Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва проверяет информацию о применении Киевом турецких беспилотников в Донбассе после того, как генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об использовании БПЛА Bayraktar в зоне конфликта, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Как бы ни было прискорбно, но это сильная турецко-украинская пощёчина России. Когда речь только шла о закупке Киевом байрактаров, сколько было бравых речей, что в ЛДНР системы ПВО не позволят применять такие БПЛА и что вообще Россия раскроет над Республиками свой противовоздушный зонтик безопасности. Ан нет, всё оказалось пустым надувательством щёк. Очень неприятно», — отмечает Кирилл Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что такого исхода событий и стоило ожидать, когда появилась новость о том, что Турция продаёт Украине свои ударные беспилотники.

«Почему удивляетесь или возмущаетесь? Турция же не подарила Украине байратктары! Естественно, что Киев решил их применить. А зачем тогда эти беспилотники нужны, если не применять по делу. Ну и что, дальше Эрдогану будем руки пожимать? Может, пора уже открыть глаза?» — пишет Азалия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что ополчению Донбасса крайне необходима помощь в виде устройств для подавления турецких беспилотников на службе украинских вооружённых сил, иначе это станет серьёзной проблемой для безопасности Донецкой и Луганской Народных Республик.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

«Почему российская сторона опять отвечает беспокойствами и разбирательствами? Почему не поставили вооружённым силам ДНР и ЛНР средства для подавления таких беспилотников? Просто бы раз и навсегда снабдили ополчение всем необходимым, и Киев бы резко поубавил свой пыл», — указывает Иван Е.

Часть людей считает, что Киев намеревается устроить большую провокацию, либо же полноценную войну в Донбассе, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Это ещё один вариант, чтобы остановить «Северный поток — 2». Возобновить и усилить военные действия на Донбассе, втянуть туда Россию, обвинить её и потребовать ввести санкции, естественно в виде запрета запуска «Северного потока — 2». А люди с обеих сторон опять оказались разменной монетой», — считает Елена С.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на наличие турецких беспилотников, украинским войскам всё равно придётся прорываться сквозь оборону ДНР и ЛНР, в случае, если они решат окончательно разорвать мирные соглашения, но никто им в этом помогать не станет.

(сс) Andrew Butko Ополченцы ДНР

«Украина атакует и пакостит, выглядывая из-за спины США. НО, увы, воевать придется один на один. Европа и Америка не будут рисковать своими удобствами и комфортом. Оно стоит того?» — задаётся вопросом Елена С.

«Эти беспилотники погоды вообще не сделают. Особенно в том количестве, которым располагает Киев. Тем не менее жителям Донбасса следует готовиться к кровавым пакостям ВСУ», — написал Василий Т.

Напомним, 27 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции о том, что Москва проверяет информацию о применении Киевом турецких беспилотников в Донбассе после того, как генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об использовании БПЛА Bayraktar в зоне конфликта.