



Prezydent.pl Цитата из видео Встреча Президента Анджея Дуды в Париже

Президент Польши Анджей Дуда посетил с визитом Париж, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как говорится в заявлении Елисейского дворца, президент Франции пожелал Варшаве договориться с Брюсселем, стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. По вопросам климата «они подчеркнули необходимость адаптации наших энергетических моделей для ограничения выбросов парниковых газов в Европе и укрепления нашей независимости от третьих стран», и «особо подчеркивалась важность использования ядерной энергии для достижения этих двух целей». Также Макрон «приветствовал решение Польши присоединиться к оперативной группе Такуба», военной миссии в Сахеле, которой руководит Франция.

Активизация диалога между Парижем и Варшавой продиктована во многом тактическими соображениями. В начале 2022 года Франция возглавит Европейский союз, а в апреле того же года в республике состоятся президентские выборы. Макрон намерен одержать на них победу. Вопрос в том, под какими лозунгами он развернет избирательную кампанию. Как заявил польской газете Rzeczpospolita французский политолог Бруно Аломар, действующий президент «ошибочно интерпретировал свою победу в мае 2017 года как выражение поддержки строительства ЕС в качестве федеративного союза», но это не так, «французы выбрали его, потому что не хотели Марин Ле Пен, но они также не хотят углубления интеграционных процессов в Евросоюзе». С последним можно согласиться. Если посмотреть комментарии читателей французских изданий под статьями, где описывается нынешний конфликт между Польшей с одной стороны и Еврокомиссией, Европарламентом и Судом Европейского союза с другой стороны, то большинство симпатий выражается все же Варшаве, которая осмелилась бросить вызов евробюрократам и отстаивает свое право быть суверенным государством. С такими настроениями должен считаться Макрон, поскольку его потенциальные оппоненты на выборах, Марин Ле Пен и Эрик Земмур, уже начали активно использовать фактор «польского сопротивления» в политической борьбе.

Prezydent.pl Цитата из видео Встреча Президента Анджея Дуды в Париже

Помимо того, Париж претендует на то, чтобы в принципе утвердить себя в Евросоюзе главным игроком. На словах французскому президенту подыгрывает в этом Варшава. «Франция примет председательство в Евросоюзе с 1 января, и поэтому именно глава французского государства — президент Эммануэль Макрон — будет самым важным европейским лидером, — отметил в Париже Дуда в интервью польскому правительственному телеканалу TVP. — Особенно в ситуации, когда канцлер Германии Ангела Меркель завершает свою политическую миссию. Его (Макрона. — С. С.) позиция и голос, безусловно, будут иметь большое значение в Европе». Но попытки Франции перехватить инициативу нравятся далеко не всем. Париж вступил в конфронтацию с Лондоном, и некоторые британские эксперты в этой ситуации предлагают ответить ему ассиметрично, начав экспансию в Северной Африке. Как пишет один из бывших британских дипломатов, который работал в Магрибе, «иногда может показаться, что британские политики и бизнесмены все еще считают его французским заповедником — любопытное почтение, которое заметно отсутствует в подходе Франции к зонам исторического британского влияния».

Однако главной проблемой для Парижа сейчас является вопрос ядерной энергетики. Франция с ее атомными реакторами, которые вырабатывают 70% от всей электрогенерации в стране, настаивает на том, чтобы ЕС включил ядерную энергетику в экологическую таксономию в ходе реализации программы достижения к 2050 году целей европейской углеродной нейтральности. Против этого категорически выступают Германия и Австрия, делающие ставку на газ. Варшава в этой битве оказывается на стороне Парижа. Польша сама хочет развивать ядерную энергетику, считая, что только это поможет ей сравнительно безболезненно отказаться от собственного угля и не зависеть от импортного газа. В этой ситуации польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) намекает Франции на то, что она готова отдать французскому концерну Electricite de France (EDF) многомиллиардный контракт на строительство АЭС в Польше. Тем самым решаются две задачи: Париж становится материально заинтересован в поддержке PiS и сохранении ее во власти, а заодно польская правящая партия показывает Вашингтону, что холодность, которую по отношению к Варшаве проявляет администрация президента США Джо Байдена, будет стоить ему денег, которые могли достаться американской компании Westinghouse Electric.

Jakub Szymczuk/KPRP. prezydent.pl Президент Польши Дуда посетил с рабочим визитом Париж

Но насколько устойчивы польско-французские связи и выдержат ли они испытания временем? В этом есть большие сомнения. «Право и Справедливость» в 2017 году уже крупно подставила Париж, когда объявила о разрыве контракта на поставку в Польшу французских военных вертолетов Caracal, заключенного ранее правительством «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии. С критикой Варшавы тогда выступили министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен, ныне — глава МИД Франции и президент Еврокомиссии соответственно. Проявленное в последние дни сближение Варшавы и Парижа тоже вряд ли долго продержится, особенно если Макрону удастся переизбраться. Тесные контакты с поляками, которые конфликтуют с Берлином и Москвой, будут мешать французскому президенту проводить политику на немецком и российском направлениях. А если в Польше по итогам парламентских выборов в 2023 году PiS потеряет власть, следующее польское правительство, скорее всего, откажется от строительства польских АЭС силами французов. Так что летом 2022 года, когда Париж перестанет возглавлять ЕС, можно будет ожидать привычного похолодания польско-французских отношений, как это уже случалось неоднократно за последние годы.