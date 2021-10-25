Первое официальное выступление группы «Круиз» состоялось в Харькове. В первый день зрителей набралось едва половина зала, но уже на второй день концертный зал едва вместил всех желающих. Успех группы был настолько фееричен, что фанаты донесли музыкантов до автобуса на руках.

Фото из личного архива группы «Круиз» В таком составе «Круиз» отправился в рок-н-рольное путешествие (слева направо): Сергей Сарычев, Александр Монин, Матвей Аничкин, Всеволод Королюк, Валерий Гаина, Александр Кирницкий

После Харькова «Круиз» отправился в Калининград. Слухи о группе, исполняющей настоящий хард-рок на русском языке, уже добрались до Балтики, и в городе начался настоящий ажиотаж. Выданный «Круизу» автобус ЛАЗ подгоняли к центральному входу, и он отъезжал пустой с зашторенными окнами, а музыканты через служебный вход пробирались в маленький автобусик «Кубань», ложились на пол — так их и отвозили в гостиницу.

Клавишник Сергей Сарычев не поверил в необходимость предосторожностей и решил прогуляться по городу пешком. Он думал, что его, стоявшего на сцене в черных очках и белой шляпе, не узнают. Так милиция его еле отбила! Поклонники разорвали на сувениры всё: от модной куртки «Адидас», которую он только что купил, до шнурков на ботинках. Позже Сарычев описал свои ощущения от встречи с поклонниками в песне «Расклейщик афиш».

И так было везде, куда бы «Круиз» ни приезжал. Даже в Таллине, где к русскоязычной музыке всегда относились сдержанно. Но финны сняли фильм о «Круизе», и этот фильм посмотрели в Эстонии — там смотрят финское телевидение. И только что открывшийся зал «Линна Халле» на концертах «Круиза» оказался набит битком.

В социальных сетях до сих пор вспоминают концерты «Круиза»:

"Был в Москве на выступлении «Круиза» два раза, — пишет Виктор Гусаков. — Впечатления остались незабываемые, причём на всю жизнь. Жаль, что запись там не велась, а если велась, то была безвозвратно утеряна. Но всё равно я этот концерт помню, как будто он был вчера, хотя прошло почти сорок лет…»

«Был на концерте «Круиза» в начале 80-х, на фестивале «Зори Кузбасса», — рассказывает Константин Коротков. — Сыграли они тогда всего четыре песни в конце, как хедлайнеры… но впечатлений осталось на всю оставшеюся жизнь!!! ЭТО БЫЛО КРУТО!!!»

«Круиз — это большой шаг в нашем роке, — считает Александр Головешко. — Техника, текст, муз. тема, звук. Ничего раньше подобного я тогда не видел…»

«Я приходил на концерт «Круиза», — вспоминает поэт Валерий Сауткин, — и когда звучали эти песни, то дух поднимался! Я уходил с концерта другим человеком!»

Честно говоря, я не знаю, почему группа получила название «Круиз». Но движение / путешествие / круиз стали важнейшей частью жизни этих музыкантов.

Фото из личного архива группы «Круиз» Александр Монин

Все началось в Сургуте осенью 1976 года, когда в город приехали ребята из Молдавии, назвавшиеся «Кордиал», что в переводе означает «сердечный». Здесь они познакомились с юным омичем Александром Мониным, вокалистом и барабанщиком ансамбля из «СургутНефтеГаза». Монин сбежал из Омска, где учился в медицинском институте на врача-педиатра, в Сургут, чтобы играть рок. «Кордиалу» тогда срочно требовался еще один вокалист, и ребята пригласили Монина в свою группу.

«Для меня Саша стал человеком, с которого начиналась каждая наша песня, — вспоминает гитарист Валерий Гаина. — Если она Саше подходила, то мы начинали над этой песней работать».

Но это был еще не «Круиз». Сначала это был ВИА «Магистраль», затем — ВИА «Молодые голоса». И лишь потом начался «Круиз».

Работая под именем «Магистраль», ребята объехали практически всю Сибирь. Когда вертолет привозил их в поселок нефтяников, им приходилось на руках нести свою аппаратуру, часто по колено проваливаясь в болото.

Дорога была главным символом творчества, недаром в ВИА «Молодые голоса» музыканты поставили рок-оперу с сакраментальным названием «Звездный скиталец». Автором либретто стал музыкант ансамбля Борис Доронин. Он написал сказку о путешествиях к другим планетам, о борьбе добра и зла, где добро побеждало.

Саша Монин пел, стоя на подиуме, сооруженном из железных ящиков, в которых возили аппаратуру. Его освещали два прожектора, и создавалось ощущение, будто он висел над сценой на огромной высоте.

Летом 1980 года музыканты ВИА «Молодые голоса» Александр Монин (вокал), Валерий Гаина (гитара), Александр Кирницкий (бас), Всеволод Королюк (барабаны) и Сергей Сарычев (клавиши) пришли к своему руководителю Матвею Аничкину с предложением отказаться от традиционного ВИАшного звучания, где главенствовали духовые инструменты, и играть гитарную музыку.

«Но для Матвея существовала только вокально-инструментальная музыка, и больше никакой, — рассказывал Александр Монин. — Тогда мы поставили ему ультиматум. Неожиданно Аничкин согласился: «Хорошо, — сказал он, — пробуйте, люди, но только в составе группы». Мы написали пять песен: «Волчок», «Виза для круиза», «Кошмарный сон» и т. д., которые Аничкин поставил в конец программы. В Новороссийске на летней площадке состоялось наше первое представление. Площадка вмещала человек семьсот, и на наш первый концерт, начинавшийся в 19:00, пришло от силы человек четыреста. Зато на концерт в 21:00 собралось три тысячи человек! Смели часть забора, у теток-билетерш разорвали куртки, так что титьки стали видны! Короче говоря, на этом концерте Аничкин сломался окончательно. Он увидел, что самая большая отвязка наступает именно на нашем выступлении. Поэтому в «Круизе» нас осталось только пять человек…»

Фото из личного архива группы «Круиз» Матвей Аничкин

Матвей Аничкин договорился с Министерством культуры, что изменит название ансамбля «Молодые голоса» на «Круиз». Матвей угадал. Везде, куда бы ни приезжал «Круиз», молодая публика буквально штурмовала концертные залы и стадионы, чтобы услышать любимую группу.

В чем же смысл популярности «Круиза»? В песнях группы было очень много романтики, а юность, как известно, жаждет романтики и героизма. Кроме того, «Круиз» дал молодым людям ощущение победы. В те времена было много разговоров о том, что рок на русском невозможен, что длинные русские фразы не укладываются в рок-н-ролльный размер. И вдруг появляется группа, которая исполняет стильную современную музыку на русском языке.

Конец 1970-х и начало 1980-х стали временем духовного перелома. Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев когда-то пообещал, что к 1980 году страна будет жить в коммунизме, но этого не произошло. Многие люди, которые реально трудились, чтобы вступить в новую общественную формацию, были обижены и разочарованы. И тогда молодые ребята обратились к року. Музыканты, исполнявшие рок, строили свою страну, в общем-то, по тем же принципам, что и коммунисты. Их мир был добрым и радостным, они чтили ветеранов и любили детей, здесь каждый человек имел равные возможности для развития личности, но в то же время таланты получали максимальную поддержку. Так из модного и веселого хобби рок-музыка в СССР превратилась в идею. Это была утренняя музыка. Музыка восходящего солнца.

Но отсюда, наверное, происходят и гонения на рок-музыку. Некоторые бюрократы взревновали рокеров. Они вдруг почувствовали, что если новое поколение построит коммунизм, то им там места не будет. Новое поколение вполне обойдется без чиновников и бюрократов.

«Круиз» путешествовал по СССР, музыканты пели о красоте, о чувстве долга, о любви к Родине.

«Не позволяй душе лениться!» — такие строки звучали в одной из самых популярных песен «Круиза».

"В этот день, в этот час, даже если неохота, я готов петь для вас. Что поделаешь! Работа!»

«Как скучно жить без светлой сказки, с одним лишь холодом в груди…»

«Неужели ты не понимаешь? Красота в цветах — ведь это ты!»

Фото из личного архива группы «Круиз» Григорий Безуглый

В 1984 году «Круиз» достиг апогея своей популярности, но вместе с тем появились и новые проблемы. «Начались наезды на местах, — рассказывал Александр Монин. — С мест постоянно летели «телеги», и нас замучили постоянными сдачами программы, перетарификациями. И это несмотря на то, что сборы мы делали колоссальные! Были люди, которые пытались нам помочь: Давид Тухманов стал грудью, Алексей Козлов заступался. И они отбивали нас, правда, со странными оговорками. Так, например, в Питере, где мы дали 12 концертов, из приемной Романова звонили в Министерство культуры, чтобы получить разовое разрешение на исполнение песни «Волчок»! В этой песне есть такие слова: «Природа дает урок…» Они вызывали приступ ненависти со стороны некоторых власть предержащих: «Какой еще такой урок?! Кому урок? Нам урок? Да мы страна победившего социализма!..»

В конце концов группа начала разваливаться. Сначала «Круиз» покинули клавишник Сергей Сарычев, за ним — басист Александр Кирницкий и барабанщик Сева Королюк. В конце концов начались трения между гитаристами Валерой Гаиной и Григорием Безуглым, который некоторое время назад заменил Сарычева. Тем более что Безуглый вел себя на сцене очень активно, прыгал, скакал, а Гаина всегда держался очень скованно. В конце концов «Круиз» разделился на две группы. Александр Монин, Григорий Безуглый, басист Олег Кузьмичев и ударник Николай Чунусов сделали группу «ЭВМ», а Валерий Гаина, призвав на помощь музыкантов, с которыми когда-то начинал путешествие в рок-н-ролл — Кирницкого и Королюка, сделал группу «КиКоГаВВа».

Между тем бюрократы от идеологии поспешили совершить подмену понятий. Теперь стали говорить уже о том, что всеобщее счастье принесет не коммунизм, а частная собственность.

Тогда же стали появляться рок-музыканты, типа питерской панк-группы «Автоматические удовлетворители», которые в своих песнях сравнивали нашу Россию с помойкой. Петь гадости, похоже, больше не возбранялось. Итог такой политики известен.

Но в 1990-х годах, когда страна тонула в антисоветской пропаганде и «шоковой терапии», когда людям, чтобы пережить лихолетье, вновь понадобились песни о добре и радости, то Александр Монин, Григорий Безуглый, Всеволод Королюк и Александр Кирницкий решили возродить «Круиз». И опять все началось с дороги. Свой первый концерт восстановленный «Круиз» отыграл не в Москве, а на фестивале в Уфе, и только потом — в столице. Группу опять стали звать в самые разные уголки нашей страны, и музыканты спешили на каждый зов, ведь очень часто это был крик о помощи. Но песни «Круиза» давали людям надежду и силы жить дальше, несмотря на трудности, усталость и, казалось бы, полное отсутствие перспективы.

Движение «Круиза» прекратилось в 2010 году, когда умер Саша Монин. Но можно сказать, что его смерть наступила отнюдь не в результате тяжелого заболевания желудочно-кишечного тракта. Он умер потому, что его перестали допускать до его публики.

Наш шоу-бизнес начиная с 1990-х годов перевернут с ног на голову. В шоу-бизнесе существует средний авторско-исполнительский уровень, и если какой-то автор или исполнитель слишком сильно выделяются, то это задает новый уровень, а значит, другие должны повышать свое мастерство, что не всегда возможно. Но вместо того, чтобы добиваться качества, продюсерам лучше удалить мастера, который выделяется из толпы, и пусть все плывут в общем течении. Это отражение нашей своеобразной пирамидообразной государственной структуры, одной из жертв которой стал певец Александр Монин.

После смерти Монина в Москве возникло сразу несколько ансамблей с названием «Круиз». На это претендуют и Валерий Гаина, и Григорий Безуглый, и Матвей Аничкин. Да, все они имеют непосредственное отношение к группе, но без голоса Саши, без его светлой харизмы «Круиз» стал невозможен. Первым это почувствовал Григорий Безуглый и дал своей группе иное название — «Юпитер».

Я считаю, что и другим музыкантам нужно перестать воевать за название «Круиз». Пусть оно останется легендой.