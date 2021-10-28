Известие о том, что в Алтайском онкологическом диспансере сократили высокопрофессиональных оперирующих хирургов, взбудоражило социальные сети. Люди призывают наказать чиновников, допустивших такое безобразие. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«Сегодня мне прислали вашу статью о закрытии торакального отделения в краевом онкодиспансере. Эта статья вызвала у меня неприятные воспоминания о том, как сократили в своё время меня, когда я не могла найти работу, как пришлось уехать из страны… Единственное, что я хочу сказать — это не первый опыт в Барнауле избавляться от специалистов, в частности от онкологов.

Моя жизнь сложилась таким образом, что я ни о чем не жалею — раз не понадобилась в своём родном городе, я нашла возможность жить и работать в Австрии, где я добилась того, чего мне было не видать, как своих ушей, в своём мединституте и онкодиспансере. Моя моральная поддержка онкологам, которым приходится сейчас осознавать, что их достижения не только никому не нужны, но и мешают», — написала в редакцию ИА REGNUMИрина Скворцова (Австрия).

«Вакханалия в медицине продолжается. И все, кто это затевают, сами лечатся за границей», — считает читатель ИД «Алтапресс» Дмитрий.

«Ждем комментов минздрава, как все хорошо, про нехватку врачей. После таких новостей в СМИ прокуратура и СК обязаны проводить проверку, это прямое вредительство», — считает другой участник обсуждения.

«Потом скажут, что смертность высокая из-за ковида и невакцинированных, а не из-за уволенных врачей и закрытых больниц», — иронизирует гость.

«Нерационально так ресурсами разбрасываться, это вредительство. Во-первых, кто эти люди, что так решили, пусть делают экспертизу и публикуют ее. Рационально было бы — если и убрать отделение, то предложить квалифицированным специалистам аналогичные места, хоть и в другом регионе. А при конкуренции между двумя отделениями — устроить открытое сравнение — кто лучше. Терпеть не могу экономистов, за их близорукость, дальше своего носа и циферок ничего не видят. Экономистов надо брать в ежовые рукавицы, ибо они очень часто паскудничают!» — считает АБ.

Ffoms.gov.ru Алтайский онкологический диспансер

«Крайняя степень абсурда. Лишние, ненужные онкологи? Мало оперируют? Да неужели! Чиновники у нас лишние, а не онкологи!» — считает читатель ИА «Банкфакс».

"Как человек, рожденный в СССР, очень надеюсь, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, оптимизаторов медицины приравняют к врагам народа и они понесут ответственность за миллионы смертей тех, кого они лишили жизни своей оптимизацией.

Еще надеюсь, что и вакханалия с прививкам от ковида — насильная вакцинация под маской «добровольного согласия» всех граждан, без учета иммунного статуса и показателей состояния здоровья, будет оценена теми, кто обязан по долгу службы отстаивать безопасность страны и интересы граждан», — пишет Гость.

«Уволенных врачей с руками и ногами заберут достойные клиники, как и всех, кто уже уехал из Барнаула и из края. Удачи вам на новых местах, удачи вам в вашей работе, в ваших исследованиях, в развитии вашей карьеры. А мы, граждане Алтайского края, с такими руководителями в ближайшем будущем медицины в крае в лучшем случае будем на самолечении, в худшем — на погосте», — считает Камень-на-Оби.

«Спасибо вам, уважаемые доктора, что не молчите, что не покрываете эту поповщину и томенщину (производное от фамилий главы алтайского минздрава Дмитрия Попова и губернатора Виктора Томенко. — С. Ш.), не вступаете в их коалицию, не играете в их подлые игры. Не боитесь и рассказываете о беспределе в медицине в крае», — отмечает читатель под псевдонимом «Спасибо вам, доктора».

«Да … это настоящая гнусь… у меня была торакальная операция… поначалу не знали, где и как делать… потом появилась возможность сделать в Барнаульском диспансере, ждал три месяца, потом восемь дней ждал в палате … Какая причина оптимизировать и сокращать? Мало проводят операций?» — возмущается пациент.

Zdravalt.ru Хирурги в онкологической больнице. Алтай

«Оптимизация! Все делается для уменьшения численности населения. Нет человека — нет затрат. Экономия пенсий… А население молится на холодильник и молчит. Видимо, в «правильном» направлении движемся», — замечает «Одним словом».

«А по поводу нагрузки, так всем знающим очевидно, что химиотерапия и торакальная хирургия — стороны одного процесса. Действительно, эти врачи применяют химио — или биотерапию, доводят пациента до состояния, позволяющего его оперировать, и в итоге оперируют они же. А очереди на операции — многомесячные.

Поэтому сокращение с 90 до 50 коек, конечно же, «оптимизирует» оказание медицинской помощи. Только в обратную сторону. В общем, уверен, что любой субъект РФ с удовольствием заберет этих врачей. А Алтайский край опять потеряет. Сил врачам», — пишет пациент.

«Избавляться от высококвалифицированных врачей в такое сложное время… Как такое действо можно назвать? На ум приходит только одно слово из прошлого. Вредительство. Других слов нет. Не будет врачей-тружеников, перемрем все», — считает «Из деревни».

«Самая негативная новость на сегодня. Какой цинизм! Конечно, 50 коек лучше, чем 90, а юные врачи — лучше опытных», — иронизирует N.

«Аналогичный конфликт образовался в базовом медколледже: за 2021 год уволилось более 20 преподавателей, а мы, оставшиеся, пока сидим на чемоданах», — информирует «Крик души».

«Господи! Ужас и гнев! Совсем охренели, что ли?! Сама два года назад столкнулась с нехваткой специалистов, и пришлось ехать в Москву оперироваться. Вместо расширения штата и организации обучения на месте — ВМП и передовым технологиям — раскидываются профессионалами. Куда катится край?» — пишет в группе «Акулы пера» (Facebook) Оксана Кулакова.

«Геноцид жителей края во всей красе. Они сюда приехали бороться с нищетой, если мы все умрем, то они отчитаются, что справились», — поддерживает Наталья Прокудина.

«Было бы неплохо, конечно, чтобы чиновники всех рангов и мастей учились и лечились там же, где это делают простые граждане», — предлагает Андрей Карастелёв.

«Было бы неплохо, чтоб чиновников всех рангов учили в принципе, а еще человечности. А в нашем крае они еще должны сдавать экзамен на здравый смысл», — развивает тему Наталья Прокудина.

Minzdrav.gov.ru Врач и пациент в Алтайском онкологическом диспансере

«Почему бы не сократить чиновников из минздрава, принимающих такие решения?» — предлагает Андрей Шагаев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с нового, 2022 года в Алтайском онкологическом диспансере останется только одно отделение торакальной хирургии и сократятся койки и доктора, сообщил накануне, 27 октября, пока еще заведующий первым отделением Александр Агеев — кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии.

В краевом онкологическом диспансере он работает уже 35 лет. За эти годы доктор и его коллеги освоили передовые методики лечения, которые помогают даже безнадёжным больным. Теперь им предлагают либо уволиться, либо перейти на свободные вакансии (к примеру — уборщиком или завотделением телемедицины). Это означает, что врачи потеряют доступ в операционную.

Напомним, смертность от онкологии в Алтайском крае превышает всероссийские показатели. Грядущее сокращение чиновники пояснили заботой о пациентах.

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