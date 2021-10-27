«Зеленский созрел для подлостей». ВСУ применили в Донбассе дрон Bayraktar
Украинские боевики впервые применили разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar против защитников Донбасса. Об этом 26 октября сообщается на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. По утверждению украинских карателей, дрон был применен для удара управляемой авиабомбой по артиллерийскому орудию Народной милиции республик Донбасса.
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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах 112.ua, «Запрещённая Украина», VESTI и PavlovskyNews. А также в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Александра Скубченко и на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что применение боевого БПЛА нарушает Минские соглашения и украинская сторона, по мнению многих, применила турецкий беспилотник в целях провокации.
«А кто-то кричал на всю страну: «Я хочу мира», — отреагировала Надежда Б., напоминая об обещаниях Зеленского.
«Клоун отвлекает свой народ от проблем с газом, но получит горячую ответку», — добавил Юрий В.
«Ждите ответ от шахтеров», — пишет Геннадий Х.
«Очень плохое предчувствие. Начало конца!?» — задался вопросом Good T.
«Эх!!! Опять придут мужики, организуют котёл, отберут «Байрактары» и ещё по шеям надают. Оно вам надо???» — написал Андрей.
«Ответка прилетит. Пусть не сомневаются», — отреагировал Игорь.
«Как вы достали уже. Когда будет конец этому ужасу!!!» — пишет Любовь К.
«Очередная провокация, [попытка] вынудить Россию к активным действиям, чтобы затем противодействовать открытию СП-2», — считает Вадим.
«Однозначно провоцируют, работают по методичке янки, нужен тлеюще-пылающий конфликт у границ России до последнего украинца…» — отметил Алексей.
«Это… неспроста, недаром американский генерал приезжал, всё-таки пиндосы решили воевать до последнего украинца за торжество американской «демократии», — написал Олег Р.
«Байрактары» будут считаться чудо-оружием ровно до тех пор, пока не начнут падать на землю, как спелые груши. А они начнут падать обязательно», — добавил Алексей.
«Игрушку купили, и так чесалось испытать ее на людях, испытали, а завтра ответка прилетит, и скулить будут на всю Европу», — отметил Николай Н.
«Зачем они официально… статью по военным преступлениям признали?» — не понимает Serg.
«Тем самым подтвердили, что они нарушают Минские договорённости…» — пишет Александр.
«Не боятся, что ответка замучает?» — спросил Дон Кихот.
«Идиоты, кислорода нету в больницах, катастрофа, они… войну хотят», — посетовал DAS.
«Чувствую, Зеленский созрел для больших дел (мерзостей и подлостей)», — отметил Андрей Г.
«Зеленский официально нарушил Меры по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Главнокомандующий ВСУ официально заявил о применении в Донбассе БПЛА «Байртактар», хотя мерами введён запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Чем выше тарифы ЖКХ в стране, чем больше обвинений Зеленского в коррупции, чем ниже его рейтинг, тем больше в Донбассе стреляют и тем ближе страна к полномасштабной войне. Войной Зеленский спасает не страну, войной Зеленский спасает себя», — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.
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