Совет ООН по правам человека раскритиковал США за высылку гаитянских мигрантов в прошлом месяце, когда десятки тысяч гаитян разбили лагерь у южной границы штатов. В заявлении говорится, что эксперты организации обвиняют США в «систематической массовой депортации» гаитянских мигрантов и беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Уточняется, что речь идет о большой группе мигрантов, которые разбили стихийный лагерь на окраине американского города Дель Рио (штат Техас), расположенного недалеко от границы с Мексикой. Позже США депортировали за неделю почти 15 тыс. нелегалов, что вызвало критику группы демократов, а специальный посланник США на Гаити Дэниел Фут подал заявление об отставке, заявив, что он «не будет ассоциироваться с жестоким контрпродуктивным решением Соединенных Штатов о депортации тысяч гаитянских беженцев».

Американские интернет-пользователи обсудили обвинения ООН под соответствующей публикацией Fox News.

«Либерия была основана гражданами США как колония для бывших афроамериканских рабов и их свободных чернокожих потомков. Это подходящее решение. Примерно с 1800 года в США были люди, выступающие против рабства. Некоторые обсуждали идею создания колонии в Африке для освобожденных афроамериканских рабов. Первый корабль «Mayflower of Liberia» отплыл из Нью-Йорка 6 февраля 1820 года в Западную Африку. В период с 1821 по 1838 год США создали первое поселение, которое стало известно как Либерия. 26 июля 1847 года колония провозгласила свою независимость», — напоминает detroitham947.

«Это также один из самых больших туалетов на земном шаре. Там правят полевые командиры, а люди живут в крайней нищете. Очень похоже на Гаити. Афроамериканцы знают, что в США у них будет все хорошо, потому что чем больше они ноют, тем больше правительство изгибается, чтобы их успокоить», — отвечает DemonRatsAren'tAmericans.

«Кажется забавным, что ООН никогда не критикует Россию, Иран, Китай, Северную Корею или Кубу, но всегда находит причину (в их понимании) для критики США!» — восклицает mysticgypsy603.

«Ты опередил меня. Я хотел сказать, что если Китай хочет быть главной страной, пусть будет. Мы отдадим Китаю стартовый набор мирового лидера, состоящий из пары миллионов гаитян, жителей Центральной и Южной Америки с несколькими чикагцами на удачу. Не забудьте проверить их на Covid, а тем, кто из Чикаго, нужны прививки от бешенства», — отвечает whodare.

«Почему бы ООН не вмешаться, не отправить на Гаити самолеты и не переправить мигрантов в Европу. Я уверен, что европейцы будут счастливы принять их», — иронизирует Comeonnn.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Дети. Гаити

«Пришло время депортировать Организацию Объединенных Наций. И отказаться финансировать их», — пишет Labhandler.

«Согласитесь — как бы то ни было — выход из ООН практически не принесет нам пользы. Мы должны быть в совете, чтобы наблюдать за другими странами и их поведением. Это в наших собственных интересах», — отвечает expat469.

«Жалующийся чиновник ООН может забрать их в свою страну, кормить и заботиться о них, дать им пособие, мобильные телефоны, медицинское обслуживание и жилье. Покажите нам свое сострадание, господин представитель ООН», — просит Firebirddoorgunner.

«Если бы это зависело от меня, каждый человек, незаконно въехавший в страну за последние 10 лет, был бы депортирован обратно в страну происхождения — НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ. Мне все равно, какой они национальности», — подчеркивает ArchimedesPie.

«ООН — это шутка. В число 15 стран, входящих в Совет по правам человека, входят Китай, Куба, Пакистан и Российская Федерация. Почему мы все еще участвуем в этом цирке и почему мы финансируем 22%, в то время как Китай вносит 12%, а Россия — 3%?» — возмущается billinphoenix.

«Гаити — это кишащий преступностью остров, который никогда не проявлял никакой инициативы, чтобы улучшить свое положение. Принятие таких людей просто приведет к росту преступности в нашей стране. У них нет навыков и они будут полностью зависеть от американских налогоплательщиков», — рассуждает double-barrel.

«Насколько я знаю, Гаити не находится на физической южной границе США, поэтому вторжение гаитян является актом войны против США. Этим захватчикам не рады! ООН должна лишиться финансирования США за то, что кусает руку, которая их кормит!» — восклицает KEEP-IT-SIMPLE.