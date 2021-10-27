Соединенные Штаты приостановили выделение финансовой помощи Судану в размере $700 млн в связи с арестом членов гражданского правительства и других политических лидеров, включая премьер-министра африканской страны. Представитель Госдепа США Нед Прайс призвал суданских военных к немедленному освобождению всех задержанных политзаключенных, а также восстановлению гражданских форм управления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему мы даем деньги Судану? Мы могли бы использовать эти деньги здесь. Конгресс должен контролироваться народом. Пришло время отобрать кошельки», — пишет constitutionalvalues.

«Почему у нас вообще есть иностранная помощь? Почему Китай тратит миллиарды на иностранную помощь? Не ради благотворительности», — отвечает Pīwakawaka.

«Приостановили? Мы вообще не должны давать деньги Судану. Расточительность нашего правительства поражает. Мы имеем дело с инфляцией и затягиваем наши финансовые пояса. Они тратят гораздо больше, чем мы можем», — негодует 2021freedom.

«Не мог бы представитель республиканского Конгресса проинформировать граждан Соединенных Штатов о том, сколько других стран мы спонсируем. Выложите эту информацию для всеобщего обозрения, включая количество долларов налогоплательщиков и то, с какой целью их отдают», — просит constitutionalvalues.

«США выделяют больше иностранной помощи, чем любая другая страна. Мы также принимаем больше всех легальных и нелегальных иммигрантов», — подчеркивает SanGomez.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Каждый раз, когда я читаю новости, я вижу, что мы отдаем миллионы и миллионы денег другим странам, мне 69 лет, и я работаю с 16 лет. Мы с женой живем на социальное обеспечение, и сейчас мне нужно вырвать все зубы, но государственная страховка не платит за лечение зубов. Очень тяжело видеть деньги, которые отдаются другим странам, и вторжение мигрантов, чье проживание оплачивает Белый дом», — делится arkie72015.

«Аминь, брат! И если бы правительство не заставляло тебя и твоего работодателя платить за государственную страховку, у тебя были бы деньги, чтобы позаботиться о своих зубах!» — отвечает Rockymtcat.

«Политики — предатели американского народа. Люди на пособии получают гораздо больше, чем те, кто всю жизнь работал. Бесплатные деньги, бесплатная аренда, бесплатная еда, бесплатная медицина. АМЕРИКА — ЭТО АФЕРА. Политики — бездельники», — указывает chuckyray.

«Почему мы отдаем $700 млн с трудом заработанных денег Судану? Эти люди ничего не сделали, чтобы заслужить наши деньги», — злится farmerjoe859.

«Работа — это понятие, которое еще не утвердилось в таких местах. Мы не должны посылать им деньги», — отвечает Ducklk4.

«Нам снова напоминают о том, как наши налоговые доллары распыляются по всему миру. И снова нам напоминают, что мы никому не давали разрешения на это», — подчеркивает Loosenut53.

«$700 млн накормят множество детей и бездомных, живущих в нищете в США. Вся эта помощь, которая направляется в другие страны, не возвращается обратно. Она просто остается внутри коррумпированных правительств», — негодует usafflyboyc5.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября военные Судана заблокировали въезды в столицу страны Хартум и арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдука. Также в Хартуме прошли протестные акции, переросшие в столкновения с военными. В ходе беспорядков погибли не менее семерых человек.