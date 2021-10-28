Информация о том, что полиция Саратова объявит в международный розыск гражданина Белоруссии Сергея Савельева, который завладел видеозаписями с камер наблюдения, где были запечатлены пытки среди заключённых, и передал эти данные третьему лицу «для распространения в СМИ», вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Пытки. Англия. Гравюра

»То есть записи с пытками охраняются у нас законом? У меня даже слов нет. Надеюсь, ему удастся остаться на свободе, иначе его судьба в колонии может быть крайне незавидной», — считает Дмитрий К.

Многие пользователи оказались в шоке, что человека, который сумел раскрыть обществу глаза на ужасающие преступления в одной из тюрем, теперь пытаются арестовать. Граждане убеждены, что человек не заслужил этого преследования со стороны российских правоохранительных органов.

«Да уж, опасный элемент общества! Надо его арестовать! Он же за права человека вступился и вскрыл гниль в исправительной системе. Теперь каждый гражданин в России должен знать, что за публикацию правды вас ждёт тюремное заключение. Это делается намеренно, чтобы другим неповадно было бороться против всего этого кошмара», — поделилась своим мнением Анна А.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное могло бы произойти даже в демократической Америке, и там бы подобных граждан точно так же объявили бы в розыск.

«Ну, это же не только в России так. В США тоже за кражу видеозаписи из колонии явно по головке не погладят. Так что это обычная практика для стран, в которых работают законы, невзирая на моральную составляющую», — указывает Ирина А.

Часть людей считает, что, в отличие от США, Россия всегда выступала за правду, а значит, и в этом случае человека, раскрывшего факты истязаний среди заключённых, необходимо не преследовать, а наоборот, поощрить.

«А чем мы тогда от Америки отличаемся, которая Сноудена хочет арестовать? Мы этого «предателя» у себя приютили, оберегаем и поощряем. В то же время мы пытаемся арестовать тех, кто вскрыл очевидное преступление. Это и есть те самые двойные стандарты и лицемерие, которыми в российском телевизоре клеймят Соединённые Штаты», — отмечает Василий Т.

1news.az Пытки в американской тюрьме Гуантанамо

Ряд пользователей указывает на то, что чисто по-человечески данного гражданина понять можно, любой другой нормальный человек на его месте тоже бы попытался предать огласке информацию об ужасах, творящихся в тюрьме.

«Чистый формализм. Как можно было предать огласке факты пыток, как не таким способом? Думаю, что его действия подпадают под ст. 39 УК РФ — крайняя необходимость, т. е. причинение вреда охраняемым законом интересам в целях устранения опасности, угрожающей личности и правам данного лица или иного лица, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами», — написал «Бармалей Б».

Нашлись и те, кто убеждены, что российской власти необходимо более аккуратно подходить к подобным случаям, иначе неправильное решение может привести к обострению в обществе.

«Это великолепная медвежья услуга со стороны правоохранителей, которая в очередной раз ударит по доверию общества к государству. Неужели нельзя было простить данный эпизод беглецу? Ну, он же, правда, поступил по-человечески и правильно! Но, конечно, не по закону. Почему система настолько потеряла человеческое лицо, что сама себе яму роет, обосновывая это законами и якобы логикой. Больная это логика, должны быть те, кто исправит такие перекосы», — поделился своим мнением Дмитрий П.

Напомним, 28 октября пресс-служба ГУМВД по Саратовской области сообщила РИА Новости о том, что полиция Саратова объявит в международный розыск гражданина Белоруссии Сергея Савельева, который, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по региону с 2018 года по декабрь 2020 года, завладел видеозаписями с камер наблюдения, где были запечатлены пытки среди заключённых, и передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».