильм? О двух неудачниках, побоявшихся идти за мечтой или все-таки о том, как добропорядочному обывателю не стоит слишком много мечтать? Хотя бы не предаваться мечтам среди соседей и близких, не отойдя предварительно на безопасное расстояние. Или в ленте Мидзогути красота — это то, что позволяет увидеть высокое и в обыденной жизни, а любовь к близким сильнее любых миражей, навеваемых желанием возвыситься над остальными?