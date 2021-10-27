Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели почти такое же впечатление на руководство США, как запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли. Заявление привлекло внимание пользователей социальных сетей. Как сообщало The Washington Post, представители национальной безопасности США в августе были встревожены запланированным испытанием гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Поскольку Китай быстро развивает системы своих вооружений, данная демонстрация привлекла внимание аналитиков не столько из-за технологического прогресса, сколько из-за того, что Пекин решил провести испытания.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Видимо, нам нужно увеличить военный бюджет!» — пишет @cficare.

«Для тех, кто родился после 1980 года, спутник был частью космической гонки с Россией, в которой Россия опередила США и запустила беспилотный космический аппарат в 1957 году. Это напугало наше правительство до смерти», — рассказывает @DawnieMitch1.

«Мы были слишком заняты тем, чтобы Boeing и Raytheon получали триллионы долларов за давно устаревшие технологии, которые лежат в пустынях и служат прекрасным домом для гремучих змей», — осуждает @Zincdog.

«Зато у нас раздают гендерно нейтральные паспорта. Победа», — иронизирует @ih8theLIRR.

«Русский спутник был пищащей коробкой, который фактически ничего не делал, но всё же смог вызвать панику в правительстве США. Возможно, это не лучшая аналогия», — считает @Autolykos 84 .

(сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Выведя его на орбиту, Советский Союз продемонстрировал способность поразить цель в любом месте. В этом и заключалась важность их спутника. Как вы сказали, сам спутник не представлял никакой ценности», — отвечает @scott_curtis314.

«Милли имеет в виду, что США должны увеличить военные расходы», — комментирует@tomaburque.

«По сути, становится ясно, что военное и разведывательное сообщества США просто плыли по течению на протяжении как минимум десятилетия», — подчеркивает @AstroDog19.

«Не совсем. Мы были сосредоточены на Ираке и Афганистане, которых мы превосходили по силе. Теперь нам приходится иметь дело с почти равной угрозой», — отвечает@orlando1701.

«Нельзя всегда быть первым. Америка уже более 30 лет отстает в цифровой области», — убежден @Vz1on1mage.

«Знаете, это продолжается уже достаточно долго, пора остановить войны и прекратить глобальный поток американских военных действий», — считает @adjectivalnoun.

«Конечно, на нас это произвело впечатление, ведь у США такого оружия нет. Кстати, Китай уже испытал гиперзвуковую ракету, которая обогнула мир на низкой орбите в прошлом августе, так что «момент спутника» уже произошел», — указывает @EclaireurAlpes.

«Мы тратим $700 миллиардов в год… и всё равно отстаем… возможно, пришло время пересмотреть, куда уходят деньги», — комментирует @amartel54.

«Я не верю, что у нас нет таких же технологий», — злится @BPeske.

«США отстают уже на несколько лет», — отмечает @VaneygenJ.