Уже который день тема коронавируса не перестает быть топ-повесткой для телеграм-каналов. Меняются только аспекты обсуждения пандемии — будь то проблема с вакцинацией, введение локдаунов или возвращение режима QR-кодов. Но сама тематика неизменна — коронавирус во всех его социальных проявлениях остается главной темой обсуждения в российском сегменте Telegram.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

На этот раз внимание самых популярных телеграм-каналов привлекло сообщение о том, что власти намерены поменять саму концепцию информационного сопровождения прививочной кампании. Якобы нынешнюю призвали провальной из-за низких темпов вакцинации.

«Внутриполитический блок администрации президента (АП) занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Сейчас в администрации регулярно проходят брифинги и совещания по этой теме, а поручение вплотную заняться этой темой поступило от первого замглавы АП Сергея Кириенко», — сообщил телеграм-канал «Кремлёвский безБашенник» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Автор публикации отметил, что ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу. Связано это среди прочего было с недостаточным вниманием к регионам и слишком агрессивной агитацией. Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП будет за нее отвечать, также еще не определено. Но озабоченность этой темой остается высокой.

«Кремль меняет параметры PR-кампании вакцинации: наработки АНО «Национальные приоритеты», которая ведала вопросом, не устроили внутриполитический блок во главе с первым замглавы АП Кириенко, поскольку не устраняются ключевые недоработки — уделено мало внимания регионам и заметно мешает агрессивная агитация», — вторит «безбашеннику» телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

По его мнению, ключевой недочет концепции состоит в том, что власть использовала «кнут» без «пряника», что напрочь отбило у населения желание идти навстречу даже в ущерб себе. И раз обязать людей не получилось, то стратегия меняется на убеждение. Медийная агрессия в адрес «антиваксеров» не приносит результатов, равно как и бездоказательные тезисы ради принуждения к прививке.

«Ставка АП — в «обработке» сомневающихся в вакцине граждан, которых числится значительно больше, чем антиваксеров, и для этого, к примеру, правительство призывает медиков вести аргументированное информирование россиян», — отмечает автор публикации.

ТГ-канал считает, что в новой концепции власть перейдет к выработке позитивных стимулов для населения, в том числе используя опыт других стран. В числе таких механизмов — формирование у населения ассоциативной связи в стиле «привился — ограничения снимут», а также создание искусственного дефицита препаратов для повышения их ценности, повсеместная возможность вакцинироваться, а не только в больницах, и именные приглашения для непривитых.

«Последняя мера спорная: вторжение в личную жизнь может вызвать всплеск социального напряжения. Антиковидная политика на таком фоне также поменяется: вероятно, упор сделают на устранение причин хаотичности действий местных властей, централизацию мер и прекращение делегирования ответственности за вакцинацию на работодателей», — прогнозирует «КАК-ТО ВОТ ТАК»

Телеграм-канал также сетует на то, что упущенное на ошибках время вылилось в рост и рекорды по заболеваемости COVID-19. Это, среди прочего, негативно сказывается на психологическом состоянии населения. В итоге меры властей воспринимаются пессимистично, особенно когда появляются заявления о появлении новых мутаций вируса, неуязвимых для антител от вакцины. Финансовое обеспечение регионов при этом также вызывает скепсис: не хватает коек, медицинских кадров и кислорода в больницах, поскольку на последний заметно завышают цены, перечисляет автор поста имеющиеся проблемы.

Mil.ru Вакцинация против коронавируса.

«В 2020 году только на устранение последствий пандемии субъекты потратили 1,1 трлн рублей в сумме, а ныне приходится ещё увеличивать расходы из-за осложнения эпидситуации. Столица частично восполняет потери штрафами — только в период с 1 августа москвичи заплатили в сумме 24,2 млн рублей за отсутствие ПЦР-теста при возвращении из-за рубежа. Другим же регионам правительство выделило более 56 млрд рублей на покрытие расходов на оказание медпомощи, а 47 млрд руб. — на выплату пособий по временной нетрудоспособности и 4 млрд руб. на лекарства», — отмечает «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Трудности агитации прививочной кампании, несмотря на всю значимость этой работы, являются далеко не самой значимой проблемой, которая на данный момент должна волновать власти, убежден телеграм-канал «Дремучий охранитель». По его мнению, куда более остро стоит вопрос борьбы с поддельными QR-кодами.

«Абстрагируясь от критики принуждения к вакцинации (вместо просвещения и убеждения), нужно отметить, что губернаторы и главы нацреспублик недостаточно занимались проблемой поддельных сертификатов о вакцинации. Действительно, в какой-то степени они им тактически выгодны, так как позволяют повысить статистику. Неслучайно с 8 ноября в России вводится новый стандарт сертификата, который будет другого типа. Это реакция системы на массовость подделок и отсутствие реальной статистики по привитым», — написал телеграм-канал.

Тот факт, что главы регионов, вводя QR-коды и ограниченный доступ в общественные места, не заботятся при этом о пресечении «серых схем», говорит о том, что бюрократическому аппарату не хватает синхронности и последовательности действий, убежден автор поста.

«В России за последние годы силовики укрепили свои позиции. Поэтому вполне возможно, сейчас настало время им проявить себя. Всё-таки поддельные сертификаты продают не генералы и не профессора, а простые медицинские работники, которые также не прочь стать участниками коррупционных отношений. Стремление «нагреть руки» нужно отбить. И для этого есть правоохранительные органы, которые должны показать свою эффективность», — считает «Дремучий охранитель».