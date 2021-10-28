Травля непривитой от COVID-19 части населения России, которой так активно занимаются отдельные лидеры общественного мнения, привлекает к себе всё больше внимания. Вероятно, поэтому остается почти незамеченной другая опасная тенденция «коронавирусной» повестки. Речь идет о нелегальном рынке продаж QR-кодов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

Причем две эти составляющих — агрессия в адрес непривитых и продажа поддельных справок — тесно переплетены между собой. Травля так называемых «антиваксеров» нагнетает атмосферу вокруг прививочной кампании. Как следствие, население ищет обходные пути. Самый простой из них — приобрести поддельную справку или QR-код.

В итоге чуть ли не каждый день из регионов поступает информация, как «накрыли» очередную группу врачей, торгующих сертификатами. В одном из районов Приморья этим занимались на уровне больницы. В Санкт-Петербурге пойманы врач и медсестра, 17 дел по фальшивым сертификатам заведено в Новосибирске, сообщает телеграм-канал «Седьмая печать».

»Производители самых лучших вакцин в мире кричат о том, что 80 процентов заболевших с прививкой сертификаты купили, и у них нет в крови специальных маркеров. К Гинцбургу, чьё заявление на эту тему вызвало бурю эмоций в сетях, присоединился вирусолог Альтштейн. С дежурными призывами судить и наказывать и разъяснениями. Что, дескать, под маркерами имеются в виду «антитела к аденовирусу 26-го типа, которые нечасто встречаются у невакцинированных людей, а у вакцинированных они в 100% будут выявлены», — написал автор публикации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

Однако реализовать призывы привлекать к ответственности владельцев «купленных» справок будет весьма затруднительно. В таком случае судить и наказывать придется слишком многих, уверен ТГ-канал.

«Непопулярность объявленного «спасения» настолько высока, что в регионах начинаются брожения. Народ, которого без QR-кодов не пускают в магазины, иногда, как в Смоленской области, даже в продовольственные, начал откровенно злиться. Куда этот процесс заведёт, предсказать не может никто. Но любви к власти явно не добавит», — прогнозирует «Седьмая печать».

Желающая привиться часть населения давно уже реализовала это на практике. В отношении остальных идёт откровенное принуждение под разговоры о добровольности. Это приводит к сопротивлению, которое будет только нарастать, убежден автор поста.

«Для полного счастья властям не хватает только обязать вакцинированных сдавать кровь на антитела к тому самому упомянутому Альтштейном аденовирусу, и по итогам тех, у кого не нашли, отправлять в исправительные учреждения. Решить заветную задачу вакцинации всей страны оно, конечно, не поможет, зато как поднимутся производители тестов на этот антиген. Ну и те, кто будет выдавать нужные результаты анализов, тоже», — философски подмечает «Седьмая печать».

Мнению этому вторит телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК», где весьма скептически рассматривают обвинения в адрес противников вакцинации. Как убежден автор поста, винить в росте смертности и заболеваемости COVID-19 только «антиваксеров» неуместно.

«Антирекорд по смертности от коронавируса превысил 1100 человек в сутки. Госпропаганда утверждает, что большинство заболевших — «антиваксеры» или обманщики, купившие сертификат о прививке. Общение Системы с обществом проходит лишь с позиции силы — а чиновники думают, что люди — идиоты, не имеющие права на выбор, а тех, кто не соглашается, говорящие головы на ТВ клеймят чуть ли не врагами народа», — написал ТГ-канал.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

По его мнению, все попытки убедить население при помощи медийных ресурсов в необходимости прививаться успехом пока не увенчались. Во многом это связано с формой подачи информации. Население ищет правду, искренность и аргументы, а получает угрозы, оскорбления и неуважение. Регионы тем временем путаются, как вводить нерабочие дни, и зачастую не учитывают местную специфику.

«Пусть «центр» и пытается выровнять согласование действий, получается пока так себе. Главы субъектов брали за ориентир опыт Москвы, но и там принимаются абсурдные решения с бесплатными парковками в период локдауна, а власти рассматривают варианты его продления — до 15 ноября или 1 января. Не каждая экономика региона это выдержит. Бизнес и так уже переходит в теневой сектор, чтобы выжить при нынешних мерах», — отмечает «КАК-ТО ВОТ ТАК».

На фоне неуверенных, а зачастую несуразных действий региональных властей разительно иначе показал себя бизнес, проявив высокий уровень профессионализма. Правда, речь идет не о том бизнесе, который платит налоги и на который обрушились главные удары пандемии. Речь идет о теневом предпринимательстве, в том числе о мошенниках, специализирующихся на продаже фальшивых справок о вакцинации, отмечает телеграм-канал «Незыгарь».

»С внезапным возвращением нерабочих дней оперативнее всех справился черный рынок. Теневые воротилы заполонили «ВКонтакте» и «Инстаграм» предложениями поддельных QR-кодов по бросовым ценам. Всего за 3000, 2000, а иногда и по 500 рублей коммерсанты продают QR-код, перенаправляющий проверяющего на идентичный Госуслугам сайт-подделку. Чуть дороже, по 5000, селлеры предлагают ссылки на сайты gosusslugi-ru, gosuslugii-ru и gosusllugi-ru, где различить подделку по домену становиться в разы проблематичнее. Особенно при беглом просмотре в очереди у входа в заведение», — отметил телеграм-канал.

«Незыгарь» сообщает, что, по данным аналитиков, указанные сайты локализованы в Нидерландах и были созданы в период еще первых нерабочих дней весны 2020 года. Примечательно, что почти за два года работы сайтам удалось избежать внимания Роскомнадзора, и сейчас они доступны с любых платформ.

«Как селлерам удалось зарегистрировать столько лжедоменов, идентичных наиболее посещаемому госсайту России, остается вопросом. Во избежание подобных злоупотреблений подобные домены других госсервисов и ведомств уже давно либо выкуплены, либо заблокированы на уровне антифишинг-защиты браузеров и регистраторов доменных имен», — написал «Незыгарь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Ссылаясь на мнение аналитиков, телеграм-канал утверждает, что без связей с российскими интернет-регуляторами схема была бы нереализуема. Например, одна только регистрация упомянутых трех доменов обошлась мошенникам как минимум в несколько тысяч долларов. Однако, по оценкам экспертов, организаторы схемы уже давно и несколько раз отбили эту сумму.

«Эксперты оценивают теневой рынок QR-кодов примерно в 12 млрд рублей лишь на основании публичных отзывов и затрат коммерсантов на создание всех выявленных на данный момент сайтов-подделок. Реальные масштабы рынка ковид-подделок по итогам пандемии могут оказаться в разы больше, и пока окончательно не ясно, ведется ли борьба с этой проблемой», — отметил «Незыгарь».

Со ссылкой на экспертов ТГ-канал утверждает, что особенное обострение регистраций подделок произошло ровно за два дня до того, как вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни. Из этого автор поста делает вывод, что организаторы незаконных схем информированы, благодаря чему могу действовать на шаг впереди государства.

«Странно, что госчиновники продолжает реагировать на это исключительно в реакционном порядке: ни Минцифры, ни Роскомнадзор не предпринимают попыток упредить создание фейков, поставив заслон на уровне антивирусов, поисковых и доменных компаний. Отсутствие системной работы с фальсификациями нивелирует все усилия властей по установке системы QR-кодов, что, конечно, найдет свое отражение в статистике заболеваемости и смертности», — приводит «Незыгарь» слова эксперта.