В Чувашии, как и в других регионах, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом и сезона ОРВИ жители стали жаловаться на очереди в больницах. Некоторые опасаются заразиться в «столпотворениях в поликлинике», ожидая приёма терапевта, а кто-то утверждает, что их знакомые именно так и заболели. Другие считают, что очереди «терпимые», а третьи говорят, что потоки больных «разруливают оперативно, как могут». Есть те, кто ссылаются на «задыхающуюся из-за потока больных» систему здравоохранения, называя медиков «героями наших дней».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При обсуждении работы системы здравоохранения одни пользователи приводят для сравнения ситуацию в Америке, Азии и европейских странах, где эпидемическая обстановка не лучше, чем в России. И делают на этом основании вывод о необоснованности обвинений в адрес российской системы здравоохранения. Другие делают вывод о последствиях масштабной оптимизации.

Один из комментаторов со ссылкой на своих родственников в регионах отмечает, что «проблема отсутствия врачей, огромные очереди появилась» и в тех городах, которые всегда «славились медициной и считаются продвинутыми». В их числе назван один из мегаполисов.

«Чтобы сдать анализы за две минуты платно, простаивают по полтора часа. К узким специалистам очередь по записи аж до декабря. Хамство стало как норма. Вот так вот. Видимо, в медицине полная катастрофа…» — пишет Роза Х.

«Очереди вообще ужассс!» — оставляет эмоциональный комментарий Александр У.

В ответ кто-то замечает, что «люди вообще с шести утра очереди занимают». Продолжая дискуссию, предположение об одном из факторов образования очередей приводит Ольга С.:

«На работе прошли полный медосмотр. Через неделю пошла в поликлинику к врачу, у которого на учёте, с готовыми анализами. Сказала: «Эти анализы нам не подходят. Надо сдать у нас». Зачем??? Сдала одни анализы, пришла за результатом через два дня, назначили ещё анализы, после работы ещё раз сдала, теперь надо опять идти за результатом. Потом назначат лечение. И вот так по несколько раз в год. Постоянно 2−3 часа в очередях плюс недели две ждать записи. Живу в поликлинике практически».

«Мой знакомый в очереди ковидом заболел. Сейчас в больнице. Берегите себя», — рекомендует Леонид Ю., оставив без ответа вопрос о том, почему он так уверен, что заражение произошло именно в поликлинике.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

В ответ Татьяна И. приводит доводы о рисках заражения в больницах:

«Потому что терапевт принимает обычных больных в одном кабинете, а соседний кабинет принимает на процедуры ковидных. Пока стоишь и ждёшь, реально можно заболеть ковидом».

«Всё, что сейчас происходит с коронабесием, вина нашей медицины. В советское время эту корону и не заметили бы даже. А сейчас даже с сезонной простудой справиться не могут», — полагает Александр А., спровоцировав отдельную дискуссию.

«Корона — это не грипп. Тоже думал что типа грипп, ан нет. По себе знаю, берегите себя», — призвал Леонид Ю.

«Полностью согласен, дьяволу не пожелаешь», — поддержал предыдущего комментатора Сергей Х.

Другой пользователь, Денис И., 26 октября написал, что ещё 23 октября компьютерная томография показала у него 12-процентное поражение лёгких, но вызванного на дом терапевта он до сих пор не дождался. В результате воспользовался советами в интернете по лечению и стал принимать лекарства:

«Чувствовать себя получше стал, только нет обоняния».

«Денис, срочно в больницу! Сегодня — 12%, а завтра — 30%. Прошла через это, довела до 52%, пока дома лечила. Только в стационар!» — рекомендует Ольга С.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

На грани сил работает скорая помощь, перегруженная вызовами. Это отмечают и жители, искренне благодаря врачей за самоотверженный, героический и практически круглосуточный труд. Но при этом отдельные жители отмечают, что в период нового пика пандемии скорую приходится порой ждать очень долго.

«Вызвали мы скорую, приехала через два часа — это хорошо, повезло, считай. А вот то, что она от нас вышла, не уехала, а стояла 20 минут во дворе — это очень странно, учитывая что вызовов очень много», — пишет Анна И., заявляя, что «не раз» наблюдала «такую картину».

На это комментаторы высказывают мнение, что врачи «заполняют бумаги, связываются с диспетчером».

«К врачам вопросов нет. Они работают на износ, чуть ли не круглосуточно, на пределе своих человеческих возможностей. Дай Бог им сил, терпения выдержать этот период, сохранить своё здоровье и не сгореть психически», — желает Ольга Н.