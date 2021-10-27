Информация о том, что главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный Физулинский аэропорт в Карабахе, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 27 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

«Наконец то в Карабахе начали строить, а то последние 30 лет там только рушили и уничтожали. Азербайджан восстанавливает свои земли и скоро мирные жители вернутся в свои города», — написала Seljan J.

Многие пользователи пришли к выводу, что Азербайджан построил свой международный аэропорт в Карабахе потому, что свой за всё время так и не построила Армения.

«Вот бы Армения в своё время сделала здесь свой аэропорт международный, начала бы отстраивать регион, склонять людей к переезду в Карабах. Результат бездействия мы видим, увы», — указывает Александр О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Ереван практически не занимался Нагорным Карабахом, в результате чего регион представлял собой печальное зрелище. Неудивительно, что Баку стоило сделать немного движений в сторону реконструкции важных объектов, как ситуация начала кардинально улучшаться.

«Удивительное рядом. При Армении, где вокруг одно «купи-продай», в Карабахе мало что появилось за эти 30 лет. Легче сказать, что не разрушилось за эти декады. Теперь же пришёл Азербайджан, у которого мечты о Карабахе преобразовались в буквальный созидательный труд. Конечно, той же Турции совершенно наплевать на Карабах, как и на Азербайджан. Для Эрдогана это всего лишь плацдарм для контроля над Кавказом. Тем не менее видно, что регион поднимает голову, начинает отстраиваться», — отмечает Иван Г.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган на открытии Физулинского международного аэропорта

Часть людей считает, что вскоре все эти совместные с Турцией стройки очень сильно аукнуться Азербайджану, потому что за такую «помощь» обязательно придётся платить с процентами.

«Алиеву не следует радоваться. Сегодня Эрдоган — друг, а завтра нож в спину вставит. Знаем, плавали. Несмотря ни на что, у Азербайджана и Турции разные цели в этой жизни. Турки хотят править миром, в том числе и азербайджанским народом», — считает Натали Р.

Ряд пользователей указывает на то, что данный аэропорт обязательно будут использовать турецкие войска для контроля за кавказским регионом, тесня Российскую Федерацию. Более того, в случае военного конфликта с Анкарой, Эрдоган не побрезгует использовать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, в качестве полигона для удара по России.

«С этого аэропорта будут бомбить российские войска? Неужели в Карабахе нужен такой воздушный коридор? Не смешите, ради конкретных военных целей это всё делается», — убеждён Геннадий У.

President.az Физулинский международный аэропорт

Отдельные комментаторы отмечают, что строительство международного аэропорта — это невероятное благо для Нагорного Карабаха, несмотря ни на что.

«Как бы то ни было, Карабах становится хоть и разменной монетой, но тем не менее дорогой монетой. Это позволит многое построить в этом месте. Тем более международный аэропорт! Вау!» — написал Олег Ш.

Напомним, 26 октября азербайджанский государственный телеканал AzTV провёл прямую трансляцию, в ходе которой главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный Физулинский аэропорт в Карабахе.