То, что лишь горстка людей в Канберре знала о переговорах о заключении соглашения AUKUS, не беспокоит тех, кто живет на границах Китая, пишет почетный научный сотрудник Центра политических перспектив Квинслендского университетаХай Хонг Нгуен в статье, вышедшей 27 октября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Любая дискуссия о том, как в регионе воспринимается AUKUS, должна осуществляться с учетом точки зрения Вьетнама, который считает, что соглашение с участием Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов очевидным образом отвечает национальным интересам Зеленого континента. Ханой рассматривает AUKUS как трехсторонний альянс в области безопасности и средство, с помощью которого Канберра сможет получить атомные подводные лодки с использованием технологий, предоставленных Великобританией и США. И не видит в этом никакой проблемы.

AUKUS возник на фоне того, как в Индо-Тихоокеанском регионе Китай проводит свою силовую политику, осуществляя всё более агрессивные и запугивающие действия в Южно-Китайском море, а также прибегая к принуждению других в торговле и международных отношениях. Вьетнамцы считают, что в сложившихся условиях лучше всего — это хорошо подготовиться к худшему варианту развития событий, и такой подход очевиден в оборонительной стратегии страны. Ханой не нужно убеждать в том, что Канберра считает угрозу своей национальной безопасности реальной и неизбежной. Во Вьетнаме также признают, что AUKUS имеет непосредственное отношение к будущей стратегической готовности Австралии.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

По самым оптимистичным оценкам, Австралия получит первую атомную подводную лодку по этому соглашению лишь как минимум лет через 10. При этом Канберра уже заплатила непосредственную цену за такой шаг, испортив двусторонние отношения со странами Европы, Азии и Юго-Восточной Азии. Раздражение Франции было понятно. Усугубило ситуацию еще, возможно, и то, что в Париже этого шаг был воспринят как акт пренебрежения единственной европейской державой, располагающей значительными вооруженными силами в Тихом океане.

Неудивительно, что самая резкая критика исходила из Китая, который назвал AUKUS отражением «менталитета времен Холодной войны». Хотя при запуске AUKUS были соблюдены дипломатические тонкости, так что страна, из-за которой альянс и создавался, не упоминалась тремя лидерами, ясно, что он предназначен для противодействия агрессивной позиции Китая, особенно его действиям в Южно-Китайском море. Пекин вышел далеко за рамки заявлений, основанных на оспариваемых исторических свидетельствах и правах, отклоненных международным трибуналом в Гааге в 2016 году, чтобы создать и занять территорию со значительным военным потенциалом.

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по-разному отреагировали на AUKUS. Индонезия и Малайзия быстро выразили свои опасения по поводу того, что создание нового альянса может привести к региональной гонке вооружений. Впоследствии они совместно выразили свою оппозицию на пресс-конференции в Джакарте. Министры иностранных дел Индонезии и Малайзии, похоже, оказали давление на своих коллег из АСЕАН, чтобы они достигли консенсуса по AUKUS на 38-м и 39-м саммитах АСЕАН, которые состоятся на этой неделе.

С другой стороны, Филиппины выразили свою поддержку альянсу, рассматривая AUKUS как инструмент усиления мощи Австралии и поддержания регионального баланса. Сингапур, всеобъемлющий стратегический партнер Австралии и давний союзник США, не высказал поддержки, но выразил надежду, что «AUKUS внесет конструктивный вклад в мир и стабильность в регионе и дополнит региональную архитектуру».

Точно так же Вьетнам, всё более влиятельный голос в регионе и стратегический партнер Австралии с 2018 года, не выразил поддержки или противодействия AUKUS или Австралии, получающей атомные подводные лодки. Представитель Вьетнама только подчеркнул необходимость того, чтобы все страны вносили свой вклад в мирное развитие региона. Остальные члены АСЕАН — Бруней (председатель 2021 года), Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд — хранят молчание об AUKUS.

(сс) Cheong Ханой. Вьетнам

Нейтралитет Ханоя в отношении AUKUS и подводных лодок Австралии можно рассматривать как скрытую поддержку, а не как противодействие. Вьетнам, будучи объектом принудительных действий Китая, решительно поддерживает международный порядок, основанный на правилах, в Индо-Тихоокеанском регионе, который согласуется с обязательствами AUKUS.

Вьетнам подчеркивает свои стратегические отношения со всеми тремя странами AUKUS и, в частности, укрепляет политическое доверие с Австралией. В рамках прагматичной внешней политике Вьетнама приоритетной задачей стали его национальные интересы.

Интерпретация Вьетнамом международного порядка, основанного на правилах, зависит от основополагающих принципов равенства, изложенных в преамбуле декларации независимости и одобренной на Азиатско-африканской конференции 1955 года в Бандунге, и соблюдения всеми странами единого набора правил.

Когда в 1979 году Китай начал кровавое вторжение во Вьетнам, длившееся месяц, в поддержку режима Пол Пота в Камбодже, Вьетнам назвал это проявлением гегемонизма и предательством «духа Бандунга». Две страны нормализовали дипломатические отношения в 1991 году, но Вьетнам считается младшим братом по потенциалу и размеру. Поэтому порядок, основанный на правилах, понимается во Вьетнаме как отпор неравенству. Однако восприятие Китаем «больших» и «малых» стран относится не только к Вьетнаму.

Пол Пот

На региональном форуме АСЕАН в Ханое в 2010 году тогдашний министр иностранных дел Китая Ян Цзечи, уставившись на своего сингапурского коллегу, заявил, «Китай — большая страна, а другие страны — маленькие, и это просто факт». С тех пор как в 2012 году к власти в КНР пришел Си Цзиньпин, из-за «дипломатии большой страны» и агрессивных заявлений дипломатов страны, напоминающих времена Мао Цзэдуна, Пекин начал осуществлять агрессии и запугивание в Южно-Китайском море. Объектом этого давления стала и Австралия, после того как она призвала провести международное расследование причин начала пандемии коронавируса. Китайские дипломаты часто агрессивно реагируют на внешнюю критику и враждебно относятся к тем, с этой критикой выступает.

Пренебрежение Китаем международно признанных правил наиболее очевидно в Южно-Китайском море. В 2016 году он отказался признать решение арбитражного суда в пользу Филиппин, который установил, что Китай нарушил Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. Десятилетняя задержка с принятием всеми заявителями строгого кодекса поведения для урегулирования споров в основном была вызвана тем, что Китай настаивал на том, чтобы его собственные претензии были сформулированы его «линией из девяти пунктов», аргументированной на исторической основе, которая расходится с ЮНКЛОС.

Тем временем Китай быстро милитаризовал свои искусственные острова в Южно-Китайском море, неоднократно вторгаясь в воды других заявителей и не позволяя им ловить рыбу в своих особых экономических зонах.

США и Австралия последовательно заявляли о поддержке Вьетнама в ответ на принуждение Китая. Выступая в Ханое в 2019 году, премьер-министр Скотт Моррисон подчеркнул, что «Вьетнам небезразличен для Австралии». По словам Моррисона, если кто-либо из соседей Австралии подвергнется принуждению, «пострадаем мы все». В июле министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал «государства-агрессоры, занимающиеся принуждением соседей по региону».

Pacom.mil Скотт Моррисон посетил американскую военную базу

Ханой еще официально не отказался от давно принятой формулировки «Азиатско-Тихоокеанский регион» и не стал заменять ее в своих внешнеполитических документах на «Индо-Тихоокеанский регион». Такая чувствительность вьетнамских лидеров в их публичных заявлениях может отражать желание избежать заявлений Пекина о том, что Вьетнам встает на сторону Запада. Однако Вьетнам поддерживает многосторонние заявления, такие как Перспективы АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону, и приветствует такие инициативы, если они способствуют «миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе на основе правил и уважения международного права, а также уважению законных прав и интересов всех стран, включая центральную роль АСЕАН в развивающейся региональной структуре».

Позиция Ханоя, умеренная и реалистичная, ограничена историческими «четырьмя нет» — нет военным союзам, нет союзническим отношениям с одной страной против другой, нет иностранным военным базам на вьетнамской земле и нет применению силы или угрозам ее применения в международных отношениях. Однако интересы страны явно совпадают с позициями, которые поддерживают и поддерживают Австралия, Великобритания и США, а также другие страны, включая Японию, Индию и государства ЕС.

Вьетнам безоговорочно противится установлению в Китае порядка, при котором малые страны уважают большую страну, а международные дела регулируются правилами Пекина.

Вьетнам — стратегический партнер Австралии и Великобритании и всеобъемлющий партнер США. Но бывшие вьетнамские дипломаты считают, что отношения между Вьетнамом и США уже носят стратегический характер, учитывая их всеобъемлющее и глубокое сотрудничество. Администрация президента Джо Байдена предложила формальное обновление стратегических отношений, и многие утверждают, что это всего лишь вопрос времени.

Двусторонние связи между Вьетнамом и Австралией продолжают углубляться. В ходе онлайн-разговора со своим вьетнамским коллегой премьер-министром Фам Минь Чинем в мае Моррисон предложил поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в 2023 году, к 50-летию дипломатических отношений. Это сделало бы Вьетнам второй страной АСЕАН после Сингапура, с которой Австралия поддерживает такие тесные отношения, при этом Сингапур — это особый случай.

Когда Чинь встретился с послом Австралии в Ханое Робин Муди, вьетнамские СМИ подчеркнули всё большее доверие между двумя странами в международных и региональных делах и их общие заботы.

Фам Минь Чинь

Стратегические отношения Ханоя с отдельными странами AUKUS углубляются с расширением оборонного сотрудничества, поскольку Вьетнам стремится повысить свои возможности самообороны для защиты своего суверенитета.

Его фактический переход от строгой оборонной политики «трех нет» к политике «четыре нет» отражает частые посягательства Китая на воды Вьетнама и продолжающиеся агрессивные действия в Южно-Китайском море. Прагматизм побудил Вьетнам рассмотреть возможность развития оборонных и военных отношений с другими странами, квалифицировав это как «в зависимости от обстоятельств и конкретных ситуаций», как указано в его оборонной политике 2019 года. Нет никаких предположений, что он будет сотрудничать с AUKUS в альянсе, но нет никаких препятствий для продолжения сотрудничества с каждым членом AUKUS.

Хотя Вьетнам стремится не вступать в военные союзы, это не повод отказываться от союза, который не представляет угрозы для его национальной безопасности или интересов и который, вероятно, поспособствует их продвижению Ханоем.

Он рассматривает AUKUS в одном свете с Четырехсторонним диалогом по безопасности (с участием США, Индии, Японии и Австралии) — как союз, который он может использовать для повышения своего потенциала самообороны и коллективных действий для противодействия принуждению и запугиванию со стороны Китая.

Скрытая поддержка Вьетнамом AUKUS согласуется с его прагматичной внешней политикой, преследующей национальные интересы как высший приоритет в своей дипломатии. Вьетнам понимает, что ему нужны инвестиции, торговля и технологии из США, ЕС, Японии, Великобритании, Индии, Австралии и других стран для достижения своих столетних целей в области развития. Следовательно, он не будет на стороне Китая, чтобы выступать против AUKUS, как это было с Четырехсторонним диалогом по безопасности. Более того, Вьетнам полностью осознает, откуда берутся непосредственные угрозы национальным интересам и безопасности, в то время как он борется с огромным торговым дефицитом с Китаем.

The White House Саммит QUAD. 12 марта 2021 года, Вашингтон

У Австралии есть время убедить своих соседей в том, что AUKUS — это долгосрочная победа. Если Австралии потребуется заручиться поддержкой этой договоренности, она может рассчитывать на Вьетнам как на двусторонней основе, так и в качестве члена АСЕАН.

Возможное заключение согласованного всеобъемлющего стратегического партнерства в 2023 году свидетельствует о всё большем политическом доверии между двумя странами. Так Вьетнам будет использовать карту консенсуса, чтобы гарантировать, что формулировки любого совместного заявления АСЕАН по AUKUS будут скорее формалистичными, чем критическими.