Заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киев предлагает Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, срок которого подойдёт к концу в 2024 году, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

"Киев видел газ по $120 за 1000 м3, а теперь видит и $700, и $1900 за 1000м3. В глазах киевских чиновников умножаются сверхдоходы за транзит. Они как представили, что имели по 10, а здесь смогут нажиться по 100, а то и по 500, то всё, принципы уничтожились в момент, загипнотизировались на прибыль», — отмечает Димка Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что ни в коем случае Газпрому нельзя продолжать сотрудничать с украинским оператором, потому что Киев продолжит отравлять жизнь гражданам России и после 2024 года.

«Не стоит продлевать с этими сволочами контракты. Хватит уже с нас. Натерпелись. Это никаких денег не стоит. Лишь бы больше не взаимодействовать с этими предателями рода человеческого», — написал Дмитрий П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина не заслужила того, чтобы рассчитывать на продление контракта на транзит газа с Газпромом.

«Украина русских ненавидит, но Москве транзит газа предлагает? Не получат они никаких газов. Ненавидят русских — пусть сами выживают», — пишет Паша Л.

Bnews.kz Газовый транзит

Часть людей считает, что Киеву пора привыкать к тому, что Украина стала просто потребителем российского газа, без каких-либо форм транзита.

«Ну вообще смысла прокачки через Украину нет, надо тогда не продлять транзит, а заключать новый договор и называть вещи своими именами: не транзит, а поставка. Чтобы Украина слышала, что тепло идёт от России, а то годами народ дурят с этим транзитом не пойми откуда», — указывает Лейла В.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев не интересует восстановление экономический взаимоотношений с Москвой, на самом деле украинские власти кусают локти из-за того, что цены на газ в Европе бьют рекорды, а они оказались отрезаны от кормушки.

«Вот Киев рвёт на части! Ещё не то, что 2022-й не наступил, к 2023-му даже не начинали подбираться! А они уже в 2024-м живут, контракт им подавай. В наше-то пандемийное время. Пусть перепись населения сначала проведут. Есть там кто живой ещё?» — задаётся вопросом Надежда С.

Отдельные комментаторы отмечают, что, как бы оно ни было, большинство российских граждан не могут напрямую влиять на решения газовых компаний.

«Сколько это будет продолжаться? Помню, один раз в ночь на Новый год, 10 минут до курантов, и тут срочная новость по ТВ: «Украина и Россия заключили договор по газу», и Тимошенко там в своём красном платье дефилирует. Прямо, блин, такая интересная и нужная мне новость это была в новогоднюю ночь. Так и тут. Надоели, каждый день они заключают и продлевают. Меня это ну никак не касается! Я ни на что не могу повлиять в этих вопросах», — считает Валера В.

Напомним, 28 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в интервью сайту «ТСН» о том, что Киев предлагает Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, срок которого подойдёт к концу в 2024 году.