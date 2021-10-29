



Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон предлагает немедленно возобновить переговоры о восстановлении иранской ядерной сделки и предупреждает, что «окно» для дипломатического решения проблемы постепенно закрывается. По его словам, «мы считаем, что седьмой раунд переговоров в Вене необходимо провести немедленно, если мы хотим быстрого прогресса в направлении взаимного выполнения обязательств». Он добавил, что американцы не ставят временных рамок, но подчеркивают, «что этот процесс не может тянуться бесконечно».

В свою очередь специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли в беседе с журналистами отметил, что «администрация допускает возможность дальнейших дипломатических усилий, даже если сделку (Совместный всеобъемлющий план действий — С.Т.) не удастся реанимировать». «Мы находимся в критической фазе усилий, направленных на возрождение СВПД, — говорит Мэлли. — У нас был перерыв на несколько месяцев, и официальные причины этого перерыва, приведенные Ираном, очень неубедительны». И еще одна новая американская позиция: посланник открыто намекнул на «экономические выгоды, которые могут возникнуть в результате возвращения Ирана к соглашению, в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на смягчение экономических санкций со стороны США, Европейского союза и ООН». При этом он сообщил, что проводил консультации с американскими партнерами в Персидском заливе и в Европе, которые «отдают предпочтение дипломатии и усилиям по возрождению СВПД, а если это произойдет, то и поиску способов экономического взаимодействия с Ираном».

International Peace Institute Роберт Мэлли

Напомним, что переговоры Тегерана с «шестеркой» были возобновлены в апреле, но затем прервались после июньских президентских выборов в Иране и смены правительства. В качестве главного условия для их возобновления Тегеран требует отмены введенных против него санкций. США в ответ заявляли, что такую акцию могут осуществлять поэтапно, по мере продвижения переговорного процесса, что не устраивает Иран. Вместе с тем Вашингтон выставлял предложения, в которых перечислялись примеры санкций, которые американская сторона была готова отменить. Речь шла о тех, что вводила администрация Дональда Трампа безотносительно ядерного соглашения. Но и этот вариант отверг Тегеран. В результате, как полагали многие эксперты, «восстановление СВПД потребует немало времени и никто не знает, сколько именно». Период затишья в венских переговорах был ознаменован рядом событий, не создающих между США и Ираном атмосферы взаимного доверия. Как вдруг американцы стали поспешно делать разворот в сторону упрощения переговоров с Тегераном, намекая на «оптимальное сочетание обязательств и преимуществ, которые получали бы участники ядерного соглашения, но в первую очередь, конечно, Иран».

Более того, в наступление перешел Европейский союз. В Брюсселе заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери провел переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, после чего заявил, что Тегеран «готов в следующем месяце вернуться к переговорам с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки». Детали переговоров неизвестны. Багери лишь сообщил, что у него «состоялся очень серьезный и конструктивный диалог с европейским коллегой, в рамках которого они обсудили условия, гарантирующие успех предстоящему дипломатическому процессу». Но это событие почему-то насторожило Вашингтон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрации президента США Джо Байдена известно о заявлении Багери, однако она ждет подтверждения со стороны европейских чиновников того, что Иран действительно готов вернуться за стол переговоров. Самое интересное в этой истории то, что Тегеран заявил о готовности начать диалог по ядерной программе именно Евросоюзу, а не США, и, возможно, на тех условиях, которые выставил Брюссель и которые оказываются приемлемыми для Тегерана. Но неизвестно, коррелируют ли эти условия с американскими.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Это событие примечательно и тем, что появляются признаки того, что ЕС пытается создать свою самостоятельную иранскую политику, вырваться из двусмысленного положения, в которое его загнало единоличное решение Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Проблема тут не в том, что в Вашингтоне и Брюсселе признали провал политики максимального давления на Тегеран. На наш взгляд, многое, если не все, связано с новым американским курсом на Ближнем Востоке, который становится прагматичным и диктуется конкретными соображениями, хотя Госдепартамент называет это «незначительной корректировкой внешнеполитического подхода США». Первое, что бросается в глаза: западные эксперты связывают возможность возобновления переговоров по ядерной сделке с перспективами возвращения на мировой рынок иранской нефти и ограничения роста цен на нее. По их мнению, это может сломать игру членов ОПЕК+, которые намерены сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи нефти. При этом американские издания сообщают о возможной отмены американских санкций в отношении экспорта иранской нефти.

4 ноября должна состояться министерская встреча стран ОПЕК+. Накануне Вашингтон выступил с призывом к ОПЕК+ наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, чтобы компенсировать текущий рост цен, но получил отказ. В США фиксируется значительный рост цен на нефтепродукты, а американские сланцевые компании не способны увеличить предложение, чтобы сдержать рост цен на нефть. В этой связи министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, отвечая на обвинение Байдена в провоцировании роста цен на энергоносители, заявил в интервью Bloomberg, что «высокие цены на бензин в США вызваны внутренними проблемами этой страны, а увеличение импорта нефти не поможет их решить». Так на сцене появляется сценарий по выводу иранской нефти на рынок, ведь Тегеран может удвоить свою нефтедобычу, сообщает Bloomberg, «на фоне прогресса в переговорах с США по возможной отмене ограничений, наложенных на него ранее Вашингтоном». Для участников сделки ОПЕК+ такой сценарий сулит проблемы, так как могут пошатнуться нефтяные котировки. Теперь вопрос в том, будет ли ситуация развиваться по благоприятному для Тегерана сценарию и как поведет себя ОПЕК+ в предполагаемых переговорах с Ираном о восстановлении его участия в альянсе.

frank497 Тегеран, Иран

На сегодня в хранилищах находится 80−90 млн баррелей иранской нефти и конденсата, которые могут быстро поступить на рынок. Иранская госкомпания National Iranian Oil Co занимается подготовкой нефтяных месторождений к возвращению на рынок и увеличению продаж. Кроме того, Тегеран ведет переговоры с потенциальными клиентами на тот случай, если в ближайшее время будет достигнута договоренность с Вашингтоном. В Госдепартаменте утверждают, что США могут вернуться в СВПД уже в ближайшие недели. На Ближнем Востоке назревают новые серьезные события.