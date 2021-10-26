Антикоронавирусные ограничения ужесточает один регион за другим. Завтра без справки даже в магазин за продуктами не пустят — утрируют пользователи соцсетей и мессенджеров. Хотя в скором времени QR-код, возможно, и, правда, понадобиться даже для похода в магазин.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Любой каприз за ваши деньги

Как бы то ни было, но разного рода запреты и локдауны в регионах России пока становятся с каждым днем только жестче. Ограничение непривитых граждан в быту стимулирует спрос на вакцины. Документ становится для людей пропуском к более-менее привычной жизни.

Проблема в том, что доверие к вакцинам среди населения не выросло. Все сторонники вакцинации привились еще летом, край — ранней осенью. Непривитые же боятся вводить себе препараты. Виной ли тому СМИ или соцсети — вопрос вторичный.

Высокая потребность в справке о вакцинации, заветном QR-коде вкупе с низким доверием к качеству прививок привели к взрывному росту спроса на поддельные документы. Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, предложениями купить QR-код в обход процедуры вакцинации завален весь Telegram.

Спрос, как известно, рождает предложение, а потому одними QR-кодами рынок поддельных «коронавирусных» документов в Telegram не ограничивается. ПЦР-тесты — на выбор положительный или отрицательный, медицинский отвод от вакцинации, бумажный сертификат — все эти и другие виды справок предлагает приобрести большое количество телеграм-каналов, которые без труда можно найти в мессенджере.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

«У нас вы можете заказать сертификат о вакцинации от COVID-19. Документ официален, проводится через госуслуги, все возможные медицинские реестры. Предоставляем также бумажный сертификат с мокрой печатью. Также в наличии ПЦР-тест положительный\отрицательный, медотвод от вакцинации и другие виды справок, уточняйте», — гласит объявление одного из телеграм-каналов.

Конкуренция на «рынке» крайне высока, а потому ТГ-канал заранее оповещает жителей о своих преимуществах над соперниками. В числе таковых он называет лучшую на рынке стоимость, доставку документов в любой регион России, обеспечение подлинности QR-кода, регистрацию факта вакцинации на сайте госуслуг и даже возможность получить справку на английском языке. Тут тебе и сервис, и цена, и надежность — любой легальный бизнес позавидует.

Цены, надо сказать, весьма демократичны. Средний класс любого провинциального города вполне осилит плату за фальшивый QR-код, которую предлагают специализированные телеграм-каналы.

«Сертификат о вакцинации (две прививки) — 5500 рублей. ПЦР-тест — 2500 рублей. Медотвод от вакцинации — 3000рублей», — сообщает о расценках телеграм-канал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ Москвы

Ну, а дальше начинаются совсем интересные объявления. Торговцы справками пишут, что у них в наличии есть не только все виды российских вакцин, но также имеются иностранные. Идет ли речь непосредственно о самих препаратах или же мошенники предлагают справку о вакцинации западным «эликсиром», в рекламной тексте не уточняется.

«Наличие зарубежных вакцин: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna. Наличие российских вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», — сообщает автор поста, ниже приводя аккаунт Telegram для контактов по вопросу оформления нужной справки.

Достоверна ли приведенная информация или же это мошенники таким образом дурачат доверчивых «антиваксеров», сказать наверняка нельзя. Зато с уверенностью можно утверждать, что рынок поддельных QR-кодов растет. Доказательством тому служат многочисленные сообщения о пойманных продавцах таких справок. Да и заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинированные в госпиталях с тяжелой формой COVID-19 на 80% представлены теми, кто купил справки, как нельзя лучше характеризует происходящие процессы.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Читая объявления о фиктивных справках, невольно задаешься вопросом. А на чью мельницу льют воду все те, кто нарочито агрессивно критикует невакцинирующихся граждан, устраивая им чуть ли не травлю и обвиняя в росте заболеваемости COVID-19? Очевидно же, что такое отношение ничуть не простимулирует желание идти и привиться. Напротив, человек будет действовать наперекор своим недоброжелателям. Единственным же выходом вернуть себе хоть толику привычной жизни станет покупка поддельной справки о вакцинации. Так что торговцы QR-кодами могут сказать большое спасибо противникам «антиваксеров». Не с их ли подачи фальшивые справки становятся все более востребованным товаром?