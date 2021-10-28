Член школьного совета отвел группу учеников начальной школы во Флориде на экскурсию в гей-бар. Издание Fox News 28 октября получило фотографии со школьной поездки в популярный гей-бар Rosie's Bar and Grill, в том числе те, где дети позируют рядом с вывеской ресторана

Паоло Веронезе Лот и его дочь бегут из Содома. около 1585

«Это большая честь, получить назначение от начальства сопровождать учеников начальной школы Уилтон Манорс на экскурсию в невероятный бар Rosie's! Мы с учениками весело провели время и узнали много нового о нашем сообществе! Огромное спасибо Rosie's Bar and Grill за то, что вы каждый год устраиваете столь особенную экскурсию!» — написала член школьного совета Сара Леонарди на странице совета в Facebook.

Американские инетернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Родителям пора объявлять бойкот школам. В штате Пенсильвания дети должны находиться в сопровождении родителей в любом месте, где продают алкоголь. Моей жене было 19, а мне 21, когда мы поженились (много лет назад) и даже тогда нам не разрешили сидеть за барной стойкой», — отмечает nowwhat.

«То, что вы говорите, правильно, но им нет смысла делать это. Нужно привлечь к ответственности учителей и членов школьного совета за то, что они разлагают сознание несовершеннолетних! Проведя некоторое время в камере, они изменят свои взгляды и убеждения», — отвечает IdahoRetired.

«Из США делают Содом и Гоморру. Мы все знаем, чем это закончилось», — указывает samiam60.

«Согласен. Что еще могут придумать эти разбуженные монстры?» — отвечает DEMonicXorcism.

«По моему опыту с моими детьми и внуками, когда любой класс отправляется на экскурсию, они всегда посылают с детьми домой листок или бумагу с разрешением. Мы едем на экскурсию туда-то…, пожалуйста, подпишите бумагу и упакуйте ланч. Эта школа так сделала и родители согласились?» — интересуется matty13672.

«Почему именно бар? И бар, который специально создан и рассчитан на группу взрослых людей, которые идут туда, что бы завести отношения. Зачем кому-то приводить туда детей???» — негодует usa.usa.usa.

«Я помню, как занимался спортом в школе и нам не разрешалось посещать места, где подавали алкоголь, когда мы путешествовали на соревнования. Простое правило, которое предотвращало проблемы», — рассказывает georgesmiley605.

«Тем временем сегодня стало известно, что число учащихся в государственных школах Чикаго продолжает стремительно падать. Надеемся, отчасти это связано с тем, что все больше людей покидают плохо управляемый город и/или осознают, что государственные школы становятся не столько образовательными, сколько индоктринационными», — считает owen4.

Roberto Gordo Saez Марш ЛГБТ

«Когда-то я жил в Чикаго, на южной стороне, и в 1958—1962 годах посещал среднюю школу CVS, где любой ученик мог получить полезную профессию. После окончания школы я ушел и поступил на службу в военно-морской флот, а в 1966 году вернулся в Иллинойс и работал электриком на железной дороге N&W. Тогда я узнал, что средняя школа CVS закрылась, но так и не узнал почему. Это была отличная профессиональная школа, где обучали всем этапам профессий для мужчин и женщин, в чем сейчас остро нуждаются во всех уголках нашей страны. Сегодня детям не хватает навыков, необходимых для того, чтобы наша страна двигалась вперед, но, похоже, у нас есть страна электронных наркоманов, многие из которых никогда не заканчивают школу и наверняка даже не могут написать свое имя», — расстраивается traveler543140.

«Риторический вопрос дня: Какую образовательную ценность несет в себе бар любого типа? В отличие от экскурсий, на которые мы ходили, например, в зоопарк или музей науки, в городской парк», — пишет DC74.

«Эта поездка имела определенную образовательную ценность. Не для детей, а для их родителей. Они узнали, что их дети не находятся в безопасности, проводя день с «педагогами», — отвечает Josor.

«Цель заключалась в том, чтобы отучить маленьких детей критически относиться к людям с сомнительной моралью и этикой. Другими словами, промывание мозгов», — подчеркивает spectator2242.

Напомним, что в США выдали первый паспорт с обозначением «X» в графе пола человека. Документ выдан гражданину, который не определяет себя как мужчина или женщина. Ожидается, что в следующем году США выпустят еще такие паспорта, сообщил Государственный департамент страны.