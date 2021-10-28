Информация о том, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer начали отрабатывать новую главную задачу — уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

»Они две войны проиграли мужикам в сланцах. С последней драпали так, что пятки сверкали. Они, что, реально думают, что 48 ракет своих запустят, и всё закончится?» — задаётся вопросом Алексей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакие «угрожающие» действия американских войск не смогут вернуть их авторитет, который был окончательно потерян после позорного вывода военных сил США из Афганистана.

«Американцы после бегства из Афганистана окончательно подорвали репутацию НАТО, потому что десятки лет боевых действий привели ровным счётом ни к чему, кроме как горы трупов и потраченные миллиардов долларов. Пускай целятся куда хотят, мы уже видели их в деле», — указывает Евгений Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные учения, в ходе которых НАТО тренируется уничтожать «российские» цели, уже были, и ничего для граждан России нового в этом нет, скорее, все от этого уже устали.

«Это бряцание оружием на российских границах уже поднадоело. Превращается в какую-то бесконечную Санта-Барбару, без конца угрожают и угрожают, провоцируют и провоцируют, а воз и ныне там. Как покупали у нас газ, так и покупают, как переправляется российский капитал в Америку, так он и продолжает это делать. Просто осваивают военные бюджеты, ничего более», — считает Николай В.

U.S. Air Force B-1B Lancer

Часть людей считает, что Америка всегда видела своим врагом номер один исключительно Россию и Советский Союз, поэтому для нас это очередной повод убедиться в стабильности русофобской политики США.

«А раньше они какие цели отрабатывали? Потенциальные крейсеры террористов уничтожали? Смешно. Как при Советском Союзе тренировались убивать русских, так они это и продолжают делать. Ничего нового», — поделился своим мнением Владимир П.

Ряд пользователей указывает на то, что в России никто особо не афиширует, но наши военные также время от времени отрабатывают НАТОвские цели, поэтому американцы могут спать спокойно — про них никто не забыл.

«Наши всегда ведут под прицелом НАТОвские и американские единицы военной техники. Неудивительно, что этим же занята и другая сторона. Это нормально, иначе зачем вообще иметь у себя армию на границах с потенциальным врагом?» — удивляется Анатолий М.

Отдельные комментаторы отмечают, что если не отвечать США той же монетой, то вскоре они вовсе потеряют берега, что станет катастрофой для всего мира.

«Российской армии надо не отставать и точно так же отрабатывать цели в виде НАТОвских войск на своих военных учениях. Иначе Запад не поймёт, что мы можем сильно ответить, и тогда их провокации перерастут в настоящее полномасштабное столкновение, которое закончится концом для всех нас, включая их самих», — напоминает Олег П.

Напомним, 28 октября журнал Forbes опубликовал информацию, согласно которой бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer начали отрабатывать новую главную задачу — уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России.