Памятник солдатам румынской армии, воевавшим на стороне нацистской Германии, установили в центре Кишинёва в парке «Валя Морилор», сообщает 26 октября ИА Красная Весна. Памятник открыли с почестями: под военный оркестр, в присутствии представителей румынского посольства. На нем выбита надпись: «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины армией Румынии».

Иван Шилов ИА REGNUM Румынские военнопленные

Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически отнеслись к открытию памятника. Иные также не понимают, как после открытия подобных памятников Молдавия просит у России скидку на газ.

«На газ у них денег нет, а на памятники фашистам есть. Дайте им бетон вместо газа, пусть ещё памятников настроят», — написал Дмитрий Б.

«О! Еще одни выперлись тут. Ну-ну… Там с вами Одесса рядом, господа. Вы не забыли, нет? Одесса точно не забыла. Она вам румынов быстро припомнит…» — добавила Мария Г.

Румынские солдаты входят в Одессе

«В Одессе их хорошо помнят…» — отметил Максим Г.

«Зимой без газа поживут и историю наизусть выучат…» — пишет Sergey E.

«А разве не с кого брать пример? Они всё точь-в-точь повторяют то, что делается у нас! Мы восхваляем пособников фашистов, вот и они решили взять пример с нас!!!» — считает Михаил М.

«А потом удивляются, почему это Россия не хочет им газа по дешёвке дать. Так иди к своим друзьям румынам, итальянцам, хорватам и т. д. Они были в одной упряжке с Гитлером, теперь с ними могут «взаимовыгодные» договора подписывать. Ещё одни «арийцы» захотели на украинские грабли наступить, чтобы себе лоб разбить, вместо того, чтобы понять, как делать не надо», — написал Jurij O.

«Газа им ещё подавай», — отреагировал Andrej Z.

«Это вот этим, которые за несколько дней замучили и расстреляли десятки тысяч одесситов? Власти Украины, конечно же, засунут языки себе же в дупу (задницу. — О. П.) и ничего не возразят по этому поводу», — добавил Тимур Ш.

«Враг себя проявил», — отметил Виталий Б.

«Молодцы американцы, они очень уверенно ведут европейских идиотов на закланье и настолько уже очевидно провоцируют войну в Европе? Она им очень нужна, чтобы решить свои проблемы», — пишет Александр Я.

Nato.int Военная техника НАТО в Молдавии

«Столько жизней отдали ветераны Молдавии в Великой Отечественной войне, чтобы плевали на их могилы. Жесть», — написал Николай Д.

«В Кишинёве установили памятник «к 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины». Отняв 80 лет от 2021, нетрудно понять, что речь идёт об «освобождении» в 1941 году, когда эта территория была оккупирована румынской армией — союзницей нацистской Германии. Ну, те события — дело прошлое. Однако открытие памятника свидетельствует, что и до сих пор в Молдове продолжают считать Бессарабию и Северную Буковину румынскими территориями. Интересно, что скажет об этих территориальных претензиях МИД Украины? А, ничего? Ну ок», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», публицист Юрий Ткачёв.

Читайте также: Урок для России: власти Молдавии и консул Румынии открыли памятник фашистам