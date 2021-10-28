Китайский «Аналитический центр дистанционного зондирования» использовал свежий анализ спутниковых изображений с открытым доступом, чтобы показать, что столкновение американской атомной подводной лодки USS Connecticut в Южно-Китайском море с неизвестным объектом повредило передний кожух лодки. Особенно наглядно это видно в сравнении с доаварийными изображениями: облицовка и черная краска на носу были повреждены и отслоились, передняя часть корпуса отсутствует.

Цитата из к/ф «Годзилла». Реж. Исиро Хонда. 1954. Япония Годзилла

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не смогли оставить эти новости без внимания, а потому оставили множество комментариев под соответствующей публикацией в паблике военного телеканала CCTV.

«Что они скрывают? Это не похоже на Форт-Детрик, что-то пытаются все утаить от нас», — провел параллель данного инцидента с инцидентом в биологической лаборатории Форт-Детрик в США, которая была внезапно закрыта перед началом пандемии, пользователь iBingo

«Есть люди, которые вас не любят. Знаете, как бывает, вошли вы однажды в чей-то двор и тут вас укусила чужая собака. Вы должны проглотить свой гнев», — издевательски заметил другой пользователь.

«Это что же, свинья так усиленно хотела желудей, что сильно ударилась о дерево?» — посмеялся еще один комментатор.

(сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas USS Connecticut

«Они столкнулись Годзиллой, поэтому не решились рассказать об этом публике», — уверен Уэзм.

Другие комментаторы подхватили этот момент, заметив, что Годзилла, как известно, очень любит ядерное топливо, а ядерное топливо может быть в достатке в водах Тихого океана из-за того, что Япония слила радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в море.

«Были ли разоблачены факты размещения наших истребителей на дне Южно-Китайского моря?» — задался вопросом Цзяньнань Ишао.

Кто-то из пользователей порекомендовал США вести себя в водах Китая более этично, иначе в следующий раз их суда столкнутся с авианосцем, который некогда предлагалось проницательной китайской общественностью назвать «Пипися» (кит. «креветка-богомол»), но в результате он получил более прозаическое название «Шаньдун». А может и уже столкновение имело место.

(сс) Tyg728 Авианосец «Шаньдун»

Как бы то ни было, «Пипися» или Годзилла повредила американскую подлодку, ясно одно — китайские пользователи уверены, что США надолго запомнят урок и поостерегутся соваться в воды Южно-Китайского моря, которые китайцы считают своими.