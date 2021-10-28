Пока в белорусском медиапространстве с подачи пропагандистов, мастеров забалтывания проблем и отвлечения внимания обсуждают возможный вариант текста новой Конституции, давайте посмотрим на эту тему с другой стороны. И зададимся вопросом: в каких условиях будет проведён референдум?

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Давайте вспомним белорусские протесты, которые прокатились по стране после президентских выборов. Вспомним, что «самые массовые» организации целую неделю пребывали в ступоре, в параличе, непонятно чего выжидая, а ситуацию спас российский президент Владимир Путин.

Позже в информационное поле была вброшена идея необходимости политической и конституционной реформ. Речь тогда шла о том, что к референдуму нужно подойти, устранив основные противоречия, которые и привели к массовым протестам. Повторю, только устранив эти проблемы, можно было проводить референдум.

Но за год ситуацию не только не выправили, но усугубили, выбрав единственным методом урегулирования тотальное закручивание гаек и запугивание.

Мы, наша команда сторонников, указали пути и методы выхода из кризиса. Первое — распустить прежний состав Центризбиркома, сделав выборную систему понятной и прозрачной. Второе — предложили конкретные конструктивные изменения в действующую конституцию и передали эти предложения депутату Палаты представителей. Указали на необходимость ускорения интеграции в рамках Союзного государства. А так же показали пример, как нужно вести реальный диалог власти с лидерами всех, даже самых радикальных, политических мнений, обеспечив диалоговую площадку в Витебске.

Zscout370 Конституция Белоруссии

Так вернёмся к противоречиям, которые необходимо было устранить.

Первое и главное противоречие — политический вакуум.

Было очевидно, что появление у граждан возможности выражать свои политические мнения легально, через политические партии, а не на улицах, является жизненной необходимостью. Указывалось, что нужно усилить партии, дать им больше свободы, допустить их к государственным СМИ, поддержать государственным финансированием.

А что сделали в итоге? Партии попросту зачистили. Разными способами. И теперь нет ни одной партии, которая открыто бы выражала своё оппозиционное мнение, даже конструктивное. Власть предложила два пути: либо арест, либо выказывание персональной преданности. И сегодня вся белорусская пропаганда в унисон твердит: нет альтернативы, нам необходима диктатура и только она. Противоречие не устранено.

Второе противоречие — прекращение антироссийской риторики и осуществление полной интеграции с Россией.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Вспомним предвыборные «перлы» белорусского официоза. Вожак провластных журналистов называл в то время российские новости «ROS-фейк» и предлагал российскому руководству «теребить своё имперское эго в самоизоляции». Другой пропагандист хвастался, что на закрытом заседании, на котором он присутствовал, якобы было заявлено о задержании в Минске российских ГРУшников. Естественно, потом «парниша» открестился от своих слов. Пропагандисты нагнетали антироссийскую истерию: «Кремль испугался коронавируса и отказался проводить Парад 9 Мая», как «у них там всё полыхает», как нам хотят создать проблем «и с запада, и с востока» и т. д.

Именно тогда у простых граждан, которые ранее стабильно голосовали на выборах за Александра Григорьевича, открылись глаза. Ведь за Лукашенко проголосовало большинство в 1994 году благодаря его обещаниям объединиться с Россией. Но в результате пришли к откровенно хамским антироссийскими заявлениям и к «многовекторной политике».

Убрав «политическую карту» из интеграционных процессов, попросту обессмыслили интеграцию. Ведь все остальные карты без политической — лишь отдельно взятые договоры о сотрудничестве в разных областях. Итак, второе противоречие — не устранено!

Третье противоречие — ЦИК.

Центризибирком необходимо было сразу распустить. Таким образом, устранили бы источник раздражения общественности. Ведь именно недоверие к организации выборов и подсчёту голосов явилось главным триггером протестов.

ИА REGNUM ЦИК Белоруссии

ЦИК себя дискредитировал. Именно ЦИК не обеспечил на выборах участие представителей всех политических мнений, в том числе и пророссийских партий. К сбору подписей были допущены те, кого позже обвинили в преступлении. А ведь это — преступная халатность, за которую никто не был наказан.

Мало того, предстоящее голосование по референдуму будет обеспечивать… всё тот же состав избиркома!

Итак, третье противоречие не устранено.

Поэтому все эти пляски вокруг грядущего референдума выглядят несерьёзными. Нерешенные противоречия ставят под сомнение саму идею референдума, как действительно народного волеизъявления. Ведь снова все решения будут осуществлять лояльные функционеры из парламента и ВНС, куда продвигаются исключительно «свои», где свободомыслие попросту недопустимо.