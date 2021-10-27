Заявление руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева о том, что из-за ажиотажа вокруг «пропажи» актрисы Светланы Светличной в московском районе Богородское волонтёры не успели спасти человека, пропавшего в Люберцах, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Пабло Пикассо. Трагедия. 1903(Фрагмент)

"Как это ужасно! Столько сил напрасно потратили, из-за этого человека не успели спасти. А наше телевидение и дальше творит свои мерзкие делишки», — поделился своим мнением Вера Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что ажиотаж, созданный телевидением вокруг якобы пропажи Светличной, привёл в итоге к реальной трагедии. Другие же считают, что обвинять в произошедшем саму актрису нельзя, ведь никто в Москве не хотел, чтобы эта история привела к смерти человека в Люберцах.

«Мне вот интересно: а при чём тут Светличная? Она пропала в Москве, а погибший человек пропал в Люберцах. Это раз. Во-вторых: какие же вы волонтеры, если принялись обвинять женщину в возрасте и больную в гибели другого? Вас кто-то заставлял искать Светличную? И ещё тем, кто пишет такой негатив в отношении Светличной, хотелось бы пожелать, чтобы вас в таком же возрасте не затронули болезни и вы были в здравом уме и твёрдой памяти», — пишет Валентина Ц,

Gerarus Светлана Светличная

Некоторые комментаторы отмечают, что вопросы возникают только к добровольцам из «Лиза Алерт», которые бросили все свои силы на поиски одной лишь Светличной, в то время как простой потерявшийся человек не вызвал столь бурного интереса у поисковиков.

«Не, с бабкой на хайпе всё понятно. Непонятно то, почему «Лиза Алерт» бросили все остальные дела, связанные с пропажей простых людей. Кинули все силы на поиски престарелой актрисы. Можно подумать, её мало людей искало», — отмечает Александра Г.

Часть людей считает, что у данной организации могло быть желание получить дополнительную известность за счёт поисков популярной актрисы.

«А у «Лизы Алерт» своих дел не было? Хотелось пропиариться за счет Светличной? Какого чёрта они в эти поиски полезли? За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Не надо списывать свои организационные ошибки на 80-летнего человека», — считает Надежда С.

Ряд пользователей указывают на то, что критиковать добровольцев, которые, несмотря ни на что, пытаются отыскать пропавших людей, — это недалёкого ума дело. Такие организации не обладают огромным человеческим ресурсом и делают то, на что хватает сил.

«Это не армия, они людьми не командуют. Объявляется сбор, кто готов и свободен — приезжает в назначенное место. Люди уже искали человека, взяли задачу, участок, было бы странно вдруг сказать: «А фиг с ней, поеду в Люберцы». Тем более, не факт, что во время поиска многие активно просматривают форум в ожидании новых сборов», — указывает Андрей Г.

54.mchs.gov.ru Поиск человека

«Не вам судить этих людей, которые бесплатно занимаются поисками людей! Вы в своей жизни вообще спасли кого-то? Какие-то силы приложили ради другого человека? Зато тут, лёжа на диване, раскудахтались, как петушки с курочками. Тьфу, противно. Вам ещё духовно расти и расти нужно!» — написала Олеся Н.

Напомним, 26 октября руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что из-за ажиотажа вокруг «пропажи» актрисы Светланы Светличной в московском районе Богородское волонтёры не успели спасти человека, пропавшего в Люберцах.