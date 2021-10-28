Накануне встречи президента США Джо Байдена с папой Римским Франциском, которая должна пройти в пятницу, 29 октября, в Ватикане представитель Белого дома Джейн Псаки дала установку американским журналистам о том, как следует ее освещать. «Президент и папа Франциск согласны, и их мнение совпадает по целому ряду вопросов — бедность, борьба с климатическим кризисом, пандемия COVID-19, — заявила на брифинге Псаки. — Это всё чрезвычайно важные вопросы, которые станут центральной частью их обсуждения, когда они встретятся. Мы ожидаем теплый и конструктивный диалог».

Собор Святого Петра. Ватикан

Это заявление появилось не случайно. Байдену не так-то просто проводить свой внешнеполитический курс, поскольку ему приходится сталкиваться как с открытыми противниками, так и с лоббистскими группировками в своей администрации. То же самое касается Ватикана, который вынужден иметь дело с Конференцией католического епископата США, вступившей в острый клинч с Байденом из-за поддержки президентом гендерной политики и абортов. Хотя Белый дом и Святой престол настроены на сотрудничество по интересующим их вопросам, хватает сил, которые бы хотели развести обе стороны по разным углам. Главной проблемой в этой ситуации становится китайская политика Ватикана и Вашингтона и сопряженный с ней «тайваньский вопрос». За неделю до встречи Байдена и Франциска соответствующий информационный залп выдала итальянская газета Corriere della Sera. Ссылаясь на анонимного высокопоставленного ватиканского прелата, издание сообщило, что Пекин просил Святой престол «разорвать дипломатические отношения с Тайванем, пообещав взамен пойти на восстановление дипломатических отношений с Ватиканом». Но последний якобы ответил, что «Китай должен сначала позволить нам открыть апостольскую нунциатуру» и только «тогда мы сможем пересмотреть наши отношения с Тайбэем».

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Как констатирует в этой связи итальянская газета, «напряжение между Китаем и США растет, и понтификат в отношении Тайваня снова оказывается между двух огней, к счастью, пока только виртуальных». Со своей стороны на это ответил Тайбэй. Министерство иностранных дел острова сообщило, что «дипломатические отношения между Тайванем и Ватиканом остаются стабильными» и «МИД больше не будет больше комментировать предположения или информацию из неназванных источников». Проблема в том, что Тайбэй в последнее время стал проявлять активность во внешнеполитических контактах. Министр иностранных дел Джозеф Ву побывал в Словакии и Чехии, что, как отмечает газета The Taipei Times, является «редким посещением стран, с которыми Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений». Глава администрации острова Цай Инвэнь в интервью телекомпании CNN заявила, что «рассчитывает на поддержку США в случае конфликта с Китаем». Что касается Китая, то МИД КНР отметил, что Пекин выступает решительно против контактов в любой форме между Тайбэем и Вашингтоном и призывает американцев перестать вмешиваться во внутренние китайские дела.

Такое осложнение на политико-дипломатическом фронте не может не затрагивать Ватикан, который в бытность администрации Трампа заключил с Китаем временное соглашение о назначении епископов, что позволило примирить «подпольную» Католическую церковь в Китае с сепаратным китайским католицизмом и официальными властями КНР. Игра Ватикана с Пекином и ранее вызывала большие споры и разногласия в католическом мире, особенно со стороны западных католиков и части гонконгских. В ситуации, когда Вашингтон стимулирует Тайвань дразнить материковый Китай, отблески конфликта неизбежно будут падать на Святой престол. Американские католики при этом будут, скорее, поддерживать свою страну. Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан выразил на днях обеспокоенность политикой Святого престола по сближению с Пекином. Как отмечает журнал американских иезуитов America, он признал опытность и осведомленность ватиканских дипломатов, которые ведут долгую игру с китайскими коллегами, но задался вопросом: не будет ли наивно вести переговоры с Пекином, который, похоже, более чем когда-либо хочет искоренить свободу вероисповедания в Китае? Также кардинал выразил обеспокоенность тем, что в конце концов к Церкви могут начать относиться с презрением китайские католики, которые «предпочли бороться, а не сотрудничать с Коммунистической партией Китая».

(сс) Tom Hannigan Кардинал Тимоти Долан

До сих пор Ватикан хранил молчание в ответ на подобные высказывания. Но теперь ситуацию осложняют два фактора. Первый: Китай резко реагирует на эскалацию «тайваньского вопроса», обещая решить его силой, что не в интересах миротворческого имиджа Святого престола. Второй: до сих пор в пользу Ватикана было то, что с критикой его китайской политики выступали в основном католики западного мира. Это позволяло не реагировать на их требования, чтобы не создавалось впечатления, будто бы Католическая церковь подвержена исключительно влиянию США и их союзников и действует в рамках западной колониальной политики XIX века по отношению к Китаю. Однако в последнее время Вашингтон стал привлекать к борьбе с Пекином и азиатские страны. Отчего Святой престол может столкнуться с тем, что, например, антикитайские требования начнут высказывать индийские католики. В пользу Пекина пока что играет то, что правительство Нарендры Моди руководствуется националистической идеологией, которая вызывает сопротивление Конференции католического епископата Индии. Но если ветер в Индии поменяется, если придут силы, более терпимые к христианам, католики могут встать на сторону Нью-Дели в его противостоянии с Китаем. А ведь в Азии хватает и других стран, где проживают католики и где не любят Пекин. Это станет создавать давление на Ватикан, которое уже трудно будет списать на Запад.