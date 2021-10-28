Президент Сербии Александр Вучич перед поездкой в Россию на встречу с ВладимиромПутиным всеми силами демонстрирует отечественной публике, что цена газа для Сербии зависит от его умения вести переговоры, но на самом деле это не так. Если бы переговоры вел кто-то другой, их результат был бы аналогичным. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Сербия находится на пути «Турецкого потока», и это для России и для Газпрома стратегически важное направление. Во-вторых, Россия всегда относилась к нашей стране с благосклонностью. Третий и, может быть, главный момент — углеводородный сектор в Сербии находится в собственности российских компаний. Сначала компанию «Беопетрол» купил «Лукойл», а потом «Нефтяную индустрию Сербии» (НИС) купил Газпром. Также Газпром вложил большие средства в развитие сербской нефтяной промышленности — в открытие новых АЗС, в модернизацию и расширение мощностей нефтеперерабатывающего завода в Панчево», — рассказал Здравкович.

По мнению эксперта, продажа НИС Газпрому была хорошим решением, но его приняли не действующие, а предыдущие власти Сербии. Кроме Газпрома, в покупке сербской нефтяной компании были заинтересованы и австрийская OMV, и венгерская MOL, напомнил он.

«Хорватскую компанию INA, которая была больше, чем НИС, купил венгерский MOL и потом закрыл все НПЗ в Хорватии. А русские не только не закрыли, но еще и расширили мощности сербских НПЗ. Инвестируя в свое имущество, русские напрямую инвестировали в сербское государство. Также и подземное хранилище газа в населенном пункте Банатски двор находится в собственности Газпрома», — отметил Здравкович.

Donatus Нефтеперерабатывающий завод INA в Сисаке. Хорватия

Эксперт добавил, что у Сербии всегда были долгосрочные контракты на поставку газа с Газпромом, но, к сожалению, действующий контракт, в соответствии с которым Сербия получала газ по цене $260−270 за 1000 кубометров, заканчивается в конце этого года, и поэтому нужны новые переговоры.

Милош Здравкович «Газпром отдает предпочтение долгосрочным контрактам. Это политика российского правительства еще со времён СССР. Российский бюджет раньше намного больше зависел от экспорта нефти и газа, но это до сих пор важные пункты для его формирования. Поэтому Россия всегда за долгосрочные контракты, как в Европе, так и на Дальнем Востоке. Надо отметить, что Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа, даже во времена Холодной войны, а кризисы в поставках, в которых в Европе пытаются обвинить Россию, на самом деле провоцировала Украина».

Здравкович сравнил позицию Молдавии в газовых переговорах с Газпромом и будущую переговорную позицию Сербии. По словам эксперта, Молдавия — небольшая страна, которая находится в ситуации, когда бесполезно пользоваться шантажом.

«Через Молдавию не проходит ни один магистральный газопровод, в то время как через Сербию проходит. Молдавия использует газовую инфраструктуру времен СССР. Власть в этой стране нестабильна, общество Молдавии крайне поляризовано по отношению к России. Что касается сербских властей, кто бы ни был у власти сегодня или завтра, он понимает и будет понимать, что у Сербии нет возможностей враждовать с Россией — до сих пор ни у кого не возникало такого желания. Россия, наверное, оценит это. Во-вторых, российские компании присутствуют в Сербии», — отметил Здравкович.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем

По мнению эксперта, остается открытым вопрос: какую цену Россия в итоге предложит Сербии? Здравкович не исключил, что это будет выгодная цена, так как сербский рынок небольшой и может послужить наглядным примером для других стран, — чтобы они видели, как выгодно российские энергоносители могут покупать те страны, которые поддерживают хорошие отношения с Москвой.

«И не только энергоносители. Россия подписала с Сербией многие договоры, которые обеспечивают хорошие условия для экономического сотрудничества, для экспорта сельскохозяйственной и другой продукции. То, что мы не пользуемся ими в полном объеме, это другой вопрос. Я ожидаю, что Сербия и газ получит по более выгодным ценам, чем другие государства. Конечно, мы небольшой рынок, и в этом смысле мы не можем соперничать с Турцией или Германией. Цена для Турции всегда будет более выгодной», — сказал Здравкович.

По словам эксперта, причина в том, что Турция сделала большой вклад в развитие двухсторонних отношений с Россией. Первый газопровод по дну Черного моря «Голубой поток» вместе с Россией построила Турция, напомнил он.

«Турки открыли свой электроэнергетический сектор для российских компаний — «Росатом» строит в этой стране ядерную электростанцию. Турция также открылась для российской военной промышленности и покупает российское вооружение. В геостратегическом смысле важно, чтобы эти две страны хорошо сотрудничали. Надо сказать, что Турция является членом НАТО и имеет вторую по величине армию в рамках альянса, но в спорных для НАТО и США точках, таких как Сирия и Ливия, Анкара играла против желаний альянса», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что Сербию по значимости нельзя сравнивать с Турцией, не исключено, что небольшие объемы потребления газа — между 2,5 и 3,5 миллиарда кубометров в год, как раз дадут возможность Газпрому сделать ей хорошую скидку, допустил Здравкович.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Отвечая на вопрос, насколько та ветка «Турецкого потока», которая проходит через Сербию, может заменить ветку, которая используется для транзита российского газа через Украину, Здравкович напомнил, что газопровод через Украину был спроектирован для того, чтобы качать до 200 миллиардов кубометров газа. После распада СССР транзитом через Украину шло до 160 миллиардов кубометров, а в настоящее время транспортируется всего 40, продолжил он. По его словам, разница в 120 миллиардов кубометров будет перенаправлена прежде всего в «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», так как каждый из них может принять по 55 миллиардов кубометров газа.