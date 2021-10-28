Компания Marvel, уже успевшая захватить миры комиксов и большого кино, продолжает своё наступление — теперь и на игровую индустрию. Несколько дней назад состоялся мировой релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy, новой видеоигры о команде отвязных космических наёмников, постоянно влипающих в разные передряги. Проект уже успел получить высокие оценки от геймеров и критиков, а также стать новой темой для многочисленных обсуждений в фанатской среде. Корреспондент ИА REGNUM рассказывает, как в мире встретили новых «Стражей Галактики», и делится своим мнением.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Игра о Стражах Галактики от канадской студии Eidos Montreal (авторов популярной дилогии Deus Ex) заново знакомит игроков/зрителей с разношёрстным коллективом бравых космических авантюристов и позволяет собственнолично поучаствовать в их самых громких приключениях. Особый акцент разработчики сделали на диалогах и взаимоотношениях внутри команды, которые помогают лучше прочувствовать персонажей и проникнуться их характерами. Вот что об игре думает корреспондент ИА REGNUM:

«Marvel's Guardians of the Galaxy стирает грань между комиксами о популярной команде недо-супергероев и фильмами Джеймса Ганна, активно эксплуатируя образы и детали из обоих источников. Получившийся микс можно смело назвать очень драйвовым, смешным и определённо стоящим своих денег приключенческим боевиком, который точно будет претендовать на звание «Игры года». Характеры героев прописаны достаточно детально, чтобы игрок успел полюбить их за первые несколько часов прохождения, а уморительные перепалки между членами команды зачастую заставляют смеяться в голос.

К сожалению, геймплейная часть проекта сильно недотягивает до сюжетной: сражения с врагами получились слишком простыми и неинтересными, а набор способностей главных героев удивляет разве что своей вторичностью и неизобретательностью. Что, впрочем, нисколько не мешает «Стражам» оставаться прекрасным попкорновым развлечением на 16−17 часов. Особое внимание на игру стоит обратить любителям качественного музыкального сопровождения — местный саундтрек заслуживает отдельной оценки и отдельных наград».

Зарубежные критики поставили Guardians of the Galaxy 80 баллов из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic. Журналисты хвалят игру за обилие юмора и «несерьёзный» настрой.

«В Guardians of the Galaxy весело играть, потому что она весёлая сама по себе. Умная, динамичная и никогда не пытающаяся быть серьёзной. Другими словами, именно та игра, которую заслужили Стражи Галактики», — Gamers' Temple.

Некоторые рецензенты отмечают, что у проекта есть «сердце и душа».

«Даже если вы устали от бесконечного контента по комиксам Marvel, Guardians of the Galaxy смогут удивить — у них есть и сердце, и душа. Актёрский состав проекта продемонстрировал великолепную работу, которая особенно подчеркивается исследовательской и повествовательной частью игры. Приключение немного проседает ближе к концу, но отношения внутри команды делают его всё ещё развлекательным», — Easy Allies.

Часть журналистов заметила, что в игре встречается множество программных ошибок и технических неисправностей. Что, впрочем, не портит общих впечатлений от проекта.

«Нельзя сказать, что Square Enix и Eidos Montreal безупречно справились со своей задачей. На самом деле, в игре довольно много провальных моментов. Тем не менее, как ни странно, такой подход кажется очень подходящим для игры про Стражей Галактики», — Shacknews.

Геймеры, в свою очередь, также поставили игре преимущественно высокие оценки. Сейчас пользовательский рейтинг проекта на Metacritic составляет 7 баллов из 10. Игроки отмечают заслуги разработчиков, однако жалуются на различные технические неисправности.

«Несмотря на некоторые технически неполадки (нестабильную частоту кадров и дёрганый звук), эта игра выглядит фантастически. Я рад, что они решили потратить время на создание качественной одиночной сюжетной игры», — Gelonyx.

Некоторые игроки всё же посчитали игровой процесс скучным и однообразным.

«Полный отстой. Вы можете играть только за Звёздного Лорда, а механики его стрельбы из пистолетов очень быстро надоедают. При этом вы наносите очень мало урона, и весь геймплей сводится к тому, чтобы позволить членам команды использовать какую-нибудь способность. Лучше посмотрите парочку геймплейных роликов (не трейлеров) перед тем, как покупать игру. Кому-то, может, такое и понравится, но мне наскучило с первых же минут», — Chained77.

Часть геймеров, впрочем, называет Guardians of the Galaxy главным сюрпризом 2021 года.

«Самый большой сюрприз 2021-го. Прекрасно написанная, с весёлым геймплеем, великолепным саундтреком и красивым визуалом. Очень рекомендую эту игру. Отличная работа, разработчики!» — SephirothS1C.

В любом случае новая игра о Стражах Галактики стала глотком свежего воздуха после явно неудавшейся Marvel’s Avengers от Crystal Dynamics. Благодаря её релизу Marvel смогла добавить в копилку своей игровой вселенной ещё один сильный проект. Который хоть и не дотягивает до уровня Spider-Man от Insomniac Games, но точно найдёт своих поклонников.