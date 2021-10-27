В селе Агалы Зангиланского района состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Это было второе посещение турецким лидером территории (Физули и Зангилан), которая вернулась под контроль Баку в ходе второй карабахской войны. На сей раз визит Эрдогана связывался с желанием президентов двух стран заложить фундамент автомобильных дорог Ахметбейли — Горадиз — Миндживан — Агбенд и Ахметбейли — Физули — Шуша в рамках Зангезурского коридора, который призван связать западный Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении, открыть в Физули международный аэропорт, который был построен за восемь месяцев благодаря совестным усилиям Азербайджана и Турции. Кстати, самолет с турецким лидером на борту приземлился именно в этом аэропорту.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Да и вообще поводов для проведения совместных встреч и переговоров Алиев и Эрдоган при желании могут найти достаточно. В то же время некоторые эксперты предполагают, что нынешний визит турецкого президента в Азербайджан связан с иными причинами. Дело в том, что, выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин «засветил» определенный процесс, который негласно проходит по линии взаимоотношений Москва — Анкара — Баку — Ереван. Говоря о взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном, Путин сказал следующее: «Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе. Здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период… Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только так, чтобы это было признано, было понятно, что это выгодно обеим сторонам». Очевидно, что фраза Путина «здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России», воспринимается как фрагмент какой-то дискуссии, которая могла проходить по этому вопросу между лидерами России, Азербайджана, Армении и, возможно, Турции. Поэтому слова Путина звучат как намек, что при демаркации границы вполне можно обойтись без участия Анкары.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитата из видео.

Вторая принципиальная позиция Москвы: она не исключает сотрудничества в рамках многостороннего формата Минской группы ОБСЕ. Это не дипломатический жест, так как непонятно, как будет определяться судьба Нагорного Карабаха при решении вопроса границ между Азербайджаном и Арменией, какая роль отводится в этом процессе МГ ОБСЕ, которая возобновила свою деятельность и готовит какой-то пакет мирных предложений. И как будет и будет ли коррелироваться этот процесс с проблемами демаркации границ между Азербайджаном и Арменией? Тем более что страны — сопредседатели Минской группы на официальном уровне не сняли вопрос о статусе Нагорного Карабаха «в рамках координации своих действий». Здесь все участники «карабахского уравнения» предпочитают использовать дипломатический сленг, который сложно, а часто невозможно перевести на понятный политический язык. Но по всем признакам Алиев, восстановив контроль над утраченными ранее территориями, дал согласие на принятие посреднических усилий МГ ОБСЕ. Он по каким-то своим особым соображениям решил не выводить нагорно-карабахской конфликт из сферы компетенции мировой дипломатии, создав таким образом таинственную интригу.

mod.gov.az Атака по позициям Нагорного Карабаха

Теперь в сухом остатке мы имеем три платформы, на которых должны будут решаться проблемы демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, подписание между ними мирного договора и проблема статуса Нагорного Карабаха. В принципе, три позиции можно было бы объединить в единое «пакетное соглашение». Но тут тоже есть своя интрига. Дело в том, что после второй карабахской войны Анкара и Ереван стали обмениваться сигналами о возможности восстановления дипломатических отношений. Достаточно вспомнить миссию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по наведению «мостов» между Анкарой и Ереваном, минуя Баку. Однако Алиев срывает эти процессы, видимо, опасаясь, что подключенная к переговорам мощная американская армянская диаспора «уведет» за собой Эрдогана. Вот и сейчас в заявлении для прессы в Зангеланском районе Эрдоган сказал следующее: «Мы выступаем за устойчивый мир и всестороннюю нормализацию отношений в регионе… Однако необходимо определение государственных границ и взаимное их признание. На этом и должен строиться фундамент хороших отношений. В этих вопросах Армении для решения проблем с Азербайджаном требуется проявление искренней воли. И если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется». Это говорит о том, что Алиев лишил Эрдогана возможности самостоятельно политически маневрировать в Закавказье.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

И вернемся к Валдайскому форуму. «Пока того, что мы ставили перед собой в качестве цели, в целом нам удается добиться, — говорил Путин. — Ну и, конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. Ведь дело не в том, что соответствующей статьей нашего заявления предусмотрено возможное продление пребывания российского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами, вот что самое главное. И надеюсь, что нам удастся это сделать». Вновь фраза Путина, на этот раз о возможном продлении пребывания российского контингента в Нагорном Карабахе, воспринимается как фрагмент из дискуссии. Снова интрига. На днях РИА Новости со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией» сообщило, что готовится трехсторонняя встреча в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана в первой декаде ноября. На ней ожидается подписание трехсторонних заявлений, которые будут касаться «процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном», будет предложена какая-то «дорожная карта». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не выступил, как обычно бывает в таких случаях, с категорическим опровержением этой информации. По его словам, «если такая договоренность будет достигнута, мы своевременно сообщим». В свою очередь пресс-секретарь МИД Армени Ваан Унанян назвал сообщение о трехсторонней встрече в Москве «провокацией». Однако армянский политолог Сурен Суренянц в интервью «Sputnik Армения» заявил, что «именно Ереван обеспечил «утечку» для изменения или отмены процесса подписания соглашения с Баку». Такой же позиции придерживается и армянской политолог Агаси Енокян, который считает, что «власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном пытаются избежать подписания документов с помощью «слива», чтобы сгенерировать возможные протестные настроения в обществе».

Мы это к тому, что Эрдогану и Алиеву в ходе встречи было что обсуждать. Ведь попытки выстраивать отношения с Арменией без участия России у них не получаются. Что же касается Москвы, то она, считая допустимым военно-политический альянс Турция — Азербайджан в плане возможных рисков, выстраивает в Закавказье новую модель своей внешней политики. Ее главный смысл: уступать по периферийным вопросам, но ни шагу назад там, где для России по-настоящему важно. Что будет дальше, поймем по поведению Москвы, Анкары, Баку и Еревана в самое ближайшее время.