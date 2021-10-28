Жители Саратовской области с симптомами простуды будут подлежать тестированию на COVID-19. Об этом на очередном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Мясникова.

Тест на коронавирус

«По поручению президента РФ по итогам совещания с членами правительства РФ поставлена задача по кратному увеличению объемов тестирования населения с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции. В связи с этим предлагаем выполнять тестирование на коронавирусную инфекцию у всех лиц с признаками острых респираторных инфекций, в том числе с помощью экспресс-методов диагностики», — уточнила она.

Спикер привела данные об объемах исследования на COVID-19 за последние два месяца. Если в сентябре объем исследований на коронавирусную инфекцию в регионе составлял 285 тестирований на 100 тыс. населения, то в октябре — около 400 на 100 тыс. населения. Среднероссийского уровня тестирования (408 исследований на 100 тыс. населения) область пока не достигла.

В соцсетях жители неоднозначно восприняли эту новость. Многие просто не верят в очередное нововведение региональных властей по предотвращению распространения инфекции.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

«Врача-то не дождёшься, а тут вдруг такая щедрость. К чему бы это?» — интересуется Виктор К.

«С пятницы дикий кашель, одышка, правда, температура небольшая… Была на приёме, про КТ разговора не идёт, про тест тем более. Подруга болеет, на тест записалась с трудом через неделю после назначения. Вот не верю, что будут всем подряд делать тест», — поделилась мнением Екатерина И.

«Полный обман. Врачи сейчас не берут тест, а отправляют лечиться домой», — написал Юрий С.

«А толку-то, если тесты 10 дней делают», — заявила Рина Д.

«Враньё! Дочь три дня не может сдать тест», — возмущен Александр Д.

«Это типа я на улице покашляла, чихнула, меня взяли сразу и на ПЦР оттащили, что ли? А так можно было, да? Оказывается, не надо трое суток к терапевту в очереди умирать», — удивлена Юлия К.

«Это в теории так красиво, а на практике все как обычно будет», — полагает Алексей Л.

«Где возьмут персонал? Врачей сейчас не хватает катастрофически, а еще и брать у всех тест, бред сивой кобылы», — добавила Наталья И.

«Полный бред и чепуха. То же самое говорили пару месяцев назад, что всех, кто болеет ОРВИ, будут приравнивать к ковиду. Когда болел, приехала скорая, даже мазок не взяли», — констатировал Олег Ф.

Yanao.ru Тест на коронавирус

«Коллега заболел, три дня уговаривал врача сделать тест, пока не сказал, что у его дочери подтверждённый ковид, только тогда и взяли мазок! Так что говорить о том, что будут всех тестировать, — только разговоры, а не действия», — пишет Марина Т.

«Что-то в прошлом году, когда пришла в поликлинику с симптомами коронавируса, никто не отправлял на тест. Им было всё равно», — уверена Анна М.

«Заработок на тестах ещё никто не отменял», — считает Иван И.

«Теста неделю ждать будем, а там, может, и помрём сами», — думает Владимир П.

«На каждый чих тестов не хватит», — отметила Наталья Б.

«Странно, в поликлиниках тестов нет, сдавала в платной!» — удивлена Анжелика Н.

«При каждом чихе ‑ и на тест? Бесплатно? Вот, дожили! К чему бы этот аттракцион щедрости?» — поражена Наталья К.

Однако нашлись и те, кому повезло с бесплатным тестированием на ковид, поэтому одобряют идею проверять людей «при каждом чихе».

«Давно пора. Только еще бы тесты были правдивые, а не 50/50», — написала Юлия К.

«За 24 дня болезни пять тестов сдал. Никаких проблем», — Заверил Сергей К.

«Хорошо, что врачи сейчас с экспресс-тестами приходят, сразу виден результат. Правда, если положительный тест, то придётся ещё минимум одним, уже не экспресс, подтвердить», — добавила Агния М.

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«Это в поликлинике бесплатно и так делают. Как ни странно, мой результат был готов на третий день», — написала Евгения Т.

В Саратовской области, несмотря на предпринимаемые меры, не снижаются темпы распространения коронавируса. За сутки число инфицированных достигает уже более 500 человек. По состоянию на 28 октября в регионе зарегистрировали 99 741 случай заражения.

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