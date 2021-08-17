Оренбуржцы в соцсетях жалуются на принудительную вакцинацию. Работодатели грозят увольнением. Люди в бессилии пишут о нежелании делать именно прививку от коронавирусной инфекции, подчеркивая, что в рамках нацкалендаря признают вакцинацию. Однако не всегда находят поддержку со стороны комментаторов. Оппоненты клеймят анонимных авторов, называя антипрививочниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Так, в Instagram-аккаунте news. orenburg работница школы сообщила, что в период пандемии остро встаёт вопрос вакцинации. Выбор есть — либо сделать прививку, либо быть отстраненным от работы.

«Мы — люди взрослые и осознанно делаем свой выбор. Работаю в школе. Перед введением вакцины делаю тест на антитела, дабы убедиться в срочной необходимости вакцинации… Анализ показывает наличие антител. Это повлияло на решение повременить с прививкой. Понимаю работодателя и принимаю планируемое отстранение от работы без негатива. Но разве это даёт право работодателю высказываться в мой адрес: «Вам не место в школе! Ищите другую работу!» — поделилась оренбурженка, добавив, что устала от такого отношения и унижения со стороны руководства.

Запись вызвала споры об эффективности вакцины и свободе выбора. У человека должен быть еще один вариант — добровольная вакцинация. Однако именного этого пути людей лишают.

«Любое медицинское вмешательство добровольно… Людей доводят до крайности и дают на откуп работодателям. Но четкой правовой юридической позиции для отстранения от работы непривитых — нет», — оставила комментарий Любовь Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Артем А. эмоционально отреагировал на пост в соцсети: «Люди, опомнитесь. Какой вред? Какая экспериментальная вакцина? Вам бы лишь не работать. Миллионы людей сделали прививку. У многих даже температуры не было. Сам сделал прививку. Никаких симптомов. Вся родня сделала — и никаких побочек. От слова совсем. Вы понимаете, что это шанс на то, что вы либо не заболеете, либо болезнь пройдёт в лёгкой форме! Если вы не заболеете, вы не передадите эту болезнь другим. У которых организм, может быть, слабее вашего! Очнитесь, люди! Люди гибнут! Надо останавливать эту пандемию. Это можно сделать только сообща!«

»Да ладно? У сестры семья вся тяжело болела после прививок (после второй прививки уже, спустя время). У коллеги также мать после прививки заболела. Месяц в реанимации, и нет человека. Или Вы за здоровье чужих людей готовы взять ответственность, пропагандируя вакцинацию? Ну, например, содержать детей, если их родители вдруг умрут после прививки от коронавируса?» — парировала Надежда Б.

«Если антитела высокие, зачем делать прививку? Это же любой врач знает! Чтобы умереть «на поле боя»? Тогда уже и работа не будет нужна! Савинова (министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова) про это знает, а почему заставляет?» — недоумевает другой пользователь.

«Неделю назад сделала прививку «Спутник V», до сих пор сильная слабость, и ноги стали сильно болеть, особенно колени, ломит и днем, и ночью. Страшно подумать, что будет после второй прививки», — сообщила о последствиях вакцинации пользователь.

В обществе произошло деление людей на привитых и непривитых. Они сталкиваются лбами не только в соцсети. «Люди стали злые друг на друга. Я парикмахер. Сегодня были два клиента — привитый и непривитый. Ужас как разговаривали между собой», — Юлия.

В паблике «Подслушано. Оренбург» 22-летняя оренбурженка пожаловались, что работодатель тоже заставляет привиться. «Весь вечер в истерике и слезах. Я не хочу этого. Этой прививки больше всего боюсь. Морально раздавлена, — сказала девушка, вопрошая, — зачем так над людьми издеваться?«

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

Нина А. охарактеризовала страх оренбурженки как «антипрививочную истерию». Она отметила, что вакцинировалась, как и ее родственники. Проблем не возникло.

В ответ оставлен комментарий, что, например, другая семья похоронила привитых родственников, и теперь в пропаганде вакцинации не нуждается.

Еще один пользователь назвал призывы к вакцинации прививочной истерией. «А к чему прививочная истерия? То телефоны с машинами разыгрывают, то по 10 000 рублей платят, лишь бы укололись! Очень подозрительно! И противопоказания все убрали. Даже беременность и грудное вскармливание! За три месяца вакцина у них готова», — отметила Лариса А.

Несмотря на попытки убедить противников прививки от COVID-19 в ее пользе для здоровья, экономики, получения QR-кода и свободы перемещения, другой лагерь стоит намертво и не сдает позиций. Они, в свою очередь, указывают на политические подтексты в сложившейся ситуации с ограничительными мерами и вакцинацией, в связи с чем сторонники прививки называют их заговорщиками, которым что-то невероятное мерещится.

Ряд комментаторов подчеркивает, что есть юридический способ борьбы за свою свободу. «Слушайте, сделать из себя несчастную жертву проще всего. Хоть один бороться попробовал? Дошёл до суда? Люди не знают законов и не хотят напрягать мозги. Всё остальное — отговорки», — сказал один из пользователей.

«Люди хотят тихо, спокойно жить. Вы лично пробовали судиться против системы?» — прозвучал вопрос в ответ.

Часть пользователей пессимистична настроена относительно потенциальных судебных тяжб против принудительной вакцинации, считая ситуацию заведомо проигрышной.

«Я не против прививок, я против именно этой прививки. Остальные прививки по нацкалендарю в семье у всех стоят. Но меня все равно называют антипрививочницей. И это уже смешно, если честно. Агрессивны только те, кто за прививку. Вы заметили? Как часто прививочники пишут, «чтоб все антипрививочники сдохли» и все такое. Это ужасно. Люди стали нЕлюди. Брат идёт на брата, сын на отца. Я отказываюсь понимать нашу реальность…» — оставила комментарий Мария А.

Mil.ru Вакцинация против коронавируса

«Все дело в том, что нам не дают возможности выбора. Люди все — разные, как и здоровье каждого. Есть часто болеющие, восприимчивые к вирусам, может, их и нужно прививать. И есть люди с хорошим иммунитетом, кто не болеет даже в эпидемию, находясь рядом с больными», — отметила Марина А.

«Что такое вакцинация и личный код? Это тотальный контроль каждого человека, уже каждому номер личный присваивают. Я думаю, все аукнется скоро», — сделал вывод один из интернет-пользователей.

Стоит отметить, еще в августе 2021 года губернатор Денис Паслер во время прямой линии подчеркивал, что вакцинация — добровольная. Он заявил, что увольнение непривитого работника — дело незаконное. Он подчеркнул, что готов оказывать помощь в таких ситуациях.

Однако с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией в свет вышло постановление заместителя главного санитарного врача по Оренбургской области от 13 октября 2021 года. По данным ведомства, при ухудшающейся эпидобстановке план по вакцинации был выполнен менее чем наполовину. В результате обязательную вакцинацию ввели для тех категорий граждан, которые заняты в сферах обслуживания населения, в частности для педагогов, медиков, волонтеров, чиновников, депутатов, работников ЖКХ, аптек, торговли, фитнес-центров бассейнов, саун, салонов красоты, театров, кинотеатров, музеев, библиотек и других. До 1 декабря они должны пройти полный курс иммунизации.

В результате часть граждан оказалась загнанной в тупик. Невозможность получения сертификата после перенесенного «на ногах» COVID-19, трудности с получением медотвода, страх вакцинации без тщательного медосмотра, опасения побочных реакций, как краткосрочных, так и долгосрочных, а также принуждение и навязчивая пропаганда прививки — все это порождает у многих людей отторжение и сомнение в пользе вакцины.